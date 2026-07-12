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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260712/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-الضربة-الجماعية-على-موانئ-أوديسا-وتشورنومورسك-1115138011.html
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة الجماعية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة الجماعية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن أهداف الضربة الواسعة النطاق، التي نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد مرافق... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T06:43+0000
2026-07-12T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة غارات جوية عدة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية. ونتيجة لذلك، تضررت مرافق البنية التحتية للمواني في أوديسا وتشورنومورسك، التابعة لمقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى السفن البحرية التي تنقل هذه الشحنات إلى المواني الأوكرانية".وتابع البيان: "في ميناء تشورنومورسك (التابع لشركة ميناء تشورنومورسك التجاري البحري المملوكة للدولة)، تضررت مرافق البنية التحتية لمركز الشحن المستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، بالإضافة إلى خزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن ضربات عدة باستخدام أسلحة أرضية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى شملت مقاطعة كييف وأوديسا.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260711/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-صناعية-عسكرية-في-كييف-1115118578.html
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روسيا

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الضربة الجماعية على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك

06:43 GMT 12.07.2026 (تم التحديث: 06:53 GMT 12.07.2026)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن أهداف الضربة الواسعة النطاق، التي نُفذت بأسلحة دقيقة بعيدة المدى أُطلقت من الجو ومن طائرات مسيرة هجومية ضد مرافق البنية التحتية في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة غارات جوية عدة باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية. ونتيجة لذلك، تضررت مرافق البنية التحتية للمواني في أوديسا وتشورنومورسك، التابعة لمقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم، بالإضافة إلى السفن البحرية التي تنقل هذه الشحنات إلى المواني الأوكرانية".

وأضافت: "الاستهدافات في مقاطعة أوديسا- في ميناء أوديسا (التابع لشركة ميناء أوديسا التجاري البحري المملوكة للدولة)، تضررت مرافق البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، بالإضافة إلى المركز اللوجستي لشركة النقل "أودترانس" المتخصصة في نقل الشحنات العسكرية".

وتابع البيان: "في ميناء تشورنومورسك (التابع لشركة ميناء تشورنومورسك التجاري البحري المملوكة للدولة)، تضررت مرافق البنية التحتية لمركز الشحن المستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية، بالإضافة إلى خزانات تخزين الوقود ومواد التشحيم".

وأوضح البيان أنه "في ميناء تشورنومورسك، تضررت سفينتان لنقل البضائع وعبّارة بحرية كانت تنقل شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى قارب دورية".

أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف
أمس, 05:15 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن ضربات عدة باستخدام أسلحة أرضية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى شملت مقاطعة كييف وأوديسا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
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