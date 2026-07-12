https://sarabic.ae/20260712/قوات-نظام-كييف-تهدد-عائلات-الفارين-من-الخدمة-العسكرية-بأخذ-أطفالهم-1115140891.html
قوات نظام كييف تهدد عائلات الفارين من الخدمة العسكرية بأخذ أطفالهم
قوات نظام كييف تهدد عائلات الفارين من الخدمة العسكرية بأخذ أطفالهم
سبوتنيك عربي
أكد أنطون خريستونكو، وهو أسير حرب من اللواء الميكانيكي 155 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الأمن الأوكرانية، تهدد عائلات الفارين من قوات نظام كييف... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T08:57+0000
2026-07-12T08:57+0000
2026-07-12T08:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الأسير الأوكراني لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لقد جاؤوا ومعهم أوراق يستطيعون بموجبها أخذ طفلنا. القانون هكذا، إذا لم تذهب إلى الحرب، فإنهم يأخذون القاصر إلى دار للأيتام".وسبق بأن أفادت وكالات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أنه حتى نهاية عام 2025، كان 161,500 شخص مطلوبين بتهمة "التخلي عن مواقعهم"، ونحو 480,000 جندي فروا من الجيش الأوكراني.ويشمل هذا الرقم أيضًا المسلحين الأوكرانيين الذين قُتلوا إثر المواجهات مع القوات الروسية، والذين يُعتبرون أحيانًا فارين من الخدمة العسكرية نظرًا لكثرة عددهم.وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026، بأنه تم فتح 200,000 قضية جنائية بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية في أوكرانيا، وأن نحو 20,000 شخص يفرون من القوات المسلحة الأوكرانية شهريًا.مصدر عسكري: كييف تواصل استهداف قواتها الفارة من مواقعها في خاركوف
https://sarabic.ae/20260616/أرقام-صادمة-تصاعد-حالات-الفرار-من-صفوف-الجيش-الأوكراني-1114410129.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
قوات نظام كييف تهدد عائلات الفارين من الخدمة العسكرية بأخذ أطفالهم
أكد أنطون خريستونكو، وهو أسير حرب من اللواء الميكانيكي 155 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الأمن الأوكرانية، تهدد عائلات الفارين من قوات نظام كييف بأخذ أطفالهم إلى دار للأيتام.
وقال الأسير الأوكراني لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لقد جاؤوا ومعهم أوراق يستطيعون بموجبها أخذ طفلنا. القانون هكذا، إذا لم تذهب إلى الحرب، فإنهم يأخذون القاصر إلى دار للأيتام".
وبحسب قوله، بعد التعبئة، هرب خريستونكو من مركز التدريب إلى منزله.
وسبق بأن أفادت وكالات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أنه حتى نهاية عام 2025، كان 161,500 شخص مطلوبين بتهمة "التخلي عن مواقعهم"، ونحو 480,000 جندي فروا من الجيش الأوكراني.
ويشمل هذا الرقم أيضًا المسلحين الأوكرانيين الذين قُتلوا إثر المواجهات مع القوات الروسية، والذين يُعتبرون أحيانًا فارين من الخدمة العسكرية نظرًا لكثرة عددهم.
وصرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026، بأنه تم فتح 200,000 قضية جنائية بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية في أوكرانيا، وأن نحو 20,000 شخص يفرون من القوات المسلحة الأوكرانية شهريًا.