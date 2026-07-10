إعلام: نجل نتنياهو يغير اسمه رسميا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260710/إعلام-نجل-نتنياهو-يغير-اسمه-رسميا-1115098613.html
إعلام: نجل نتنياهو يغير اسمه رسميا
إعلام: نجل نتنياهو يغير اسمه رسميا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن وثائق ضريبية، بأن يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غيّر اسمه رسميا إلى "يوناتان... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T13:12+0000
2026-07-10T13:12+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1a/1082492303_0:0:1304:733_1920x0_80_0_0_4bc4b9c92f81b8925aaaca2b731d1a05.jpg
وتم إدراج السجلات الضريبية لعام 2026 بالاسم الجديد، مع الاحتفاظ بنفس رقم التعريف الضريبي والعنوان المسجلين في إقراراته السابقة، ما يؤكد أن التغيير أصبح رسميا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن القانون الإسرائيلي لا يتيح التراجع عن تغيير الاسم لمدة سبع سنوات. ولم تتضح أسباب تغيير الاسم حتى الآن، إذ لا يزال يائير يستخدم اسمه الأصلي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. ويحمل الاسم الجديد ليائير نتنياهو دلالات عائلية، إذ إن "يوناتان" هو اسم عمه الراحل يوناتان (يوني) نتنياهو، الذي قُتل خلال عملية عنتيبي عام 1976، بينما يعود لقب "هون" إلى اسم عائلة جده لأمه قبل تغييره إلى اسم إسرائيلي. ويبلغ يائير نتنياهو 34 عاما، ويقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية منذ عدة سنوات، ويُعرف بنشاطه السياسي اليميني وحضوره المثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي. وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن شقيقه، أفنير، سبق أن غيّر اسمه رسميا لأسباب أمنية خلال دراسته في لندن، كما استخدم بنيامين نتنياهو نفسه اسم "بن نيتاي" أثناء دراسته في أمريكا لتسهيل نطق اسمه.
https://sarabic.ae/20260709/مكتب-نتنياهو-رئيس-الوزراء-اتفق-مع-ترامب-هاتفيا-على-مواصلة-التنسيق-على-جبهات-مختلفة-1115082776.html
https://sarabic.ae/20260709/استطلاع-رأي-إسرائيلي-آيزنكوت-يتفوق-على-نتنياهو-وبينيت-يتراجع-1115063099.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1a/1082492303_0:0:1158:868_1920x0_80_0_0_1bf3b1abfd8a3a1eea6b089a5349ec20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: نجل نتنياهو يغير اسمه رسميا

13:12 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Aleksey Nikolskyiرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع نجله يائير
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع نجله يائير - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Aleksey Nikolskyi
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن وثائق ضريبية، بأن يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غيّر اسمه رسميا إلى "يوناتان هون".
وتم إدراج السجلات الضريبية لعام 2026 بالاسم الجديد، مع الاحتفاظ بنفس رقم التعريف الضريبي والعنوان المسجلين في إقراراته السابقة، ما يؤكد أن التغيير أصبح رسميا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن القانون الإسرائيلي لا يتيح التراجع عن تغيير الاسم لمدة سبع سنوات. ولم تتضح أسباب تغيير الاسم حتى الآن، إذ لا يزال يائير يستخدم اسمه الأصلي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق على جبهات مختلفة
أمس, 20:19 GMT
ويحمل الاسم الجديد ليائير نتنياهو دلالات عائلية، إذ إن "يوناتان" هو اسم عمه الراحل يوناتان (يوني) نتنياهو، الذي قُتل خلال عملية عنتيبي عام 1976، بينما يعود لقب "هون" إلى اسم عائلة جده لأمه قبل تغييره إلى اسم إسرائيلي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
استطلاع رأي إسرائيلي: آيزنكوت يتفوق على نتنياهو وبينيت يتراجع
أمس, 07:32 GMT
ويبلغ يائير نتنياهو 34 عاما، ويقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية منذ عدة سنوات، ويُعرف بنشاطه السياسي اليميني وحضوره المثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن شقيقه، أفنير، سبق أن غيّر اسمه رسميا لأسباب أمنية خلال دراسته في لندن، كما استخدم بنيامين نتنياهو نفسه اسم "بن نيتاي" أثناء دراسته في أمريكا لتسهيل نطق اسمه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала