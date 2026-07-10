https://sarabic.ae/20260710/قائد-عسكري-روسي-الجنود-الأوكرانيون-يتنكرون-بالملابس-المدنية-لتهديد-السكان-في-كراسني-ليمان-1115101486.html
قائد عسكري روسي: الجنود الأوكرانيون يتنكرون بالملابس المدنية لتهديد السكان في كراسني ليمان
قائد عسكري روسي: الجنود الأوكرانيون يتنكرون بالملابس المدنية لتهديد السكان في كراسني ليمان
سبوتنيك عربي
أفاد قائد فوج المدفعية الآلية السادس والثلاثين التابع للجيش الخامس والعشرين المشترك التابع بدوره لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، الملقب بـ"غيورزا"، أن أفرادًا من... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T13:32+0000
2026-07-10T13:32+0000
2026-07-10T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، عثر الفوج خلال عملية التمشيط على العديد من المنشآت تحت الأرض والمباني التي يُحتمل أن يكون العدو لا يزال موجودًا فيها.وقال غيورزا: "يتنكر العدو أيضًا بملابس مدنية ويبقى مع السكان المحليين، مهددًا إياهم بعدم الإدلاء بشهادتهم".وتابع: "نحن نراقب كل شيء، بما في ذلك أقرب المعابر، ونمنع العدو من التسلل إلى جهتنا".وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في 3 يوليو/تموز، أن تحرير كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو مركز إداري مهم ومركز لوجستي رئيسي، يقترب من الاكتمال.وفي اليوم التالي، أفادت وزارة الدفاع في تقرير لها أن القوات الروسية تقوم بعمليات تنظيف وإزالة ألغام في كراسني ليمان.القوات المسلحة الروسية تشن 7 غارات على منشآت عسكرية صناعية أوكرانية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260528/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-جنود-أوكرانيون-من-فصيل-متطرف-يفرون-من-خطوط-التماس-في-خاركوف-1113805407.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
قائد عسكري روسي: الجنود الأوكرانيون يتنكرون بالملابس المدنية لتهديد السكان في كراسني ليمان
أفاد قائد فوج المدفعية الآلية السادس والثلاثين التابع للجيش الخامس والعشرين المشترك التابع بدوره لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، الملقب بـ"غيورزا"، أن أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية في كراسني ليمان، يرتدون ملابس مدنية ويهددون السكان المحليين بعدم الإدلاء بشهادتهم.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، عثر الفوج خلال عملية التمشيط على العديد من المنشآت تحت الأرض والمباني التي يُحتمل أن يكون العدو لا يزال موجودًا فيها.
وقال غيورزا: "يتنكر العدو أيضًا بملابس مدنية ويبقى مع السكان المحليين، مهددًا إياهم بعدم الإدلاء بشهادتهم".
وأضاف أن الجنود الروس يعثرون على عدد كبير من بزات وأسلحة القوات المسلحة الأوكرانية المهجورة.
وتابع: "نحن نراقب كل شيء، بما في ذلك أقرب المعابر، ونمنع العدو من التسلل إلى جهتنا".
وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف
، في 3 يوليو/تموز، أن تحرير كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو مركز إداري مهم ومركز لوجستي رئيسي، يقترب من الاكتمال.
وفي اليوم التالي، أفادت وزارة الدفاع في تقرير لها أن القوات الروسية تقوم بعمليات تنظيف وإزالة ألغام في كراسني ليمان.