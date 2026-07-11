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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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مرايا العلوم
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عالم سبوتنيك
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من الملعب
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https://sarabic.ae/20260711/زاخاروفا-تصريحات-رئيس-البرلمان-الأوكراني-في-بلغراد-دعاية-روسوفوبية-1115123708.html
زاخاروفا: تصريحات رئيس البرلمان الأوكراني في بلغراد دعاية "روسوفوبية"
زاخاروفا: تصريحات رئيس البرلمان الأوكراني في بلغراد دعاية "روسوفوبية"
سبوتنيك عربي
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أسف روسيا لعدم تلقي التصريحات المعادية لروسيا التي أدلى بها رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك في... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T12:17+0000
2026-07-11T12:17+0000
صربيا
روسيا
العالم
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وجاء في تعليق نُشر على موقع الخارجية الإلكتروني: "لسوء الحظ، نحن مضطرون للاعتراف بأن المغامرات العدائية المعادية لروسيا، التي قام بها شخص مقرب من فلاديمير زيلينسكي لم تتلق الرد المناسب من المنظمين الصرب".وأوضحت أن ممثلي نظام كييف يغتنمون كل فرصة لتحويل أي حدث إلى "استعراض" معادٍ لروسيا.وتابعت: "وكان مؤتمر بلغراد أحدث مثال على ذلك. فقد سعى ستيفانتشوك (رئيس البرلمان الأوكراني)، الذي دُعي للمشاركة، إلى استغلال المنصة إلى أقصى حد ممكن لتحديد توجه المؤتمر وجعل الدعاية المعادية لروسيا محوره الرئيسي. وبنفاق، صوّر أوكرانيا كضحية بريئة لـ"عدوان روسي شامل"، محاولًا إلقاء عبء المسؤولية عن جميع الأضرار والجراح التي ألحقها النظام النازي الجديد بالجمهورية التي كانت مزدهرة على عاتق روسيا".عُقد في بلغراد أول مؤتمر لرؤساء البرلمانات من الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. و أثارت كلمة رئيس البرلمان الأوكراني، التي انتقد فيها روسيا وقيادتها بشدة، ودعا إلى تقديم دعم أكبر للقوات المسلحة الأوكرانية، ضجة سياسية في صربيا.موسكو: الغرب يغض الطرف عن استخدام كييف للمواد الكيميائية في منطقة العملية العسكرية
https://sarabic.ae/20260701/زاخاروفا-زيلينسكي-يسعى-لتصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1114864499.html
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صربيا, روسيا, العالم
صربيا, روسيا, العالم

زاخاروفا: تصريحات رئيس البرلمان الأوكراني في بلغراد دعاية "روسوفوبية"

12:17 GMT 11.07.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أسف روسيا لعدم تلقي التصريحات المعادية لروسيا التي أدلى بها رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك في بلغراد رداً مناسباً من صربيا.
وجاء في تعليق نُشر على موقع الخارجية الإلكتروني: "لسوء الحظ، نحن مضطرون للاعتراف بأن المغامرات العدائية المعادية لروسيا، التي قام بها شخص مقرب من فلاديمير زيلينسكي لم تتلق الرد المناسب من المنظمين الصرب".

وأضافت: "نحن على يقين بأن الشعب الصربي الصديق يدرك تمامًا حقيقة من يحكمون شارع بانكوفا اليوم، والذين يدمرون تاريخ وثقافة وشعب بلادهم باستمرار بأمر من أسيادهم الأوروبيين".

وأوضحت أن ممثلي نظام كييف يغتنمون كل فرصة لتحويل أي حدث إلى "استعراض" معادٍ لروسيا.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
زاخاروفا: زيلينسكي يسعى لتصعيد الصراع في أوكرانيا
1 يوليو, 14:36 GMT
وتابعت: "وكان مؤتمر بلغراد أحدث مثال على ذلك. فقد سعى ستيفانتشوك (رئيس البرلمان الأوكراني)، الذي دُعي للمشاركة، إلى استغلال المنصة إلى أقصى حد ممكن لتحديد توجه المؤتمر وجعل الدعاية المعادية لروسيا محوره الرئيسي. وبنفاق، صوّر أوكرانيا كضحية بريئة لـ"عدوان روسي شامل"، محاولًا إلقاء عبء المسؤولية عن جميع الأضرار والجراح التي ألحقها النظام النازي الجديد بالجمهورية التي كانت مزدهرة على عاتق روسيا".
عُقد في بلغراد أول مؤتمر لرؤساء البرلمانات من الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. و أثارت كلمة رئيس البرلمان الأوكراني، التي انتقد فيها روسيا وقيادتها بشدة، ودعا إلى تقديم دعم أكبر للقوات المسلحة الأوكرانية، ضجة سياسية في صربيا.
موسكو: الغرب يغض الطرف عن استخدام كييف للمواد الكيميائية في منطقة العملية العسكرية
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