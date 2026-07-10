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إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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الحدث من سبوتنيك
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نبض افريقيا
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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https://sarabic.ae/20260710/الدفاع-الروسية-تدمير-376-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات-1115088321.html
الدفاع الروسية: تدمير 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات
الدفاع الروسية: تدمير 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T05:10+0000
2026-07-10T05:10+0000
روسيا
موسكو
وزارة الدفاع الروسية
العالم
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، في الفترة الممتدة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو من يوم 9 تموز/يوليو الجاري وحتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو من يوم 10 تموز/يوليو الجاري، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 376 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت أن "المسيرات دمرت فوق أراضي مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوزا، وكورسك، ولينينغراد، ونوفغورود، وبسكوف، وروستوف، وسمولينسك، وتفير، وإقليم موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف".وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن القوات التابعة لها وجهت ضربات دقيقة على مراكز لوجستية ومنشآت للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لتسجيل تقدم ملحوظ للقوات الروسية على جميع خطوط التماس القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف قاطرات في زابوروجيه استخدمتها قوات نظام كييف- وزارة الدفاعالأمن الفيدرالي الروسي يجهض مخططا إرهابيا أوكرانيا لاستهداف مسؤولين ومنشآت عسكرية روسية- بيان
https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الروسي-يقصف-منشآت-الوقود-والطاقة-والنقل-التابعة-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع--1115067641.html
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روسيا, موسكو, وزارة الدفاع الروسية, العالم
روسيا, موسكو, وزارة الدفاع الروسية, العالم

الدفاع الروسية: تدمير 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات

05:10 GMT 10.07.2026
© Sputnikالدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، في الفترة الممتدة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو من يوم 9 تموز/يوليو الجاري وحتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو من يوم 10 تموز/يوليو الجاري، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 376 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت أن "المسيرات دمرت فوق أراضي مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوزا، وكورسك، ولينينغراد، ونوفغورود، وبسكوف، وروستوف، وسمولينسك، وتفير، وإقليم موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف".
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
أمس, 09:46 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الخميس، أن القوات التابعة لها وجهت ضربات دقيقة على مراكز لوجستية ومنشآت للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لتسجيل تقدم ملحوظ للقوات الروسية على جميع خطوط التماس القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف قاطرات في زابوروجيه استخدمتها قوات نظام كييف- وزارة الدفاع
الأمن الفيدرالي الروسي يجهض مخططا إرهابيا أوكرانيا لاستهداف مسؤولين ومنشآت عسكرية روسية- بيان
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