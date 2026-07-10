الخارجية الصينية: الادعاءات بشأن ممارسة الصين ضغوطا على دول الجنوب العالمي لا أساس لها

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
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05:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
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30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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13 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
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موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
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الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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الخارجية الصينية: الادعاءات بشأن ممارسة الصين ضغوطا على دول الجنوب العالمي لا أساس لها
الخارجية الصينية: الادعاءات بشأن ممارسة الصين ضغوطا على دول الجنوب العالمي لا أساس لها
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن الادعاءات بشأن ما يُسمى بـ"الضغوط الصينية" على دول الجنوب العالمي، لا أساس لها من الصحة. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على تقارير نشرتها عدة وسائل إعلام، زعمت أن القدرات الإنتاجية للصين لا تؤثر فقط على الدول الغربية، بل تعيق أيضا التنمية الصناعية في دول الجنوب العالمي: "الادعاءات بشأن ما يُسمى بـ"الضغوط الصينية" لا تستند إلى الواقع على الإطلاق، وأعتقد أن دول الجنوب العالمي لا توافق عليها".وأضافت: "من خلال الاستثمارات الفاعلة في البنية التحتية والتعاون التكنولوجي، تساعد الصين دول الجنوب العالمي على تعزيز قدراتها على التنمية المستقلة".وشددت المتحدثة على أن "الصين ستواصل إتاحة الفرص للعالم من خلال تنميتها الذاتية بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك"."طريق الحرير القطبي"... كيف تعزز روسيا والصين شراكتهما عبر الممر البحري الشمالي؟دميترييف: الصين شريك استراتيجي لروسيا ومشاريعنا المشتركة تتجاوز 18 تريليون روبل
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الصينية: الادعاءات بشأن ممارسة الصين ضغوطا على دول الجنوب العالمي لا أساس لها

11:12 GMT 10.07.2026
© Sputnikوزارة الخارجية الصينية
وزارة الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، أن الادعاءات بشأن ما يُسمى بـ"الضغوط الصينية" على دول الجنوب العالمي، لا أساس لها من الصحة.
وقالت ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على تقارير نشرتها عدة وسائل إعلام، زعمت أن القدرات الإنتاجية للصين لا تؤثر فقط على الدول الغربية، بل تعيق أيضا التنمية الصناعية في دول الجنوب العالمي: "الادعاءات بشأن ما يُسمى بـ"الضغوط الصينية" لا تستند إلى الواقع على الإطلاق، وأعتقد أن دول الجنوب العالمي لا توافق عليها".
وأضافت أن الصين دأبت دائما على تقاسم خبراتها مع دول الجنوب العالمي دون تحفظ، بما يساعدها على تحقيق التنمية.
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
ردا على الناتو... الصين تؤكد حقها في الأنشطة المشروعة بالقطب الشمالي
08:31 GMT
وأضافت: "من خلال الاستثمارات الفاعلة في البنية التحتية والتعاون التكنولوجي، تساعد الصين دول الجنوب العالمي على تعزيز قدراتها على التنمية المستقلة".
وشددت المتحدثة على أن "الصين ستواصل إتاحة الفرص للعالم من خلال تنميتها الذاتية بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك".
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