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الحدث من سبوتنيك
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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16:35 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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https://sarabic.ae/20260710/ساديو-ماني-يعلن-نهاية-مسيرته-الدولية-مع-منتخب-السنغال-1115101056.html
ساديو ماني يعلن نهاية مسيرته الدولية مع منتخب السنغال
ساديو ماني يعلن نهاية مسيرته الدولية مع منتخب السنغال
سبوتنيك عربي
أعلن ساديو ماني، نجم النصر السعودي، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب السنغال عقب المشاركة في كأس العالم 2026. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T13:23+0000
2026-07-10T13:23+0000
مجتمع
منتخب السنغال الوطني
الأخبار
رياضة
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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، عن ساديو ماني، البالغ من العمر 34 عاما، في بيان إعلامي، أن مشاركته مع منتخب السنغال في كأس العالم 2026 كانت الأخيرة له بقميص "أسود التيرانغا" بعد الخسارة أمام بلجيكا في دور الـ32 بنتيجة 2-3.وذكر قائد المنتخب السنغالي في بيانه أنه "قدم كل شيء من أجل الدفاع عن ألوان منتخب السنغال وضحى كثيرا من أجل علم بلاده وكان دعم الجمهور حافزا له باستمرار".ولفت ساديو ماني إلى أنه لا ينوي الابتعاد عن الكرة السنغالية ولكنه سيخدم المنتخب في مكان آخر وسيضع خبراته سواء بشكل فني أو إداري.ويشار إلى أن قائد المنتخب السنغالي قد كتب اسمه بأحرف من نور مع منتخب بلاده، بعدما أصبح أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص "أسود التيرانغا"، بفضل ما قدمه من إنجازات وأرقام استثنائية جعلته رمزا وقائدا معروفا للكرة السنغالية خلال العقد الأخير.ومنذ انضمامه إلى المنتخب الأول في العام 2012، فرض نفسه عنصرا أساسيا بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق، قبل أن يتحول إلى القائد الأول للفريق وأحد أهم نجوم القارة الأفريقية.ويذكر أنه شارك مع منتخب السنغال في العديد من البطولات الكبرى، وأسهم في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى نسختي كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، كما كان حاضرا في نسخة 2026، ليواصل حضوره في أهم المحافل الدولية.
https://sarabic.ae/20230729/قرار-من-بايرن-ميونخ-يمهد-طريق-ساديو-ماني-نحو-الرحيل-إلى-النصر-السعودي-1079537294.html
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منتخب السنغال الوطني, الأخبار, رياضة
منتخب السنغال الوطني, الأخبار, رياضة

ساديو ماني يعلن نهاية مسيرته الدولية مع منتخب السنغال

13:23 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Themba Hadebeلاعب منتخب السنغال وفريق النصر السعودي ساديو ماني
لاعب منتخب السنغال وفريق النصر السعودي ساديو ماني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Themba Hadebe
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أعلن ساديو ماني، نجم النصر السعودي، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب السنغال عقب المشاركة في كأس العالم 2026.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، عن ساديو ماني، البالغ من العمر 34 عاما، في بيان إعلامي، أن مشاركته مع منتخب السنغال في كأس العالم 2026 كانت الأخيرة له بقميص "أسود التيرانغا" بعد الخسارة أمام بلجيكا في دور الـ32 بنتيجة 2-3.
ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ونجم منتخب السنغال - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
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قرار من بايرن ميونخ يمهد طريق ساديو ماني نحو الرحيل إلى النصر السعودي
29 يوليو 2023, 11:52 GMT
وذكر قائد المنتخب السنغالي في بيانه أنه "قدم كل شيء من أجل الدفاع عن ألوان منتخب السنغال وضحى كثيرا من أجل علم بلاده وكان دعم الجمهور حافزا له باستمرار".
ولفت ساديو ماني إلى أنه لا ينوي الابتعاد عن الكرة السنغالية ولكنه سيخدم المنتخب في مكان آخر وسيضع خبراته سواء بشكل فني أو إداري.
ويشار إلى أن قائد المنتخب السنغالي قد كتب اسمه بأحرف من نور مع منتخب بلاده، بعدما أصبح أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص "أسود التيرانغا"، بفضل ما قدمه من إنجازات وأرقام استثنائية جعلته رمزا وقائدا معروفا للكرة السنغالية خلال العقد الأخير.
ومنذ انضمامه إلى المنتخب الأول في العام 2012، فرض نفسه عنصرا أساسيا بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق، قبل أن يتحول إلى القائد الأول للفريق وأحد أهم نجوم القارة الأفريقية.
ويذكر أنه شارك مع منتخب السنغال في العديد من البطولات الكبرى، وأسهم في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى نسختي كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، كما كان حاضرا في نسخة 2026، ليواصل حضوره في أهم المحافل الدولية.
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