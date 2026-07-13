https://sarabic.ae/20260713/الذكرى-الـ-70-لإقامة-العلاقات-الدبلوماسية-الروسية-التونسية-1115170056.html

الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية

الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية

سبوتنيك عربي

سبعون عاما من العلاقات الدبلوماسية بين روسيا و تونس وعقود من الحوار والتعاون، نجح خلالها البلدان في بناء شراكة استراتيجية مستمرة ومتنوعة في المجالات كافة... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T12:53+0000

2026-07-13T12:53+0000

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الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية سبوتنيك عربي الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية

التعاون والصداقة بين روسيا وتونس بلغ رصيدا قويا في الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تحل يوم 11 يوليو/ تموز من كل عام.إلا أن ذلك لا يعكس بالكامل العمق التاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين التي تعود جذورها إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر.العلاقات الروسية التونسية واصلت تطورها وتقدمها على المستويات كافة رغم التقلبات الدولية والتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.العلاقات الروسية مع تونس تكتسب أيضا أهمية خاصة في ضوء الرؤية الروسية لإعادة توازن القوى في إطار عالم متعدد الأقطاب.كما أنها تكتسب أهمية قصوى لدى تونس و تتماشى مع سياسة البلاد في تنويع شراكاتها الدولية في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.من جهة أجرى، التعاون بين روسيا وتونس يمثل أهمية كبيرة لضمان الأمن في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن العلاقات الروسية التونسية التي قامت عام 1956، قامت على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ما أعطاها قدرا كبيرا من الاستقرار والاستمرارية في مقابل علاقات دولية أخرى شهدت تقلبات حادة.وأضاف إن موقع تونس الجيو استراتيجي قريبا من أوروبا وبوابة لإفريقيا، ما يؤهلها لأن تكون بوابة لتطوير المبادلات التجارية الروسية مع إفريقيا، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في تونس.

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خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

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