https://sarabic.ae/20260616/أرقام-صادمة-تصاعد-حالات-الفرار-من-صفوف-الجيش-الأوكراني-1114410129.html
أرقام صادمة... تصاعد حالات الفرار من صفوف الجيش الأوكراني
أرقام صادمة... تصاعد حالات الفرار من صفوف الجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية بأن عدد الأفراد الذين فروا من صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل غير قانوني بلغ نحو 480 ألف شخص. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T18:40+0000
2026-06-16T18:40+0000
2026-06-16T18:40+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية إحصاءاتٍ حول عدد الفارين. وبحلول نهاية عام 2025، كان 161.500 شخص مطلوبين جنائيا (بتهمة ترك مواقعهم حاملين السلاح)، بينما فرّ نحو 480 ألف شخص من الجيش الأوكراني".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، إن أوكرانيا فتحت نحو 200 ألف قضية جنائية تتعلق بالفرار من الخدمة العسكرية، وأن نحو 20 ألف شخص يفرّون من صفوف القوات الأوكرانية شهريا.وقال وزير الخارجية الروسي خلال الإحاطة الصحفية: "إن نظام زيلينسكي، الذي لا يتردد في اتباع سياسة صريحة لإعادة تأهيل مجرمي الحرب النازيين، يتبنى سياسة علنية لإعادة تأهيل مجرمي الحرب النازيين. وتشيد أوروبا بهذه الأعمال الشائنة، بما في ذلك إعادة دفن المتعاونين مع النازيين المدانين في محاكمات نورمبرغ، وتعلن أن زيلينسكي يدافع عن القيم الأوروبية".الكرملين: إذا كان زيلينسكي مستعدا لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى موسكوسياسي فرنسي: تصرفات زيلينسكي تجاه الصراع الأوكراني تظهر افتقاره للثقة
https://sarabic.ae/20260616/بث-مباشر-لافروف-وفيدان-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثاتهما-في-موسكو-1114392408.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أرقام صادمة... تصاعد حالات الفرار من صفوف الجيش الأوكراني
أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية بأن عدد الأفراد الذين فروا من صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل غير قانوني بلغ نحو 480 ألف شخص.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية إحصاءاتٍ حول عدد الفارين. وبحلول نهاية عام 2025، كان 161.500 شخص مطلوبين جنائيا (بتهمة ترك مواقعهم حاملين السلاح)، بينما فرّ نحو 480 ألف شخص من الجيش الأوكراني".
وأضاف المصدر أن هذا العدد يشمل أيضا المقاتلين الأوكرانيين الذين قتلوا على يد القوات الروسية، والذين يدرجون أحيانا ضمن الفارين نظرا لكثرة حالات الاختفاء المزعومة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، إن أوكرانيا فتحت نحو 200 ألف قضية جنائية تتعلق بالفرار من الخدمة العسكرية، وأن نحو 20 ألف شخص يفرّون من صفوف القوات الأوكرانية شهريا.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن نظام زيلينسكي يعيد تأهيل مجرمي الحرب النازيين.
وقال وزير الخارجية الروسي خلال الإحاطة الصحفية: "إن نظام زيلينسكي، الذي لا يتردد في اتباع سياسة صريحة لإعادة تأهيل مجرمي الحرب النازيين، يتبنى سياسة علنية لإعادة تأهيل مجرمي الحرب النازيين. وتشيد أوروبا بهذه الأعمال الشائنة، بما في ذلك إعادة دفن المتعاونين مع النازيين المدانين في محاكمات نورمبرغ، وتعلن أن زيلينسكي يدافع عن القيم الأوروبية".