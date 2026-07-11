https://sarabic.ae/20260711/زاخاروفا-تصريحات-رئيس-البرلمان-الأوكراني-في-بلغراد-دعاية-روسوفوبية-1115123708.html
زاخاروفا: تصريحات رئيس البرلمان الأوكراني في بلغراد دعاية "روسوفوبية"
زاخاروفا: تصريحات رئيس البرلمان الأوكراني في بلغراد دعاية "روسوفوبية"
سبوتنيك عربي
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أسف روسيا لعدم تلقي التصريحات المعادية لروسيا التي أدلى بها رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك في... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T12:17+0000
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وجاء في تعليق نُشر على موقع الخارجية الإلكتروني: "لسوء الحظ، نحن مضطرون للاعتراف بأن المغامرات العدائية المعادية لروسيا، التي قام بها شخص مقرب من فلاديمير زيلينسكي لم تتلق الرد المناسب من المنظمين الصرب".وأوضحت أن ممثلي نظام كييف يغتنمون كل فرصة لتحويل أي حدث إلى "استعراض" معادٍ لروسيا.وتابعت: "وكان مؤتمر بلغراد أحدث مثال على ذلك. فقد سعى ستيفانتشوك (رئيس البرلمان الأوكراني)، الذي دُعي للمشاركة، إلى استغلال المنصة إلى أقصى حد ممكن لتحديد توجه المؤتمر وجعل الدعاية المعادية لروسيا محوره الرئيسي. وبنفاق، صوّر أوكرانيا كضحية بريئة لـ"عدوان روسي شامل"، محاولًا إلقاء عبء المسؤولية عن جميع الأضرار والجراح التي ألحقها النظام النازي الجديد بالجمهورية التي كانت مزدهرة على عاتق روسيا".عُقد في بلغراد أول مؤتمر لرؤساء البرلمانات من الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. و أثارت كلمة رئيس البرلمان الأوكراني، التي انتقد فيها روسيا وقيادتها بشدة، ودعا إلى تقديم دعم أكبر للقوات المسلحة الأوكرانية، ضجة سياسية في صربيا.موسكو: الغرب يغض الطرف عن استخدام كييف للمواد الكيميائية في منطقة العملية العسكرية
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صربيا, روسيا, العالم
زاخاروفا: تصريحات رئيس البرلمان الأوكراني في بلغراد دعاية "روسوفوبية"
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أسف روسيا لعدم تلقي التصريحات المعادية لروسيا التي أدلى بها رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك في بلغراد رداً مناسباً من صربيا.
وجاء في تعليق نُشر على موقع الخارجية الإلكتروني: "لسوء الحظ، نحن مضطرون للاعتراف بأن المغامرات العدائية المعادية لروسيا، التي قام بها شخص مقرب من فلاديمير زيلينسكي لم تتلق الرد المناسب من المنظمين الصرب".
وأضافت: "نحن على يقين بأن الشعب الصربي الصديق يدرك تمامًا حقيقة من يحكمون شارع بانكوفا اليوم، والذين يدمرون تاريخ وثقافة وشعب بلادهم باستمرار بأمر من أسيادهم الأوروبيين".
وأوضحت أن ممثلي نظام كييف يغتنمون كل فرصة لتحويل أي حدث إلى "استعراض" معادٍ لروسيا.
وتابعت: "وكان مؤتمر بلغراد أحدث مثال على ذلك. فقد سعى ستيفانتشوك (رئيس البرلمان الأوكراني)، الذي دُعي للمشاركة، إلى استغلال المنصة إلى أقصى حد ممكن لتحديد توجه المؤتمر وجعل الدعاية المعادية لروسيا محوره الرئيسي. وبنفاق، صوّر أوكرانيا كضحية بريئة لـ"عدوان روسي شامل"، محاولًا إلقاء عبء المسؤولية عن جميع الأضرار والجراح التي ألحقها النظام النازي الجديد بالجمهورية التي كانت مزدهرة على عاتق روسيا".
عُقد في بلغراد أول مؤتمر لرؤساء البرلمانات من الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. و أثارت كلمة رئيس البرلمان الأوكراني، التي انتقد فيها روسيا وقيادتها بشدة، ودعا إلى تقديم دعم أكبر للقوات المسلحة الأوكرانية، ضجة سياسية في صربيا.