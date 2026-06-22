https://sarabic.ae/20260622/أول-تعليق-من-الحكومة-اللبنانية-على-تصريحات-الشرع-وموقفة-من-لبنان-1114595155.html

أول تعليق من الحكومة اللبنانية على تصريحات الشرع وموقفة من لبنان

أول تعليق من الحكومة اللبنانية على تصريحات الشرع وموقفة من لبنان

سبوتنيك عربي

ثّمن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع تجاه لبنان. 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T13:20+0000

2026-06-22T13:20+0000

2026-06-22T13:20+0000

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وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أشار سلام إلى أن "الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عّبر عنه الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، قد وضع حدًا للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات سوريا تجاه لبنان".وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح أن دمشق طرحت على الولايات المتحدة رؤية للحل تقوم على وقف الحرب ومعالجة تداعياتها السلبية على لبنان وسوريا، إلى جانب البحث عن حلول اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة، متهما حزب الله بأنه متعد على قرار الدولة اللبنانية في قرار السلم والحرب. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبدى انزعاجه من التطورات الجارية في لبنان، ويبحث عن سبل لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الحديث عن دور سوري للمساعدة في إيجاد حل جرى تفسيره بشكل خاطئ. وأكد أن إيقاف ما يجري في لبنان يحتاج إلى حلول إبداعية وغير تقليدية، معتبراً أن الاستقطاب السياسي الحاد وعدم وجود رؤية استراتيجية واضحة يحدان من فرص الوصول إلى تسوية شاملة.وأشار إلى أن النموذج السوري لا يزال من المبكر الحكم عليه رغم تجاوز العقوبات الكبرى، لافتاً إلى أن استمرار الحرب في لبنان ستكون له آثار كبيرة على سوريا، بحكم الترابط الجغرافي والسياسي والأمني بين البلدين.وفي ما يتعلق بحزب الله، قال الشرع إن دمشق مستعدة للحوار إذا كان ذلك يخدم مصالح البلدين، مضيفاً: "سنجلس مع حزب الله على طاولة واحدة إن كان الأمر يصب في صالح سوريا ولبنان". وأشار إلى أن هناك "جرحاً سورياً كبيراً لا يزال حياً حتى الآن وحزب الله مشترك في ذلك"، داعياً في الوقت نفسه إلى مراجعة ما جرى في السنوات الماضية والبحث عن مقاربات جديدة للحل.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إنه يشعر بخيبة أمل من عجز إسرائيل عن القضاء على "حزب الله"، وأنه طرح إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا الملف، من بينها سوريا. وبين ترامب في تصريحات صحفية، تناول خلالها التطورات في جنوب لبنان وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، مشيرا إلى مقتل خمسة جنود إسرائيليين خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجوم نُسب إلى "حزب الله"، ورد إسرائيل بسلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه طرح، وفق تعبيره، إمكانية إشراك أطراف أخرى في إدارة هذا الملف، من بينها سوريا، عبر تمكين الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، من دخول جنوب لبنان والمساهمة في مواجهة "حزب الله"، معتبراً أن ذلك قد يتيح أسلوبا أكثر "دقة" في القتال على الأرض بدل الاعتماد على الغارات الجوية وهدم المباني.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، أنه شن غارات استهدفت مركزين قياديين تابعين لـ"حزب الله" في سهل البقاع، وذلك ردًا على ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر من الحزب كانوا ينشطون داخلهما أثناء تنفيذ الغارات.وقُتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم قائد الكتيبة المدرعة 52، إثر استهداف دبابة إسرائيلية كانت تعمل قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.

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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار حزب الله, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم العربي