https://sarabic.ae/20260709/نائب-رئيس-هيئة-المحطات-النووية-الأسبق-بمصر-مفاعلات-الضبعة-هى-الأحدث-والأكثر-أمانا-عالميا-1115074867.html

نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق بمصر: مفاعلات "الضبعة" هى الأحدث والأكثر أمانا عالميا

نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق بمصر: مفاعلات "الضبعة" هى الأحدث والأكثر أمانا عالميا

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمر حاليا بمرحلة مفصلية تتسم بتسارع معدلات الإنجاز التقني. 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T14:02+0000

2026-07-09T14:02+0000

2026-07-09T14:02+0000

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محطة الضبعة النووية

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مشيرا إلى أن تركيب الوعاء الضاغط للوحدة الثانية يمثل الانتقال الرسمي من مرحلة الأعمال الإنشائية المدنية إلى مرحلة "التركيبات التكنولوجية والميكانيكية المعقدة.تكنولوجيا الجيل الثالث والأمان المطلقوركز عبد النبي في حديثه مع "سبوتنيك"، على التفوق الفني للمفاعلات المستخدمة في الضبعة، موضحا أنها تنتمي إلى الجيل الثالث المتطور.وأضاف: "نحن نتحدث عن تكنولوجيا تضمن أعلى معايير الأمان النووي في العالم، خاصة أن المعدات التي يتم تركيبها، مثل الوعاء الضاغط، مصممة لتعمل بكفاءة واستمرارية لفترات زمنية تتراوح بين 60 إلى 100 عام، وهو ما يعكس متانة سلاسل الإنتاج وقدرة الجانبين المصري والروسي على توريد معدات ثقيلة ذات عمر افتراضي طويل".وأشار إلى أن هذه المفاعلات تتميز بنظام أمان "سلبي" لا يحتاج لتدخل بشري أو طاقة خارجية في حالات الطوارئ، ما يجعلها الأنظف والأكثر أماناً بعد الطاقة المائية.تكامل هندسي وتجاوز للعقبات التقنيةوعن الشراكة مع الجانب الروسي (شركة روساتوم)، وصفها عبد النبي بأنها "نموذج استثنائي لإدارة المشروعات الكبرى"، حيث تحولت العلاقة من مجرد "مالك ومقاول" إلى تكامل هندسي وتنسيق لوجستي رفيع المستوى.وكشف عن تفعيل "نظام التدخل السريع" لحل أي عقبات تقنية أو إدارية فور ظهورها، وهو ما أدى إلى صب الخرسانة وتركيب أوعية الضغط للوحدتين الأولى والثانية قبل المواعيد المقررة في الجداول الزمنية القياسية، رغم التحديات والقيود التي فرضتها الظروف الجيوسياسية العالمية على حركة التجارة.الضبعة... مركز إقليمي واستدامة تقنيةوعلى الصعيد الفني للاستدامة، أوضح عبد النبي أن محطات الضبعة ستعمل بكفاءة تصل إلى 92% من عدد ساعات السنة، وهي نسبة استقرار تقني عالية جدا مقارنة بالمحطات الغازية، وأن هذا الاستقرار يجعل من مصر "مركزا إقليميا لتبادل الطاقة"، حيث تمنح المحطات النووية ثقة تامة للشبكات الدولية المرتبطة بمصر (مثل أوروبا والسعودية ودول الخليج) لضمان عدم حدوث أي تذبذب في الشبكة الكهربائية.رؤية مستقبلية: المفاعلات المعيارية الصغيرةوأشار إلى إمكانية التوسع مستقبلا في "المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة" بالتعاون مع روسيا، لنشرها في مناطق التنمية الأفقية مثل سيناء، وحلايب وشلاتين، والوحات الخارجة والداخلة وسيوة، مؤكدا أن حلم الطاقة النووية في مصر قد يمتد ليصل إلى 50 محطة نووية صغيرة لخدمة أغراض التنمية الشاملة.وتقدم وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" بالتعاون مع التلفزيون المصري (القناة الأولى) تغطية مباشرة لعملية تركيب وعاء المفاعل الخاص بالوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.

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https://sarabic.ae/20260709/مدير-إنشاءات-الوحدة-الثانية-لمشروع-الضبعة-يؤكد-لـسبوتنيك-إنجاز-وعاء-المفاعل-في-الوحدة-1115068641.html

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