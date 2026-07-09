طهران: الهجمات الأمريكية غيرت الظروف الأمنية للملاحة في الخليج ومضيق هرمز

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الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
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هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
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مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
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57 د
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مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20260709/طهران-الهجمات-الأمريكية-غيرت-الظروف-الأمنية-للملاحة-في-الخليج-ومضيق-هرمز--1115079216.html
طهران: الهجمات الأمريكية غيرت الظروف الأمنية للملاحة في الخليج ومضيق هرمز
طهران: الهجمات الأمريكية غيرت الظروف الأمنية للملاحة في الخليج ومضيق هرمز
سبوتنيك عربي
نددت إيران، خلال اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية، اليوم الخميس، بالهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية البحرية التابعة لها، محذرة من تداعياتها على... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T17:09+0000
2026-07-09T17:09+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز
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وقال الوفد الإيراني المشارك في أعمال الدورة الـ137 لمجلس المنظمة البحرية الدولية، في بيان رسمي، إن الهجمات العسكرية الأمريكية التي وقعت قبل ليلتين طالت الموانئ والمناطق الساحلية والمنشآت البحرية، بما في ذلك برج المراقبة البحرية في جابهار، إضافة إلى سفن مدنية مخصصة للصيد والتجهيزات المرتبطة بسلامة وأمن الملاحة. وأكد البيان أن "هذه الهجمات تمثل استخدامًا غير قانوني للقوة ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها"، مشيرًا إلى أنها تهدد بشكل مباشر حياة المدنيين والملاحين وسلامة الملاحة التجارية والبيئة البحرية. وأضاف البيان أن إيران، بصفتها دولة مشاطئة، اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز المراقبة واليقظة البحرية، بهدف الحفاظ على أمن الملاحة وحماية مصالحها الأمنية الأساسية وضمان سلامة أرواح الملاحين.وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
https://sarabic.ae/20260709/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-مستعدون-لجولة-قتال-ثالثة-في-إيران-1115077794.html
https://sarabic.ae/20260709/قطر-تطالب-بالحفاظ-على-مكتسبات-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-والولايات-المتحدة-وخفض-التصعيد-في-المنطقة-1115074137.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز

طهران: الهجمات الأمريكية غيرت الظروف الأمنية للملاحة في الخليج ومضيق هرمز

17:09 GMT 09.07.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما يتم مشاهدتها من مسندم، عمان، 18 يونيو/ حزيران 2026
سفن في مضيق هرمز، كما يتم مشاهدتها من مسندم، عمان، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© REUTERS Stringer
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نددت إيران، خلال اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية، اليوم الخميس، بالهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية البحرية التابعة لها، محذرة من تداعياتها على أمن الملاحة في المنطقة.
وقال الوفد الإيراني المشارك في أعمال الدورة الـ137 لمجلس المنظمة البحرية الدولية، في بيان رسمي، إن الهجمات العسكرية الأمريكية التي وقعت قبل ليلتين طالت الموانئ والمناطق الساحلية والمنشآت البحرية، بما في ذلك برج المراقبة البحرية في جابهار، إضافة إلى سفن مدنية مخصصة للصيد والتجهيزات المرتبطة بسلامة وأمن الملاحة.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
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وأكد البيان أن "هذه الهجمات تمثل استخدامًا غير قانوني للقوة ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها"، مشيرًا إلى أنها تهدد بشكل مباشر حياة المدنيين والملاحين وسلامة الملاحة التجارية والبيئة البحرية.

واعتبرت طهران أن "العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أدى إلى تغيير جوهري في الظروف الأمنية والتشغيلية للملاحة في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان".

وأضاف البيان أن إيران، بصفتها دولة مشاطئة، اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز المراقبة واليقظة البحرية، بهدف الحفاظ على أمن الملاحة وحماية مصالحها الأمنية الأساسية وضمان سلامة أرواح الملاحين.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.
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ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
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