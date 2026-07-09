https://sarabic.ae/20260709/طهران-الهجمات-الأمريكية-غيرت-الظروف-الأمنية-للملاحة-في-الخليج-ومضيق-هرمز--1115079216.html
طهران: الهجمات الأمريكية غيرت الظروف الأمنية للملاحة في الخليج ومضيق هرمز
طهران: الهجمات الأمريكية غيرت الظروف الأمنية للملاحة في الخليج ومضيق هرمز
سبوتنيك عربي
نددت إيران، خلال اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية، اليوم الخميس، بالهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية البحرية التابعة لها، محذرة من تداعياتها على... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T17:09+0000
2026-07-09T17:09+0000
2026-07-09T17:09+0000
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وقال الوفد الإيراني المشارك في أعمال الدورة الـ137 لمجلس المنظمة البحرية الدولية، في بيان رسمي، إن الهجمات العسكرية الأمريكية التي وقعت قبل ليلتين طالت الموانئ والمناطق الساحلية والمنشآت البحرية، بما في ذلك برج المراقبة البحرية في جابهار، إضافة إلى سفن مدنية مخصصة للصيد والتجهيزات المرتبطة بسلامة وأمن الملاحة. وأكد البيان أن "هذه الهجمات تمثل استخدامًا غير قانوني للقوة ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها"، مشيرًا إلى أنها تهدد بشكل مباشر حياة المدنيين والملاحين وسلامة الملاحة التجارية والبيئة البحرية. وأضاف البيان أن إيران، بصفتها دولة مشاطئة، اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز المراقبة واليقظة البحرية، بهدف الحفاظ على أمن الملاحة وحماية مصالحها الأمنية الأساسية وضمان سلامة أرواح الملاحين.وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
طهران: الهجمات الأمريكية غيرت الظروف الأمنية للملاحة في الخليج ومضيق هرمز
نددت إيران، خلال اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية، اليوم الخميس، بالهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية البحرية التابعة لها، محذرة من تداعياتها على أمن الملاحة في المنطقة.
وقال الوفد الإيراني المشارك في أعمال الدورة الـ137 لمجلس المنظمة البحرية الدولية، في بيان رسمي، إن الهجمات العسكرية الأمريكية
التي وقعت قبل ليلتين طالت الموانئ والمناطق الساحلية والمنشآت البحرية، بما في ذلك برج المراقبة البحرية في جابهار، إضافة إلى سفن مدنية مخصصة للصيد والتجهيزات المرتبطة بسلامة وأمن الملاحة.
وأكد البيان أن "هذه الهجمات تمثل استخدامًا غير قانوني للقوة ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها"، مشيرًا إلى أنها تهدد بشكل مباشر حياة المدنيين والملاحين وسلامة الملاحة التجارية
والبيئة البحرية.
واعتبرت طهران أن "العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أدى إلى تغيير جوهري في الظروف الأمنية والتشغيلية للملاحة في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان".
وأضاف البيان أن إيران، بصفتها دولة مشاطئة، اتخذت الإجراءات اللازمة لتعزيز المراقبة واليقظة البحرية، بهدف الحفاظ على أمن الملاحة وحماية مصالحها الأمنية الأساسية وضمان سلامة أرواح الملاحين.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا
على طول الساحل الإيراني.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية
في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.