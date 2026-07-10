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الخارجية الصينية: الادعاءات بشأن ممارسة الصين ضغوطا على دول الجنوب العالمي لا أساس لها
الخارجية الصينية: الادعاءات بشأن ممارسة الصين ضغوطا على دول الجنوب العالمي لا أساس لها
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن الادعاءات بشأن ما يُسمى بـ"الضغوط الصينية" على دول الجنوب العالمي، لا أساس لها من الصحة. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على تقارير نشرتها عدة وسائل إعلام، زعمت أن القدرات الإنتاجية للصين لا تؤثر فقط على الدول الغربية، بل تعيق أيضا التنمية الصناعية في دول الجنوب العالمي: "الادعاءات بشأن ما يُسمى بـ"الضغوط الصينية" لا تستند إلى الواقع على الإطلاق، وأعتقد أن دول الجنوب العالمي لا توافق عليها".وأضافت: "من خلال الاستثمارات الفاعلة في البنية التحتية والتعاون التكنولوجي، تساعد الصين دول الجنوب العالمي على تعزيز قدراتها على التنمية المستقلة".وشددت المتحدثة على أن "الصين ستواصل إتاحة الفرص للعالم من خلال تنميتها الذاتية بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك"."طريق الحرير القطبي"... كيف تعزز روسيا والصين شراكتهما عبر الممر البحري الشمالي؟دميترييف: الصين شريك استراتيجي لروسيا ومشاريعنا المشتركة تتجاوز 18 تريليون روبل
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الخارجية الصينية: الادعاءات بشأن ممارسة الصين ضغوطا على دول الجنوب العالمي لا أساس لها
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن الادعاءات بشأن ما يُسمى بـ"الضغوط الصينية" على دول الجنوب العالمي، لا أساس لها من الصحة.
وقالت ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على تقارير نشرتها عدة وسائل إعلام، زعمت أن القدرات الإنتاجية للصين لا تؤثر فقط على الدول الغربية، بل تعيق أيضا التنمية الصناعية في دول الجنوب العالمي: "الادعاءات بشأن ما يُسمى بـ"الضغوط الصينية" لا تستند إلى الواقع على الإطلاق، وأعتقد أن دول الجنوب العالمي لا توافق عليها".
وأضافت أن الصين دأبت دائما على تقاسم خبراتها مع دول الجنوب العالمي دون تحفظ، بما يساعدها على تحقيق التنمية.
وأضافت: "من خلال الاستثمارات الفاعلة في البنية التحتية والتعاون التكنولوجي، تساعد الصين دول الجنوب العالمي على تعزيز قدراتها على التنمية المستقلة".
وشددت المتحدثة على أن "الصين ستواصل إتاحة الفرص للعالم
من خلال تنميتها الذاتية بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك".