ردا على الناتو... الصين تؤكد حقها في الأنشطة المشروعة بالقطب الشمالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260710/ردا-على-الناتو-الصين-تؤكد-حقها-في-الأنشطة-المشروعة-بالقطب-الشمالي-1115092154.html
ردا على الناتو... الصين تؤكد حقها في الأنشطة المشروعة بالقطب الشمالي
ردا على الناتو... الصين تؤكد حقها في الأنشطة المشروعة بالقطب الشمالي
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين تعارض بشدة الترويج لما يسمى بـ"التهديد الصيني"، كما ترفض خلق التوتر والمواجهة في منطقة القطب الشمالي. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T08:31+0000
2026-07-10T08:31+0000
الصين
ناتو
العالم
أخبار القطب الشمالي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على طلب من "سبوتنيك" للتعليق على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن "منطقة القطب الشمالي تمس المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. وتستهدف أنشطة الصين في القطب الشمالي تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وهي تتوافق مع القانون الدولي".وشددت ماو نينغ على أن: "الصين تعارض بحزم الترويج لما يسمى بـ"التهديد الصيني"، وكذلك خلق التوتر والمواجهة في القطب الشمالي".وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي لدى النرويج، نيكولاي كورتشونوف، بأن روسيا لا تشكل تهديدًا لأحد في القطب الشمالي، وإنما تسعى إلى الحفاظ على السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن اقتراب البنية التحتية العسكرية والأنظمة الهجومية التابعة لدول الناتو من الحدود الروسية يمثل تهديدًا للأمن القومي الروسي.
https://sarabic.ae/20260519/طريق-الحرير-القطبي-كيف-تعزز-روسيا-والصين-شراكتهما-عبر-الممر-البحري-الشمالي؟-1113540658.html
الصين
أخبار القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_43:0:1732:1267_1920x0_80_0_0_a50484b33f4d8b8984d9bf14560b6513.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, ناتو, العالم, أخبار القطب الشمالي
الصين, ناتو, العالم, أخبار القطب الشمالي

ردا على الناتو... الصين تؤكد حقها في الأنشطة المشروعة بالقطب الشمالي

08:31 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Ng Han Guanمقر وزارة الخارجية الصينية، بكين
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين تعارض بشدة الترويج لما يسمى بـ"التهديد الصيني"، كما ترفض خلق التوتر والمواجهة في منطقة القطب الشمالي.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على طلب من "سبوتنيك" للتعليق على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن "منطقة القطب الشمالي تمس المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. وتستهدف أنشطة الصين في القطب الشمالي تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وهي تتوافق مع القانون الدولي".
وأضافت أنه "ينبغي احترام حقوق وحريات جميع الدول بشكل كامل في ممارسة الأنشطة المشروعة في منطقة القطب الشمالي".
سفينة كبيرة سيفيرومورسك المضادة للغواصات، والتابعة لقوات الأسطول البحر الشمالي الروسية، بحر بارنتس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
"طريق الحرير القطبي"... كيف تعزز روسيا والصين شراكتهما عبر الممر البحري الشمالي؟
19 مايو, 14:37 GMT
وشددت ماو نينغ على أن: "الصين تعارض بحزم الترويج لما يسمى بـ"التهديد الصيني"، وكذلك خلق التوتر والمواجهة في القطب الشمالي".
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، قد صرّح، في وقت سابق، بأن الحلف يعتزم تنسيق إجراءات الدول الأعضاء لمنع روسيا والصين من تعزيز نفوذهما في منطقة القطب الشمالي.
وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي لدى النرويج، نيكولاي كورتشونوف، بأن روسيا لا تشكل تهديدًا لأحد في القطب الشمالي، وإنما تسعى إلى الحفاظ على السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن اقتراب البنية التحتية العسكرية والأنظمة الهجومية التابعة لدول الناتو من الحدود الروسية يمثل تهديدًا للأمن القومي الروسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала