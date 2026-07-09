https://sarabic.ae/20260709/كوريا-الديمقراطية-تعلن-تعزيز-قواتها-النووية-نوعا-وكما-1115085799.html
كوريا الديمقراطية تعلن تعزيز قواتها النووية نوعا وكما
كوريا الديمقراطية تعلن تعزيز قواتها النووية نوعا وكما
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الخميس، بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اتخذت قرارًا يقضي بتعزيز قواتها النووية نوعًا وكمًا. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T23:47+0000
2026-07-09T23:47+0000
2026-07-09T23:47+0000
كوريا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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السلاح النووي
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وقد عُقد في كوريا الديمقراطية، الخميس، اجتماع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري، برئاسة الأمين العام لحزب العمال الكوري، وزعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون.وأفادت الوكالة بأنه: "جرى خلال الاجتماع اتخاذ قرارات بشأن مسألة تحديث البنية التحتية التقنية للمنظومات القتالية، وتعزيز القوات النووية على المستويين النوعي والكمي".والأحد الماضي، أجرت كوريا الديمقراطية تجربة لإطلاق صواريخ كروز استراتيجية من المدمرة "كانغ غون"، وأشرف الزعيم الكوري كيم جونغ أون على هذه التجربة.وأشار الزعيم الكوري إلى أن التجارب ستختبر القوة القتالية وموثوقية أنظمة الأسلحة المضادة للسفن والطائرات الموجودة على متن السفينة، بالإضافة إلى أسلحتها الهجومية الاستراتيجية.وكان زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، أكد مرارًا أن الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، هي حق أصيل لدولة ذات سيادة، وضرورية لردع أي عدوان خارجي، مشددًا على أن الوضع النووي للبلاد منصوص عليه في القانون.
https://sarabic.ae/20260705/كيم-جونغ-أون-يشرف-على-تجربة-إطلاق-صواريخ-كروز-من-المدمرة-كانغ-غون-1114953377.html
https://sarabic.ae/20260614/كوريا-الديمقراطية-وضعنا-كدولة-نووية-أمر-محسوم-ولا-رجعة-فيه-1114327033.html
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كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, السلاح النووي
كوريا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, السلاح النووي
كوريا الديمقراطية تعلن تعزيز قواتها النووية نوعا وكما
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الخميس، بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اتخذت قرارًا يقضي بتعزيز قواتها النووية نوعًا وكمًا.
وقد عُقد في كوريا الديمقراطية، الخميس، اجتماع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري، برئاسة الأمين العام لحزب العمال الكوري، وزعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون.
وأفادت الوكالة بأنه: "جرى خلال الاجتماع اتخاذ قرارات بشأن مسألة تحديث البنية التحتية التقنية للمنظومات القتالية، وتعزيز القوات النووية على المستويين النوعي والكمي".
والأحد الماضي، أجرت كوريا الديمقراطية تجربة لإطلاق صواريخ كروز استراتيجية من المدمرة "كانغ غون"، وأشرف الزعيم الكوري كيم جونغ أون على هذه التجربة.
وأشار الزعيم الكوري إلى أن التجارب ستختبر القوة القتالية وموثوقية أنظمة الأسلحة المضادة للسفن والطائرات الموجودة على متن السفينة، بالإضافة إلى أسلحتها الهجومية الاستراتيجية.
وفي وقت سابق، صرحت كيم يو جونغ، نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الديمقراطية، بأن بلادها "لن تقدم أي تنازلات
في مسألة نزع السلاح النووي"، مؤكدة التزام بيونغ يانغ بنهج تعزيز القوات النووية للدولة.
وكان زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، أكد مرارًا أن الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، هي حق أصيل لدولة ذات سيادة، وضرورية لردع أي عدوان خارجي، مشددًا على أن الوضع النووي للبلاد منصوص عليه في القانون.