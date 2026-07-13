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بوتين: جنودنا يتقدمون في منطقة العملية العسكرية الخاصة وروسيا ستنتصر حتما
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260713/الذكرى-الـ-70-لإقامة-العلاقات-الدبلوماسية-الروسية-التونسية-1115170056.html
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
سبوتنيك عربي
سبعون عاما من العلاقات الدبلوماسية بين روسيا و تونس وعقود من الحوار والتعاون، نجح خلالها البلدان في بناء شراكة استراتيجية مستمرة ومتنوعة في المجالات كافة... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T12:53+0000
2026-07-13T12:53+0000
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الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
سبوتنيك عربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
التعاون والصداقة بين روسيا وتونس بلغ رصيدا قويا في الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تحل يوم 11 يوليو/ تموز من كل عام.إلا أن ذلك لا يعكس بالكامل العمق التاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين التي تعود جذورها إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر.العلاقات الروسية التونسية واصلت تطورها وتقدمها على المستويات كافة رغم التقلبات الدولية والتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.العلاقات الروسية مع تونس تكتسب أيضا أهمية خاصة في ضوء الرؤية الروسية لإعادة توازن القوى في إطار عالم متعدد الأقطاب.كما أنها تكتسب أهمية قصوى لدى تونس و تتماشى مع سياسة البلاد في تنويع شراكاتها الدولية في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.من جهة أجرى، التعاون بين روسيا وتونس يمثل أهمية كبيرة لضمان الأمن في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن العلاقات الروسية التونسية التي قامت عام 1956، قامت على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ما أعطاها قدرا كبيرا من الاستقرار والاستمرارية في مقابل علاقات دولية أخرى شهدت تقلبات حادة.وأضاف إن موقع تونس الجيو استراتيجي قريبا من أوروبا وبوابة لإفريقيا، ما يؤهلها لأن تكون بوابة لتطوير المبادلات التجارية الروسية مع إفريقيا، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في تونس.
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روسيا والعالم العربي , روسيا, أخبار روسيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, аудио
روسيا والعالم العربي , روسيا, أخبار روسيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم, аудио

الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية

12:53 GMT 13.07.2026
راديو
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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سبعون عاما من العلاقات الدبلوماسية بين روسيا و تونس وعقود من الحوار والتعاون، نجح خلالها البلدان في بناء شراكة استراتيجية مستمرة ومتنوعة في المجالات كافة تقريبا.
التعاون والصداقة بين روسيا وتونس بلغ رصيدا قويا في الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تحل يوم 11 يوليو/ تموز من كل عام.
إلا أن ذلك لا يعكس بالكامل العمق التاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين التي تعود جذورها إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
العلاقات الروسية التونسية واصلت تطورها وتقدمها على المستويات كافة رغم التقلبات الدولية والتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
العلاقات الروسية مع تونس تكتسب أيضا أهمية خاصة في ضوء الرؤية الروسية لإعادة توازن القوى في إطار عالم متعدد الأقطاب.
كما أنها تكتسب أهمية قصوى لدى تونس و تتماشى مع سياسة البلاد في تنويع شراكاتها الدولية في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
من جهة أجرى، التعاون بين روسيا وتونس يمثل أهمية كبيرة لضمان الأمن في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

في هذا السياق، قالت الخبيرة بالشأن الروسي الدكتورة علا شحود، إن الاحتفال بمرور سبعين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين روسيا تأكيد على متانة علاقة صمدت أمام تغيرات دولية وإقليمية كبرى.

وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن العلاقات الروسية التونسية التي قامت عام 1956، قامت على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ما أعطاها قدرا كبيرا من الاستقرار والاستمرارية في مقابل علاقات دولية أخرى شهدت تقلبات حادة.
في سياق متصل، قال الدكتور فتحي عشوش، رئيس جمعية الصداقة الروسية التونسية، إن العلاقات بين روسيا وتونس تمتد إلى القرن التاسع عشر وتوطدت في بداية القرن العشرين.
وأضاف إن موقع تونس الجيو استراتيجي قريبا من أوروبا وبوابة لإفريقيا، ما يؤهلها لأن تكون بوابة لتطوير المبادلات التجارية الروسية مع إفريقيا، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في تونس.
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