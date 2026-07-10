https://sarabic.ae/20260710/فيدان-لا-يوجد--مبرر-للصراع-المفتوح-مع-إسرائيل-1115095817.html
فيدان: لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيل
فيدان: لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخاريكة التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، بأنه لا توجد أي مبررات لصراع عسكري مفتوح بين تركيا وإسرائيل. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T11:46+0000
2026-07-10T11:46+0000
2026-07-10T11:46+0000
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وقال فيدان خلال إحاطة صحفية: "لا يوجد أي مبرر للصراع المفتوح. ولن تسمح تركيا لنفسها بالانجرار إلى مثل هذا الوضع".في الوقت ذاته، انتقد الوزير مجددًا سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وأعرب فيدان عن رأيه بأن إسرائيل قد لا تكون مهتمة بسوريا مستقرة ونامية، مضيفًا أن على المجتمع الدولي زيادة الضغط على تل أبيب لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق. إعلام: وزير الحرب الأمريكي يلغي اجتماعا مع نتنياهو حول بيع مقاتلات "إف-35" لتركياإسرائيل تمنع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
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أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, روسيا, إسرائيل
أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, روسيا, إسرائيل
فيدان: لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيل
صرّح وزير الخاريكة التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، بأنه لا توجد أي مبررات لصراع عسكري مفتوح بين تركيا وإسرائيل.
وقال فيدان خلال إحاطة صحفية: "لا يوجد أي مبرر للصراع المفتوح. ولن تسمح تركيا لنفسها بالانجرار إلى مثل هذا الوضع".
وأشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ملتزم بحل النزاعات سلميًا ولن يستسلم لأي استفزازات محتملة.
في الوقت ذاته، انتقد الوزير مجددًا سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأضاف أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية الحالية تُشكّل عبئاً على إسرائيل والمنطقة، وتُهدد الأمن الدولي.
وأعرب فيدان عن رأيه بأن إسرائيل قد لا تكون مهتمة بسوريا مستقرة ونامية، مضيفًا أن على المجتمع الدولي زيادة الضغط على تل أبيب لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.