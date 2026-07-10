https://sarabic.ae/20260710/ساديو-ماني-يعلن-نهاية-مسيرته-الدولية-مع-منتخب-السنغال-1115101056.html

ساديو ماني يعلن نهاية مسيرته الدولية مع منتخب السنغال

ساديو ماني يعلن نهاية مسيرته الدولية مع منتخب السنغال

سبوتنيك عربي

أعلن ساديو ماني، نجم النصر السعودي، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب السنغال عقب المشاركة في كأس العالم 2026. 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T13:23+0000

2026-07-10T13:23+0000

2026-07-10T13:23+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الجمعة، عن ساديو ماني، البالغ من العمر 34 عاما، في بيان إعلامي، أن مشاركته مع منتخب السنغال في كأس العالم 2026 كانت الأخيرة له بقميص "أسود التيرانغا" بعد الخسارة أمام بلجيكا في دور الـ32 بنتيجة 2-3.وذكر قائد المنتخب السنغالي في بيانه أنه "قدم كل شيء من أجل الدفاع عن ألوان منتخب السنغال وضحى كثيرا من أجل علم بلاده وكان دعم الجمهور حافزا له باستمرار".ولفت ساديو ماني إلى أنه لا ينوي الابتعاد عن الكرة السنغالية ولكنه سيخدم المنتخب في مكان آخر وسيضع خبراته سواء بشكل فني أو إداري.ويشار إلى أن قائد المنتخب السنغالي قد كتب اسمه بأحرف من نور مع منتخب بلاده، بعدما أصبح أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص "أسود التيرانغا"، بفضل ما قدمه من إنجازات وأرقام استثنائية جعلته رمزا وقائدا معروفا للكرة السنغالية خلال العقد الأخير.ومنذ انضمامه إلى المنتخب الأول في العام 2012، فرض نفسه عنصرا أساسيا بفضل سرعته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق، قبل أن يتحول إلى القائد الأول للفريق وأحد أهم نجوم القارة الأفريقية.ويذكر أنه شارك مع منتخب السنغال في العديد من البطولات الكبرى، وأسهم في قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى نسختي كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، كما كان حاضرا في نسخة 2026، ليواصل حضوره في أهم المحافل الدولية.

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منتخب السنغال الوطني, الأخبار, رياضة