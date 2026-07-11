محمد صلاح على "رادار" الدوري الأمريكي... عرض جديد وسط منافسة سعودية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
10:33 GMT
15 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:48 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260711/محمد-صلاح-على-رادار-الدوري-الأمريكي-عرض-جديد-وسط-منافسة-سعودية-1115120565.html
محمد صلاح على "رادار" الدوري الأمريكي... عرض جديد وسط منافسة سعودية
محمد صلاح على "رادار" الدوري الأمريكي... عرض جديد وسط منافسة سعودية
سبوتنيك عربي
دخل نادي "سبورتنغ كانساس سيتي" المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، سباق التعاقد مع نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، بعد انتهاء عقده مع نادي "ليفربول"... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T08:46+0000
2026-07-11T08:46+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
رياضة
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0b/1115120398_0:11:1501:855_1920x0_80_0_0_add541ef842070d2773a81c2f2fddd18.jpg
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن النادي الأمريكي قدّم عرضًا لضم قائد منتخب مصر، في محاولة لإبرام صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستفيدا من رغبته في تعزيز صفوفه بنجم عالمي على غرار الأسماء البارزة في الدوري الأمريكي، مثل الأرجنتيني، ليونيل ميسي. وأشار التقرير إلى أن انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي لا يزال خيارا غير مرجّح في الوقت الحالي، في ظل تفضيله مواصلة مسيرته في أوروبا، إلى جانب المنافسة القوية من أندية الدوري السعودي التي تسعى للتعاقد معه بعروض مالية كبيرة. وأضاف أن "سبورتنغ كانساس سيتي" قد يكون الوجهة الأقرب لصلاح، حال قرر خوض تجربة في الدوري الأمريكي، خاصة مع وجود أكثر من عامل قد يساعد النادي في إقناع اللاعب، من بينها ارتباط مالكه الجديد، بيتر مالوك، بأصول مصرية. يأتي هذا بعد أن دخل نادي الأهلي السعودي على خط المفاوضات من أجل التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بعد رحيل الجزائري رياض محرز.وبحسب ما أفادت به شبكة "سكاي سبورت" في مطلع يوليو/ تموز الجاري، فإن إدارة الأهلي باشرت اتصالاتها الأولية لمعرفة الشروط المالية والرياضية التي يضعها اللاعب المصري، تمهيدًا لدراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.ويأتي هذا التحرك عقب إنهاء الأهلي السعودي عقد رياض محرز بالتراضي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 14.5 مليون يورو، ما فتح الباب أمام النادي للبحث عن اسم عالمي قادر على قيادة الخط الأمامي للفريق.وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تضع عدة خيارات على طاولتها، من بينها الألماني كريم أديمي، غير أن محمد صلاح يبقى الهدف الأبرز، بالنظر إلى قيمته الفنية الكبيرة ومكانته العالمية.يشار إلى أن الملياردير المصري، محمد منصور، مالك نادي "سان دييغو إف سي"، أفصح في شهر مارس/ آذار 2026 أن مواطنه، محمد صلاح، سيكون "إضافة قيّمة للفريق"، وسط تكهنات متزايدة حول وجهته المقبلة.وأضاف منصور في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، على هامش قمة "أعمال كرة القدم" في أتلانتا: "إن صلاح بلا شك أحد أعظم اللاعبين اليوم، وأي فريق أو دولة ستضمه، ستكون إضافة قيّمة".وامتنع منصور عن الإجابة عما إذا كان يسعى بنشاط لضم صلاح أو سبق له أن تواصل معه بشأن انتقاله، لكنه أضاف: "بالطبع، محمد صلاح شخص أفتخر به كثيرا كمصري، فهو من أبناء بلدي. لقد وصل إلى العالمية كواحد من أعظم اللاعبين"، وفقا لموقع "فلاش سكور".وبينما أشاد منصور بمحمد صلاح إشادة بالغة، فقد أصرّ على أن قرارات التعاقدات الكروية تُترك للمدير الرياضي ومدرب نادي سان دييغو.ويعد نادي "سان دييغو إف سي" من أصغر الفرق في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويستقطب لاعبيه من شبكة أكاديمية "رايت تو دريم" العالمية التي يديرها محمد منصور، والتي لها فروع في غانا ومصر والدنمارك.وتترقب جماهير كرة القدم تحديد وجهة، محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.
https://sarabic.ae/20260710/محمد-صلاح-يوجه-رسالة-لجماهير-الكرة-المصرية-بعد-الخروج-من-كأس-العالم-1115097709.html
https://sarabic.ae/20260626/صلاح-يطارد-رقما-تاريخيا-جديدا-أمام-إيران-في-المونديال-1114729584.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0b/1115120398_5:0:1338:1000_1920x0_80_0_0_13a6b2d05055b3165dd0b8dd56543035.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, أخبار كرة القدم
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, أخبار كرة القدم

محمد صلاح على "رادار" الدوري الأمريكي... عرض جديد وسط منافسة سعودية

08:46 GMT 11.07.2026
© REUTERS Mohamed Abdel Ghanyنجم الكرة المصرية الدولي، محمد صلاح، عائدا مع بعثة منتخب مصر من مونديال 2026 واستقبال رسمي في مطار العلمين، مصر، 10 يوليو/ تموز 2026
نجم الكرة المصرية الدولي، محمد صلاح، عائدا مع بعثة منتخب مصر من مونديال 2026 واستقبال رسمي في مطار العلمين، مصر، 10 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© REUTERS Mohamed Abdel Ghany
تابعنا عبر
دخل نادي "سبورتنغ كانساس سيتي" المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، سباق التعاقد مع نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، بعد انتهاء عقده مع نادي "ليفربول" الإنجليزي.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن النادي الأمريكي قدّم عرضًا لضم قائد منتخب مصر، في محاولة لإبرام صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستفيدا من رغبته في تعزيز صفوفه بنجم عالمي على غرار الأسماء البارزة في الدوري الأمريكي، مثل الأرجنتيني، ليونيل ميسي.
وأشار التقرير إلى أن انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي لا يزال خيارا غير مرجّح في الوقت الحالي، في ظل تفضيله مواصلة مسيرته في أوروبا، إلى جانب المنافسة القوية من أندية الدوري السعودي التي تسعى للتعاقد معه بعروض مالية كبيرة.
وأضاف أن "سبورتنغ كانساس سيتي" قد يكون الوجهة الأقرب لصلاح، حال قرر خوض تجربة في الدوري الأمريكي، خاصة مع وجود أكثر من عامل قد يساعد النادي في إقناع اللاعب، من بينها ارتباط مالكه الجديد، بيتر مالوك، بأصول مصرية.
نجم كرة القدم المصرية، محمد صلاح، يصل إلى فندق منتخب مصر في أتلانتا عقب الخروج من كأس العالم، أمريكا، 7 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
مجتمع
محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بعد الخروج من كأس العالم
أمس, 12:17 GMT
يأتي هذا بعد أن دخل نادي الأهلي السعودي على خط المفاوضات من أجل التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بعد رحيل الجزائري رياض محرز.
وبحسب ما أفادت به شبكة "سكاي سبورت" في مطلع يوليو/ تموز الجاري، فإن إدارة الأهلي باشرت اتصالاتها الأولية لمعرفة الشروط المالية والرياضية التي يضعها اللاعب المصري، تمهيدًا لدراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويأتي هذا التحرك عقب إنهاء الأهلي السعودي عقد رياض محرز بالتراضي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 14.5 مليون يورو، ما فتح الباب أمام النادي للبحث عن اسم عالمي قادر على قيادة الخط الأمامي للفريق.
وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تضع عدة خيارات على طاولتها، من بينها الألماني كريم أديمي، غير أن محمد صلاح يبقى الهدف الأبرز، بالنظر إلى قيمته الفنية الكبيرة ومكانته العالمية.
يشار إلى أن الملياردير المصري، محمد منصور، مالك نادي "سان دييغو إف سي"، أفصح في شهر مارس/ آذار 2026 أن مواطنه، محمد صلاح، سيكون "إضافة قيّمة للفريق"، وسط تكهنات متزايدة حول وجهته المقبلة.
وأضاف منصور في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، على هامش قمة "أعمال كرة القدم" في أتلانتا: "إن صلاح بلا شك أحد أعظم اللاعبين اليوم، وأي فريق أو دولة ستضمه، ستكون إضافة قيّمة".
وامتنع منصور عن الإجابة عما إذا كان يسعى بنشاط لضم صلاح أو سبق له أن تواصل معه بشأن انتقاله، لكنه أضاف: "بالطبع، محمد صلاح شخص أفتخر به كثيرا كمصري، فهو من أبناء بلدي. لقد وصل إلى العالمية كواحد من أعظم اللاعبين"، وفقا لموقع "فلاش سكور".
وبينما أشاد منصور بمحمد صلاح إشادة بالغة، فقد أصرّ على أن قرارات التعاقدات الكروية تُترك للمدير الرياضي ومدرب نادي سان دييغو.
منتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
مجتمع
صلاح يطارد رقما تاريخيا جديدا أمام إيران في "المونديال"
26 يونيو, 11:23 GMT
ويعد نادي "سان دييغو إف سي" من أصغر الفرق في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويستقطب لاعبيه من شبكة أكاديمية "رايت تو دريم" العالمية التي يديرها محمد منصور، والتي لها فروع في غانا ومصر والدنمارك.
وتترقب جماهير كرة القدم تحديد وجهة، محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала