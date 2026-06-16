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البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
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الحدث من سبوتنيك
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260616/أرقام-صادمة-تصاعد-حالات-الفرار-من-صفوف-الجيش-الأوكراني-1114410129.html
أرقام صادمة... تصاعد حالات الفرار من صفوف الجيش الأوكراني
أرقام صادمة... تصاعد حالات الفرار من صفوف الجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية بأن عدد الأفراد الذين فروا من صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل غير قانوني بلغ نحو 480 ألف شخص. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T18:40+0000
2026-06-16T18:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية إحصاءاتٍ حول عدد الفارين. وبحلول نهاية عام 2025، كان 161.500 شخص مطلوبين جنائيا (بتهمة ترك مواقعهم حاملين السلاح)، بينما فرّ نحو 480 ألف شخص من الجيش الأوكراني".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، إن أوكرانيا فتحت نحو 200 ألف قضية جنائية تتعلق بالفرار من الخدمة العسكرية، وأن نحو 20 ألف شخص يفرّون من صفوف القوات الأوكرانية شهريا.وقال وزير الخارجية الروسي خلال الإحاطة الصحفية: "إن نظام زيلينسكي، الذي لا يتردد في اتباع سياسة صريحة لإعادة تأهيل مجرمي الحرب النازيين، يتبنى سياسة علنية لإعادة تأهيل مجرمي الحرب النازيين. وتشيد أوروبا بهذه الأعمال الشائنة، بما في ذلك إعادة دفن المتعاونين مع النازيين المدانين في محاكمات نورمبرغ، وتعلن أن زيلينسكي يدافع عن القيم الأوروبية".الكرملين: إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى موسكوسياسي فرنسي: تصرفات زيلينسكي تجاه الصراع الأوكراني تظهر افتقاره للثقة
https://sarabic.ae/20260616/بث-مباشر-لافروف-وفيدان-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثاتهما-في-موسكو-1114392408.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

أرقام صادمة... تصاعد حالات الفرار من صفوف الجيش الأوكراني

18:40 GMT 16.06.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
تابعنا عبر
أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية بأن عدد الأفراد الذين فروا من صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل غير قانوني بلغ نحو 480 ألف شخص.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية إحصاءاتٍ حول عدد الفارين. وبحلول نهاية عام 2025، كان 161.500 شخص مطلوبين جنائيا (بتهمة ترك مواقعهم حاملين السلاح)، بينما فرّ نحو 480 ألف شخص من الجيش الأوكراني".

وأضاف المصدر أن هذا العدد يشمل أيضا المقاتلين الأوكرانيين الذين قتلوا على يد القوات الروسية، والذين يدرجون أحيانا ضمن الفارين نظرا لكثرة حالات الاختفاء المزعومة.

لافروف وهاكان فيدان في المؤتمر الصحفي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
لافروف: نظام زيلينسكي يعيد تأهيل مجرمي الحرب النازيين
10:59 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، إن أوكرانيا فتحت نحو 200 ألف قضية جنائية تتعلق بالفرار من الخدمة العسكرية، وأن نحو 20 ألف شخص يفرّون من صفوف القوات الأوكرانية شهريا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن نظام زيلينسكي يعيد تأهيل مجرمي الحرب النازيين.

وقال وزير الخارجية الروسي خلال الإحاطة الصحفية: "إن نظام زيلينسكي، الذي لا يتردد في اتباع سياسة صريحة لإعادة تأهيل مجرمي الحرب النازيين، يتبنى سياسة علنية لإعادة تأهيل مجرمي الحرب النازيين. وتشيد أوروبا بهذه الأعمال الشائنة، بما في ذلك إعادة دفن المتعاونين مع النازيين المدانين في محاكمات نورمبرغ، وتعلن أن زيلينسكي يدافع عن القيم الأوروبية".
الكرملين: إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى موسكو
سياسي فرنسي: تصرفات زيلينسكي تجاه الصراع الأوكراني تظهر افتقاره للثقة
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