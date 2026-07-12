https://sarabic.ae/20260712/بحضور-الشرع-مجلس-الشعب-الجديد-يعقد-أولى-جلساته-في-دمشق-1115143299.html

بحضور الشرع... مجلس الشعب الجديد يعقد أولى جلساته في دمشق

بحضور الشرع... مجلس الشعب الجديد يعقد أولى جلساته في دمشق

سبوتنيك عربي

انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري بحضور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T12:21+0000

2026-07-12T12:21+0000

2026-07-12T12:21+0000

أحمد الشرع

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0c/1115143069_0:0:1308:736_1920x0_80_0_0_d549d79441dbc22cca22e364d46f710f.jpg

وأكد الشرع في كلمة له خلال الجلسة، أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تقوم على ترسيخ مؤسسات الدولة بعد "تحرير الوطن واستعادة حريته"، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل بروح الفريق لبناء دولة تقوم على المسؤولية والكفاءة واحترام إرادة المواطنين.وقال الشرع، في كلمته أمام أعضاء المجلس، إن سوريا "تكتب تاريخا جديدا يعبّر عن حضارتها وقيمها"، مشددًا على أن إعادة بناء الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وتهيئة بيئة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، داعيًا مجلس الشعب إلى سن تشريعات تواكب مرحلة البناء والتنمية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وحث الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أعضاء المجلس على ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن يكون المجلس منبرًا للحكمة وسندًا للدولة وصوتًا للشعب، مؤكدًا أن "المرحلة المقبلة تتطلب أداءً مسؤولا يسهم في بناء سوريا الجديدة".وخلال الجلسة، أدى أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري بحضور الشرع، فيما وصف رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس، محمد طه الأحمد، انعقاد الجلسة الأولى بأنه "لحظة تاريخية" تؤذن بانطلاق مرحلة جديدة من العمل الوطني، مشيرًا إلى أن الانتخابات شملت 13 محافظة و57 دائرة انتخابية، وتنافس فيها أكثر من 500 مرشح، واختارت هيئة ناخبة تضم أكثر من 6800 عضو، أعضاء المجلس.ويأتي تشكيل مجلس الشعب ضمن الآلية الدستورية الانتقالية المنصوص عليها في النظام الانتخابي المؤقت، بهدف تمكين المجلس من أداء مهامه خلال المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد بعد التحرير.

https://sarabic.ae/20260622/أول-تعليق-من-الحكومة-اللبنانية-على-تصريحات-الشرع-وموقفة-من-لبنان-1114595155.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار