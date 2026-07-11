باكستان تجدد مناشدتها لواشنطن وطهران بضبط النفس وإتاحة الفرصة للدبلوماسية

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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الحدث من سبوتنيك
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10:00 GMT
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خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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ملفات ساخنة
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16:03 GMT
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
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خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
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بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
مرايا العلوم
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08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
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الإنسان والثقافة
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اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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باكستان تجدد مناشدتها لواشنطن وطهران بضبط النفس وإتاحة الفرصة للدبلوماسية
باكستان تجدد مناشدتها لواشنطن وطهران بضبط النفس وإتاحة الفرصة للدبلوماسية
سبوتنيك عربي
دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم السبت، الولايات المتحدة وإيران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإتاحة الفرصة أمام الجهود... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T14:37+0000
2026-07-11T14:37+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه دار مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، حيث بحث الجانبان التطورات الأخيرة في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية جدد دعوة بلاده لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنح جهود الوساطة الوقت والمساحة اللازمين لتحقيق نتيجة سلمية وهادفة. وأضاف البيان أن وزير الخارجية السعودي عرض وجهة نظر المملكة بشأن الجهود الدبلوماسية الجارية، وشدد على أهمية خفض التصعيد واستمرار الحوار، مشيرًا إلى أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء التصعيد رغم توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران في حزيران/يونيو 2026. وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260711/تصويت-برأيك-كيف-يمكن-أن-تثأر-إيران-لمقتل-خامنئي-في-ظل-تحذير-ترامب-الصاروخي؟-1115126334.html
https://sarabic.ae/20260711/إيران-تعلن-مقتل-17-شخصا-وإصابة-115-آخرين-جراء-الهجمات-الأميركية-خلال-يومين-1115123846.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, باكستان, أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, باكستان, أخبار السعودية اليوم

باكستان تجدد مناشدتها لواشنطن وطهران بضبط النفس وإتاحة الفرصة للدبلوماسية

14:37 GMT 11.07.2026
© AP Photo / Nathan Howard اجتماع ثلاثي بين طهران وواشنطن والدوحة في سويسرا
اجتماع ثلاثي بين طهران وواشنطن والدوحة في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Nathan Howard
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دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم السبت، الولايات المتحدة وإيران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإتاحة الفرصة أمام الجهود الدبلوماسية والوساطة لإنهاء التوتر والتوصل إلى نتيجة سلمية وهادفة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه دار مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، حيث بحث الجانبان التطورات الأخيرة في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية جدد دعوة بلاده لجميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنح جهود الوساطة الوقت والمساحة اللازمين لتحقيق نتيجة سلمية وهادفة.
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
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تصويت... برأيك كيف يمكن أن "تثأر" إيران لمقتل خامنئي في ظل تحذير ترامب الصاروخي؟
14:16 GMT
وأضاف البيان أن وزير الخارجية السعودي عرض وجهة نظر المملكة بشأن الجهود الدبلوماسية الجارية، وشدد على أهمية خفض التصعيد واستمرار الحوار، مشيرًا إلى أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء التصعيد رغم توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران في حزيران/يونيو 2026.
وأكد الوزيران أن تجدد الصراع لا يخدم مصالح أي طرف، ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، وفقًا لبيان الخارجية الباكستانية.
يقوم أحد المسعفين بقياس ضغط دم امرأة في أحد المواقع التي تعرضت للقصف الأمريكي الإسرائيلي في العاصمة طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
إيران تعلن مقتل 17 شخصا وإصابة 115 آخرين جراء الهجمات الأميركية خلال يومين
12:27 GMT
وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.
ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.
بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
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