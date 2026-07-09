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تغطية مشتركة لنقل فعاليات تركيب وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
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نبض افريقيا
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12:03 GMT
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20260709/مدير-محطة-الضبعة-أكثر-من-22-ألف-متخصص-يعملون-حاليا-في-محطة-الضبعة-النووية-1115063634.html
مدير محطة الضبعة: أكثر من 22 ألف متخصص يعملون حاليا في محطة الضبعة النووية
مدير محطة الضبعة: أكثر من 22 ألف متخصص يعملون حاليا في محطة الضبعة النووية
سبوتنيك عربي
ذكر أوليغ غيناديفيتش ياكوفليف، مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، اليوم الخميس، أن الجانبين المصري والروسي في المرحلة الأساسية من تنفيذ مشروع محطة... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T10:00+0000
2026-07-09T10:43+0000
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وأكد ياكوفليف لـ"سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، أن "أعمال البناء على جميع مرافق المشروع ستنفذ، سواء في وحدات الطاقة نفسها، أو في المنشآت العامة للمحطة، وكذلك في المنشآت الهيدروليكية، وعلى امتداد الشريط الساحلي وفي المنطقة المائية للبحر المتوسط".ويشارك في المشروع أكثر من 22 ألفًا من المهندسين والمتخصصين المؤهلين من الجانبين الروسي والمصري.وأشاد ياكوفليف بشكل خاص بالتعاون المنسق والمثمر مع الجانب المصري، ممثلا في الجهة المالكة للمشروع، وبالمتابعة الدقيقة والانخراط الكبير من جانب الوزارات والهيئات المصرية، وكذلك من جانب هيئة المحطات النووية، وهو ما سيمكن الطرفين المصري والروسي خلال العام الجاري من تحقيق الأهداف الرئيسية المخطط لها.وقال المسؤول الروسي إنه "في إطار مجمع الإطلاق الأول للوحدة النووية الأولى، نعتزم استكمال إنشاء مبنى وعاء الاحتواء الداخلي حتى منسوب +44 مترًا، كما سنبدأ تركيب المعدات التكنولوجية الرئيسية، بما في ذلك مولدات البخار ومعوض الضغط، التي وصلت إلى ميناء الضبعة في مايو من العام الجاري". ولفت أوليغ غيناديفيتش ياكوفليف إلى أن ذلك سيتم بمشاركة مباشرة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمود عصمت، منوها أنه سنبدأ أيضا أعمال لحام خطوط الأنابيب الرئيسية لدائرة التبريد.وأكد أن "أعمال البناء جارية على جميع مجمعات ومنشآت الوحدات الأربع بمحطة الضبعة النووية، وذلك في إطار تعاون وثيق مع الجانب المصري، مع متابعة مستمرة لمستوى التقدم المحقق في تنفيذ المشروع وضمان توافقه مع المستويات المستهدفة".وبشأن المهام الرئيسية خلال الفترة الحالية والقريبة المقبلة، فإلى جانب الأعمال المتعلقة بالمعدات التي تحتاج وقت طويل في تصنيعها، أشار إلى "مهمة بدأنا تنفيذها بالفعل، وهي تركيب الأنظمة الهندسية الداخلية وشبكات المرافق، بما في ذلك أعمال التركيبات الكهربائية وأعمال التركيبات الحرارية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ الأعمال الإنشائية".ووقعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة. كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200- إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاواط، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.
https://sarabic.ae/20260708/مصر-وروسيا-بصدد-تركيب-وعاء-ضغط-مفاعل-الوحدة-الثانية-لمحطة-الضبعة-النووية-1115050780.html
https://sarabic.ae/20251119/خبراء-مفاعل-الوحدة-الأولى-بمحطة-الضبعة-سيوفر-لمصر-نصف-استهلاكها-من-الطاقة-1107307257.html
https://sarabic.ae/20260704/السيسي-أقدم-الشكر-لـبوتين-على-التعاون-البناء-وقريبا-تركيب-وعاء-ضغط-المفاعل-الثاني-بالضبعة--1114949326.html
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روسيا, مصر, العالم العربي, الأخبار
روسيا, مصر, العالم العربي, الأخبار

مدير محطة الضبعة: أكثر من 22 ألف متخصص يعملون حاليا في محطة الضبعة النووية

10:00 GMT 09.07.2026 (تم التحديث: 10:43 GMT 09.07.2026)
© Sputnik أوليغ غيناديفيتش ياكوفليف، مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر
 أوليغ غيناديفيتش ياكوفليف، مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© Sputnik
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حصري
ذكر أوليغ غيناديفيتش ياكوفليف، مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، اليوم الخميس، أن الجانبين المصري والروسي في المرحلة الأساسية من تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.
وأكد ياكوفليف لـ"سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، أن "أعمال البناء على جميع مرافق المشروع ستنفذ، سواء في وحدات الطاقة نفسها، أو في المنشآت العامة للمحطة، وكذلك في المنشآت الهيدروليكية، وعلى امتداد الشريط الساحلي وفي المنطقة المائية للبحر المتوسط".
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ويشارك في المشروع أكثر من 22 ألفًا من المهندسين والمتخصصين المؤهلين من الجانبين الروسي والمصري.
وأشاد ياكوفليف بشكل خاص بالتعاون المنسق والمثمر مع الجانب المصري، ممثلا في الجهة المالكة للمشروع، وبالمتابعة الدقيقة والانخراط الكبير من جانب الوزارات والهيئات المصرية، وكذلك من جانب هيئة المحطات النووية، وهو ما سيمكن الطرفين المصري والروسي خلال العام الجاري من تحقيق الأهداف الرئيسية المخطط لها.
وقال المسؤول الروسي إنه "في إطار مجمع الإطلاق الأول للوحدة النووية الأولى، نعتزم استكمال إنشاء مبنى وعاء الاحتواء الداخلي حتى منسوب +44 مترًا، كما سنبدأ تركيب المعدات التكنولوجية الرئيسية، بما في ذلك مولدات البخار ومعوض الضغط، التي وصلت إلى ميناء الضبعة في مايو من العام الجاري".
ولفت أوليغ غيناديفيتش ياكوفليف إلى أن ذلك سيتم بمشاركة مباشرة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الدكتور محمود عصمت، منوها أنه سنبدأ أيضا أعمال لحام خطوط الأنابيب الرئيسية لدائرة التبريد.
وأكد أن "أعمال البناء جارية على جميع مجمعات ومنشآت الوحدات الأربع بمحطة الضبعة النووية، وذلك في إطار تعاون وثيق مع الجانب المصري، مع متابعة مستمرة لمستوى التقدم المحقق في تنفيذ المشروع وضمان توافقه مع المستويات المستهدفة".
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وبشأن المهام الرئيسية خلال الفترة الحالية والقريبة المقبلة، فإلى جانب الأعمال المتعلقة بالمعدات التي تحتاج وقت طويل في تصنيعها، أشار إلى "مهمة بدأنا تنفيذها بالفعل، وهي تركيب الأنظمة الهندسية الداخلية وشبكات المرافق، بما في ذلك أعمال التركيبات الكهربائية وأعمال التركيبات الحرارية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ الأعمال الإنشائية".
ووقعت مصر مع روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي كانون الأول/ديسمبر 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روساتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة.
كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.
ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي (في في إي آر-1200- إيه إس إي-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.
الرئيسان الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي يشاركان في حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
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وتعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، وتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاواط، على أن يتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، ما يسهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والاحتياجيات الصناعية في البلاد.
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