https://sarabic.ae/20260710/إعلام-جولة-مفاوضات-جديدة-بين-واشنطن-وطهران-قد-تعقد-في-سويسرا-الأسبوع-المقبل-1115110705.html

إعلام: جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران قد تعقد في سويسرا الأسبوع المقبل

إعلام: جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران قد تعقد في سويسرا الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة وإيران تدرسان عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل، وسط ترجيحات باستضافة سويسرا لهذه... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T17:08+0000

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ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مصدر مطلع قوله إن الجولة المقبلة من المفاوضات بين واشنطن وطهران متوقعة الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى احتمال عقدها في سويسرا.وكان الإعلام الأمريكي قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر، بأن باكستان وقطر تقودان جهودًا دبلوماسية بهدف إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة الحوار، عقب موجة التصعيد الأخيرة بين الجانبين.وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.

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