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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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مجتبى خامنئي بعد تشييع جنازة والده: الثأر لمقتله مطلب من الأمة ويجب تنفيذه
مجتبى خامنئي بعد تشييع جنازة والده: الثأر لمقتله مطلب من الأمة ويجب تنفيذه
سبوتنيك عربي
أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم السبت، في رسالة بمناسبة مراسم تشييع ودفن والده، علي خامنئي، أن "الثأر" لدماء القتلى يمثل "إرادة الأمة" وسيُنفذ،... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T11:00+0000
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وقال خامنئي في رسالة مكتوبة‘ إنه يوجه الشكر لعشرات الملايين الذين شاركوا في مراسم تشييع جثمان والده المرشد الأعلى الإيراني الراحل في إيران والعراق، معتبرا أن هذا الحضور "التاريخي" شكّل رسالة قوية للخصوم، ولا سيما في مدن طهران وقم ومشهد والنجف وكربلاء، إضافة إلى مختلف المدن والقرى في البلدين. وقال خامنئي، مخاطبا القائد الإيراني الراحل: "أيها العبد الصالح لله، إننا بعد أن ودعنا جثمانك بدموع وقلوب مفجوعة، نتعهد بالحفاظ على مدرستك والسير بثبات على الطريق الذي رسمته، دون خوف من الصعاب، مستمدين العون من بشارة الله ووعوده"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. كما قال إن من وصفهم بـ"المجرمين" لن ينعموا بـ"الموت بسلام في فراشهم"، مضيفا أن تنفيذ هذا الأمر "لا يتوقف على وجوده أو وجود أي مسؤول آخر"، وختم بالقول إن هذا الهدف سيتحقق، وإن "الأحرار في العالم" سيؤدون قريبا دورهم في تنفيذ ما وصفه بـ"المهمة الإلهية".وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف من الأشخاص، وقد انطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة. وكان علي خامنئي قد قُتل جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في 28 فبراير/شباط، ولم يكن من الممكن إقامة مراسم التشييع في حينه بسبب استمرار الضربات طوال شهر مارس/آذار، ما دفع السلطات إلى تأجيلها، معللةً ذلك بالحاجة إلى تجهيز البنية التحتية.
https://sarabic.ae/20260710/قائد-الجيش-الإيراني-سنواصل-مسيرة-خامنئي-بكل-قوة-1115095693.html
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مجتبى خامنئي بعد تشييع جنازة والده: الثأر لمقتله مطلب من الأمة ويجب تنفيذه

11:00 GMT 11.07.2026
© Photo / Social Media Imagesمجتبي خامنئي المرشد الأعلى الجديد في إيران
مجتبي خامنئي المرشد الأعلى الجديد في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© Photo / Social Media Images
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أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم السبت، في رسالة بمناسبة مراسم تشييع ودفن والده، علي خامنئي، أن "الثأر" لدماء القتلى يمثل "إرادة الأمة" وسيُنفذ، مشددا على أن "كل فرد من الأحرار في العالم" سيسهم قريبا في تحقيق ما وصفها بـ"المهمة الإلهية".
وقال خامنئي في رسالة مكتوبة‘ إنه يوجه الشكر لعشرات الملايين الذين شاركوا في مراسم تشييع جثمان والده المرشد الأعلى الإيراني الراحل في إيران والعراق، معتبرا أن هذا الحضور "التاريخي" شكّل رسالة قوية للخصوم، ولا سيما في مدن طهران وقم ومشهد والنجف وكربلاء، إضافة إلى مختلف المدن والقرى في البلدين.
وقال خامنئي، مخاطبا القائد الإيراني الراحل: "أيها العبد الصالح لله، إننا بعد أن ودعنا جثمانك بدموع وقلوب مفجوعة، نتعهد بالحفاظ على مدرستك والسير بثبات على الطريق الذي رسمته، دون خوف من الصعاب، مستمدين العون من بشارة الله ووعوده"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وتابع مشددا أن الإيرانيين يتعهدون بـ"الثأر" لدماء القائد الراحل وجميع القتلى العسكريين، واصفا المسؤولين عن مقتلهم بـ"القتلة المجرمين"، وأكد أن هذا "الثأر" هو إرادة الأمة، ويجب تنفيذه دون تقصير.

كما قال إن من وصفهم بـ"المجرمين" لن ينعموا بـ"الموت بسلام في فراشهم"، مضيفا أن تنفيذ هذا الأمر "لا يتوقف على وجوده أو وجود أي مسؤول آخر"، وختم بالقول إن هذا الهدف سيتحقق، وإن "الأحرار في العالم" سيؤدون قريبا دورهم في تنفيذ ما وصفه بـ"المهمة الإلهية".
وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف من الأشخاص، وقد انطلقت، صباح السبت الماضي، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة.
من أمام السفارة الإيرانية في موسكو، عقب وفاة المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
قائد الجيش الإيراني: سنواصل مسيرة "خامنئي" بكل قوة
أمس, 11:43 GMT
وكان علي خامنئي قد قُتل جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في 28 فبراير/شباط، ولم يكن من الممكن إقامة مراسم التشييع في حينه بسبب استمرار الضربات طوال شهر مارس/آذار، ما دفع السلطات إلى تأجيلها، معللةً ذلك بالحاجة إلى تجهيز البنية التحتية.
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