https://sarabic.ae/20260711/محمد-صلاح-على-رادار-الدوري-الأمريكي-عرض-جديد-وسط-منافسة-سعودية-1115120565.html

محمد صلاح على "رادار" الدوري الأمريكي... عرض جديد وسط منافسة سعودية

محمد صلاح على "رادار" الدوري الأمريكي... عرض جديد وسط منافسة سعودية

سبوتنيك عربي

دخل نادي "سبورتنغ كانساس سيتي" المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، سباق التعاقد مع نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، بعد انتهاء عقده مع نادي "ليفربول"... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T08:46+0000

2026-07-11T08:46+0000

2026-07-11T08:46+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

ليفربول

رياضة

أخبار كرة القدم

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن النادي الأمريكي قدّم عرضًا لضم قائد منتخب مصر، في محاولة لإبرام صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستفيدا من رغبته في تعزيز صفوفه بنجم عالمي على غرار الأسماء البارزة في الدوري الأمريكي، مثل الأرجنتيني، ليونيل ميسي. وأشار التقرير إلى أن انتقال صلاح إلى الدوري الأمريكي لا يزال خيارا غير مرجّح في الوقت الحالي، في ظل تفضيله مواصلة مسيرته في أوروبا، إلى جانب المنافسة القوية من أندية الدوري السعودي التي تسعى للتعاقد معه بعروض مالية كبيرة. وأضاف أن "سبورتنغ كانساس سيتي" قد يكون الوجهة الأقرب لصلاح، حال قرر خوض تجربة في الدوري الأمريكي، خاصة مع وجود أكثر من عامل قد يساعد النادي في إقناع اللاعب، من بينها ارتباط مالكه الجديد، بيتر مالوك، بأصول مصرية. يأتي هذا بعد أن دخل نادي الأهلي السعودي على خط المفاوضات من أجل التعاقد مع محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بعد رحيل الجزائري رياض محرز.وبحسب ما أفادت به شبكة "سكاي سبورت" في مطلع يوليو/ تموز الجاري، فإن إدارة الأهلي باشرت اتصالاتها الأولية لمعرفة الشروط المالية والرياضية التي يضعها اللاعب المصري، تمهيدًا لدراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى ضمه قبل انطلاق الموسم الجديد.ويأتي هذا التحرك عقب إنهاء الأهلي السعودي عقد رياض محرز بالتراضي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 14.5 مليون يورو، ما فتح الباب أمام النادي للبحث عن اسم عالمي قادر على قيادة الخط الأمامي للفريق.وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تضع عدة خيارات على طاولتها، من بينها الألماني كريم أديمي، غير أن محمد صلاح يبقى الهدف الأبرز، بالنظر إلى قيمته الفنية الكبيرة ومكانته العالمية.يشار إلى أن الملياردير المصري، محمد منصور، مالك نادي "سان دييغو إف سي"، أفصح في شهر مارس/ آذار 2026 أن مواطنه، محمد صلاح، سيكون "إضافة قيّمة للفريق"، وسط تكهنات متزايدة حول وجهته المقبلة.وأضاف منصور في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، على هامش قمة "أعمال كرة القدم" في أتلانتا: "إن صلاح بلا شك أحد أعظم اللاعبين اليوم، وأي فريق أو دولة ستضمه، ستكون إضافة قيّمة".وامتنع منصور عن الإجابة عما إذا كان يسعى بنشاط لضم صلاح أو سبق له أن تواصل معه بشأن انتقاله، لكنه أضاف: "بالطبع، محمد صلاح شخص أفتخر به كثيرا كمصري، فهو من أبناء بلدي. لقد وصل إلى العالمية كواحد من أعظم اللاعبين"، وفقا لموقع "فلاش سكور".وبينما أشاد منصور بمحمد صلاح إشادة بالغة، فقد أصرّ على أن قرارات التعاقدات الكروية تُترك للمدير الرياضي ومدرب نادي سان دييغو.ويعد نادي "سان دييغو إف سي" من أصغر الفرق في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويستقطب لاعبيه من شبكة أكاديمية "رايت تو دريم" العالمية التي يديرها محمد منصور، والتي لها فروع في غانا ومصر والدنمارك.وتترقب جماهير كرة القدم تحديد وجهة، محمد صلاح المقبلة، بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، إذ وصل "الفراعنة" إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 المثيرة للجدل.

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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, أخبار كرة القدم