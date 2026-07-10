https://sarabic.ae/20260710/إعلام-نجل-نتنياهو-يغير-اسمه-رسميا-1115098613.html

إعلام: نجل نتنياهو يغير اسمه رسميا

إعلام: نجل نتنياهو يغير اسمه رسميا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن وثائق ضريبية، بأن يائير نتنياهو، النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غيّر اسمه رسميا إلى "يوناتان... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T13:12+0000

2026-07-10T13:12+0000

2026-07-10T13:12+0000

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وتم إدراج السجلات الضريبية لعام 2026 بالاسم الجديد، مع الاحتفاظ بنفس رقم التعريف الضريبي والعنوان المسجلين في إقراراته السابقة، ما يؤكد أن التغيير أصبح رسميا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن القانون الإسرائيلي لا يتيح التراجع عن تغيير الاسم لمدة سبع سنوات. ولم تتضح أسباب تغيير الاسم حتى الآن، إذ لا يزال يائير يستخدم اسمه الأصلي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. ويحمل الاسم الجديد ليائير نتنياهو دلالات عائلية، إذ إن "يوناتان" هو اسم عمه الراحل يوناتان (يوني) نتنياهو، الذي قُتل خلال عملية عنتيبي عام 1976، بينما يعود لقب "هون" إلى اسم عائلة جده لأمه قبل تغييره إلى اسم إسرائيلي. ويبلغ يائير نتنياهو 34 عاما، ويقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية منذ عدة سنوات، ويُعرف بنشاطه السياسي اليميني وحضوره المثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي. وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن شقيقه، أفنير، سبق أن غيّر اسمه رسميا لأسباب أمنية خلال دراسته في لندن، كما استخدم بنيامين نتنياهو نفسه اسم "بن نيتاي" أثناء دراسته في أمريكا لتسهيل نطق اسمه.

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