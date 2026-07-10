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الحدث من سبوتنيك
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نبض افريقيا
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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فيدان: لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيل
فيدان: لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخاريكة التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، بأنه لا توجد أي مبررات لصراع عسكري مفتوح بين تركيا وإسرائيل. 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T11:46+0000
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وقال فيدان خلال إحاطة صحفية: "لا يوجد أي مبرر للصراع المفتوح. ولن تسمح تركيا لنفسها بالانجرار إلى مثل هذا الوضع".في الوقت ذاته، انتقد الوزير مجددًا سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وأعرب فيدان عن رأيه بأن إسرائيل قد لا تكون مهتمة بسوريا مستقرة ونامية، مضيفًا أن على المجتمع الدولي زيادة الضغط على تل أبيب لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق. إعلام: وزير الحرب الأمريكي يلغي اجتماعا مع نتنياهو حول بيع مقاتلات "إف-35" لتركياإسرائيل تمنع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
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أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, روسيا, إسرائيل
أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, روسيا, إسرائيل

فيدان: لا يوجد مبرر للصراع المفتوح مع إسرائيل

11:46 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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صرّح وزير الخاريكة التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، بأنه لا توجد أي مبررات لصراع عسكري مفتوح بين تركيا وإسرائيل.
وقال فيدان خلال إحاطة صحفية: "لا يوجد أي مبرر للصراع المفتوح. ولن تسمح تركيا لنفسها بالانجرار إلى مثل هذا الوضع".
وأشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ملتزم بحل النزاعات سلميًا ولن يستسلم لأي استفزازات محتملة.
في الوقت ذاته، انتقد الوزير مجددًا سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأضاف أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية الحالية تُشكّل عبئاً على إسرائيل والمنطقة، وتُهدد الأمن الدولي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعقد اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى السلام والثقة الدولي في عشق آباد. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
أردوغان: تركيا تتواصل مع روسيا لدفع عملية السلام في أوكرانيا
8 يوليو, 10:11 GMT
وأعرب فيدان عن رأيه بأن إسرائيل قد لا تكون مهتمة بسوريا مستقرة ونامية، مضيفًا أن على المجتمع الدولي زيادة الضغط على تل أبيب لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.
إعلام: وزير الحرب الأمريكي يلغي اجتماعا مع نتنياهو حول بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا
إسرائيل تمنع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
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