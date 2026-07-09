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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20260709/نائب-رئيس-هيئة-المحطات-النووية-الأسبق-بمصر-مفاعلات-الضبعة-هى-الأحدث-والأكثر-أمانا-عالميا-1115074867.html
نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق بمصر: مفاعلات "الضبعة" هى الأحدث والأكثر أمانا عالميا
نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق بمصر: مفاعلات "الضبعة" هى الأحدث والأكثر أمانا عالميا
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمر حاليا بمرحلة مفصلية تتسم بتسارع معدلات الإنجاز التقني. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T14:02+0000
2026-07-09T14:02+0000
حصري
محطة الضبعة النووية
مصر
روسيا
روساتوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0d/1102639889_137:0:1145:567_1920x0_80_0_0_7b45299e78d18a47004e39273db18c1d.jpg
مشيرا إلى أن تركيب الوعاء الضاغط للوحدة الثانية يمثل الانتقال الرسمي من مرحلة الأعمال الإنشائية المدنية إلى مرحلة "التركيبات التكنولوجية والميكانيكية المعقدة.تكنولوجيا الجيل الثالث والأمان المطلقوركز عبد النبي في حديثه مع "سبوتنيك"، على التفوق الفني للمفاعلات المستخدمة في الضبعة، موضحا أنها تنتمي إلى الجيل الثالث المتطور.وأضاف: "نحن نتحدث عن تكنولوجيا تضمن أعلى معايير الأمان النووي في العالم، خاصة أن المعدات التي يتم تركيبها، مثل الوعاء الضاغط، مصممة لتعمل بكفاءة واستمرارية لفترات زمنية تتراوح بين 60 إلى 100 عام، وهو ما يعكس متانة سلاسل الإنتاج وقدرة الجانبين المصري والروسي على توريد معدات ثقيلة ذات عمر افتراضي طويل".وأشار إلى أن هذه المفاعلات تتميز بنظام أمان "سلبي" لا يحتاج لتدخل بشري أو طاقة خارجية في حالات الطوارئ، ما يجعلها الأنظف والأكثر أماناً بعد الطاقة المائية.تكامل هندسي وتجاوز للعقبات التقنيةوعن الشراكة مع الجانب الروسي (شركة روساتوم)، وصفها عبد النبي بأنها "نموذج استثنائي لإدارة المشروعات الكبرى"، حيث تحولت العلاقة من مجرد "مالك ومقاول" إلى تكامل هندسي وتنسيق لوجستي رفيع المستوى.وكشف عن تفعيل "نظام التدخل السريع" لحل أي عقبات تقنية أو إدارية فور ظهورها، وهو ما أدى إلى صب الخرسانة وتركيب أوعية الضغط للوحدتين الأولى والثانية قبل المواعيد المقررة في الجداول الزمنية القياسية، رغم التحديات والقيود التي فرضتها الظروف الجيوسياسية العالمية على حركة التجارة.الضبعة... مركز إقليمي واستدامة تقنيةوعلى الصعيد الفني للاستدامة، أوضح عبد النبي أن محطات الضبعة ستعمل بكفاءة تصل إلى 92% من عدد ساعات السنة، وهي نسبة استقرار تقني عالية جدا مقارنة بالمحطات الغازية، وأن هذا الاستقرار يجعل من مصر "مركزا إقليميا لتبادل الطاقة"، حيث تمنح المحطات النووية ثقة تامة للشبكات الدولية المرتبطة بمصر (مثل أوروبا والسعودية ودول الخليج) لضمان عدم حدوث أي تذبذب في الشبكة الكهربائية.رؤية مستقبلية: المفاعلات المعيارية الصغيرةوأشار إلى إمكانية التوسع مستقبلا في "المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة" بالتعاون مع روسيا، لنشرها في مناطق التنمية الأفقية مثل سيناء، وحلايب وشلاتين، والوحات الخارجة والداخلة وسيوة، مؤكدا أن حلم الطاقة النووية في مصر قد يمتد ليصل إلى 50 محطة نووية صغيرة لخدمة أغراض التنمية الشاملة.وتقدم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بالتعاون مع التلفزيون المصري (القناة الأولى) تغطية مباشرة لعملية تركيب وعاء المفاعل الخاص بالوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.
https://sarabic.ae/20260709/مدير-محطة-الضبعة-أكثر-من-22-ألف-متخصص-يعملون-حاليا-في-محطة-الضبعة-النووية-1115063634.html
https://sarabic.ae/20260709/مدير-إنشاءات-الوحدة-الثانية-لمشروع-الضبعة-يؤكد-لـسبوتنيك-إنجاز-وعاء-المفاعل-في-الوحدة-1115068641.html
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محمد حميدة
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حصري, محطة الضبعة النووية, مصر, روسيا, روساتوم, العالم العربي
حصري, محطة الضبعة النووية, مصر, روسيا, روساتوم, العالم العربي

نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق بمصر: مفاعلات "الضبعة" هى الأحدث والأكثر أمانا عالميا

14:02 GMT 09.07.2026
© Photo / NPPAالانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية
الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© Photo / NPPA
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- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمر حاليا بمرحلة مفصلية تتسم بتسارع معدلات الإنجاز التقني.
مشيرا إلى أن تركيب الوعاء الضاغط للوحدة الثانية يمثل الانتقال الرسمي من مرحلة الأعمال الإنشائية المدنية إلى مرحلة "التركيبات التكنولوجية والميكانيكية المعقدة.
تكنولوجيا الجيل الثالث والأمان المطلق
وركز عبد النبي في حديثه مع "سبوتنيك"، على التفوق الفني للمفاعلات المستخدمة في الضبعة، موضحا أنها تنتمي إلى الجيل الثالث المتطور.
وأضاف: "نحن نتحدث عن تكنولوجيا تضمن أعلى معايير الأمان النووي في العالم، خاصة أن المعدات التي يتم تركيبها، مثل الوعاء الضاغط، مصممة لتعمل بكفاءة واستمرارية لفترات زمنية تتراوح بين 60 إلى 100 عام، وهو ما يعكس متانة سلاسل الإنتاج وقدرة الجانبين المصري والروسي على توريد معدات ثقيلة ذات عمر افتراضي طويل".
وأشار إلى أن هذه المفاعلات تتميز بنظام أمان "سلبي" لا يحتاج لتدخل بشري أو طاقة خارجية في حالات الطوارئ، ما يجعلها الأنظف والأكثر أماناً بعد الطاقة المائية.
أوليغ غيناديفيتش ياكوفليف، مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
مدير محطة الضبعة: أكثر من 22 ألف متخصص يعملون حاليا في محطة الضبعة النووية
10:00 GMT

تكامل هندسي وتجاوز للعقبات التقنية

وعن الشراكة مع الجانب الروسي (شركة روساتوم)، وصفها عبد النبي بأنها "نموذج استثنائي لإدارة المشروعات الكبرى"، حيث تحولت العلاقة من مجرد "مالك ومقاول" إلى تكامل هندسي وتنسيق لوجستي رفيع المستوى.
وكشف عن تفعيل "نظام التدخل السريع" لحل أي عقبات تقنية أو إدارية فور ظهورها، وهو ما أدى إلى صب الخرسانة وتركيب أوعية الضغط للوحدتين الأولى والثانية قبل المواعيد المقررة في الجداول الزمنية القياسية، رغم التحديات والقيود التي فرضتها الظروف الجيوسياسية العالمية على حركة التجارة.

الضبعة... مركز إقليمي واستدامة تقنية

وعلى الصعيد الفني للاستدامة، أوضح عبد النبي أن محطات الضبعة ستعمل بكفاءة تصل إلى 92% من عدد ساعات السنة، وهي نسبة استقرار تقني عالية جدا مقارنة بالمحطات الغازية، وأن هذا الاستقرار يجعل من مصر "مركزا إقليميا لتبادل الطاقة"، حيث تمنح المحطات النووية ثقة تامة للشبكات الدولية المرتبطة بمصر (مثل أوروبا والسعودية ودول الخليج) لضمان عدم حدوث أي تذبذب في الشبكة الكهربائية.
إتمام تركيب شرائح المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
مدير إنشاءات الوحدة الثانية لمشروع "الضبعة" يؤكد لـ"سبوتنيك" إنجاز وعاء المفاعل في الوحدة
10:50 GMT

رؤية مستقبلية: المفاعلات المعيارية الصغيرة

وأشار إلى إمكانية التوسع مستقبلا في "المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة" بالتعاون مع روسيا، لنشرها في مناطق التنمية الأفقية مثل سيناء، وحلايب وشلاتين، والوحات الخارجة والداخلة وسيوة، مؤكدا أن حلم الطاقة النووية في مصر قد يمتد ليصل إلى 50 محطة نووية صغيرة لخدمة أغراض التنمية الشاملة.
وتقدم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بالتعاون مع التلفزيون المصري (القناة الأولى) تغطية مباشرة لعملية تركيب وعاء المفاعل الخاص بالوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية.
ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.
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