قائد عسكري روسي: الجنود الأوكرانيون يتنكرون بالملابس المدنية لتهديد السكان في كراسني ليمان

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260710/قائد-عسكري-روسي-الجنود-الأوكرانيون-يتنكرون-بالملابس-المدنية-لتهديد-السكان-في-كراسني-ليمان-1115101486.html
قائد عسكري روسي: الجنود الأوكرانيون يتنكرون بالملابس المدنية لتهديد السكان في كراسني ليمان
قائد عسكري روسي: الجنود الأوكرانيون يتنكرون بالملابس المدنية لتهديد السكان في كراسني ليمان
سبوتنيك عربي
أفاد قائد فوج المدفعية الآلية السادس والثلاثين التابع للجيش الخامس والعشرين المشترك التابع بدوره لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، الملقب بـ"غيورزا"، أن أفرادًا من... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T13:32+0000
2026-07-10T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، عثر الفوج خلال عملية التمشيط على العديد من المنشآت تحت الأرض والمباني التي يُحتمل أن يكون العدو لا يزال موجودًا فيها.وقال غيورزا: "يتنكر العدو أيضًا بملابس مدنية ويبقى مع السكان المحليين، مهددًا إياهم بعدم الإدلاء بشهادتهم".وتابع: "نحن نراقب كل شيء، بما في ذلك أقرب المعابر، ونمنع العدو من التسلل إلى جهتنا".وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في 3 يوليو/تموز، أن تحرير كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو مركز إداري مهم ومركز لوجستي رئيسي، يقترب من الاكتمال.وفي اليوم التالي، أفادت وزارة الدفاع في تقرير لها أن القوات الروسية تقوم بعمليات تنظيف وإزالة ألغام في كراسني ليمان.القوات المسلحة الروسية تشن 7 غارات على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260528/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-جنود-أوكرانيون-من-فصيل-متطرف-يفرون-من-خطوط-التماس-في-خاركوف-1113805407.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

قائد عسكري روسي: الجنود الأوكرانيون يتنكرون بالملابس المدنية لتهديد السكان في كراسني ليمان

13:32 GMT 10.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد قائد فوج المدفعية الآلية السادس والثلاثين التابع للجيش الخامس والعشرين المشترك التابع بدوره لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، الملقب بـ"غيورزا"، أن أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية في كراسني ليمان، يرتدون ملابس مدنية ويهددون السكان المحليين بعدم الإدلاء بشهادتهم.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، عثر الفوج خلال عملية التمشيط على العديد من المنشآت تحت الأرض والمباني التي يُحتمل أن يكون العدو لا يزال موجودًا فيها.
وقال غيورزا: "يتنكر العدو أيضًا بملابس مدنية ويبقى مع السكان المحليين، مهددًا إياهم بعدم الإدلاء بشهادتهم".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": جنود أوكرانيون من فصيل متطرف يفرون من خطوط التماس في خاركوف
28 مايو, 05:11 GMT
وأضاف أن الجنود الروس يعثرون على عدد كبير من بزات وأسلحة القوات المسلحة الأوكرانية المهجورة.
وتابع: "نحن نراقب كل شيء، بما في ذلك أقرب المعابر، ونمنع العدو من التسلل إلى جهتنا".
وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في 3 يوليو/تموز، أن تحرير كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو مركز إداري مهم ومركز لوجستي رئيسي، يقترب من الاكتمال.
وفي اليوم التالي، أفادت وزارة الدفاع في تقرير لها أن القوات الروسية تقوم بعمليات تنظيف وإزالة ألغام في كراسني ليمان.
القوات المسلحة الروسية تشن 7 غارات على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية - وزارة الدفاع
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