https://sarabic.ae/20260713/روسيا-تطور-طابعة-حيوية-محمولة-تساعد-في-إلتام-الجروح-وإعادة-بناء-الجلد-التالف-1115177377.html

روسيا تطور طابعة حيوية محمولة تساعد في إلتام الجروح وإعادة بناء الجلد التالف

روسيا تطور طابعة حيوية محمولة تساعد في إلتام الجروح وإعادة بناء الجلد التالف

سبوتنيك عربي

نجح علماء في جامعة سيتشينوف الروسية في اختبار طابعة حيوية محمولة مصممة للمساعدة في تسريع التئام الجروح الصعبة، تعتمد هذه التقنية التجريبية على تطبيق مادة حية... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T17:38+0000

2026-07-13T17:38+0000

2026-07-13T17:38+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

جروح

أخبار الأبحاث العلمية

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استخدم الباحثون نموذجًا أوليًا محمولًا يُسمى "بيوجان" لعلاج الجروح الإقفارية في الحيوانات، حيث تُعاني الجروح الإقفارية من نقص تدفق الدم، مما يجعل التئامها بطيئًا وصعبًا.بدلًا من إنتاج أنسجة جلدية في المختبر وزرعها لاحقًا، تُوصل "بيوجان" حبرًا حيويًا مُطورًا خصيصًا مباشرةً إلى الجرح.يعمل نظام خلط مدمج على توزيع الخلايا بالتساوي في جميع أنحاء المادة دون التأثير على حيويتها،وبفضل سهولة حمل الجهاز، يُمكن للأطباء مستقبلًا استخدام الحبر الحيوي بجانب سرير المريض أو أثناء الجراحة.تحسن ملحوظ خلال 18 يوماتم علاج الجروح بعد يوم واحد من إحداثها، ثم مرة أخرى بعد أسبوعين. بعد ذلك، راقب الباحثون تطورها لمدة 36 يومًا. بحلول اليوم الثامن عشر، انخفضت مساحة الجروح المعالجة بالحبر الحيوي المحتوي على الخلايا بنسبة 90% تقريبًا، وبلغ متوسط ​​مساحتها المتبقية نحو 1.3 سنتيمتر مربع.بالمقارنة، تقلصت الجروح التي عولجت بالهيدروجيل الخالي من الخلايا - أو التي لم تُعالج بالحبر الحيوي - بنسبة تتراوح بين 30 و40% فقط، وظل حجمها يتراوح بين 10 و11 سنتيمترًا مربعًا تقريبًا.الكريات الخلوية أحدثت التأثير العلاجيلم يُسرّع الهيدروجيل وحده عملية الشفاء بشكل ملحوظ مقارنةً بالشفاء الطبيعي. ظهرت أقوى النتائج فقط عند إضافة الكريات الخلوية، مما يشير إلى أن الخلايا - وليس الجل الواقي فقط - هي المكون العلاجي الأساسي.وفقًا لقائدة المشروع، أناستاسيا شبيشكا، يُعد هذا التمييز مهمًا لأن العلاج يهدف إلى توجيه تجديد الأنسجة بشكل فعال، وليس مجرد تغطية الجرح المفتوح.علاج محتمل للجروح المزمنةمن الممكن أن تبقى الجروح المزمنة مفتوحة لأشهر، وهي شائعة بشكل خاص بين مرضى السكري أو اضطرابات الأوعية الدموية. يُحدّ ضعف الدورة الدموية من وصول الأكسجين والمغذيات إلى الأنسجة المتضررة، مما يزيد من خطر العدوى والمضاعفات الخطيرة الأخرى.تُوفر طابعة حيوية محمولة نهجًا أكثر مباشرة وتخصيصًا. في التطبيقات المستقبلية، يُمكن تحضير الحبر الحيوي باستخدام خلايا المريض نفسه، ووضعه بدقة على الجروح ذات الأشكال غير المنتظمة.واعد.. لكنه غير جاهز للاستخدام على المرضىعلى الرغم من النتائج الواعدة، أجرى الباحثون دراسة تجريبية على الحيوانات، وليست تجربة سريرية على البشر. لا يزال يتعين على العلماء تحديد سلامة العلاج على المدى الطويل، وقابليته للتكرار، وفعاليته في دراسات أوسع.إذا نجحت الاختبارات المستقبلية، فقد تصبح الطباعة الحيوية المحمولة أداة قيّمة لعلاج قرح السكري، والجروح الإقفارية، والحروق، وغيرها من إصابات الجلد التي لا تستجيب بشكل جيد للعلاج التقليدي.

https://sarabic.ae/20260420/علماء-روس-يطورون-طريقة-مبتكرة-لتشخيص-وعلاج-مرض-فموي-شائع-1112725426.html

https://sarabic.ae/20251010/علماء-روس-يطورون-طريقة-جديدة-لمراقبة-مستويات-السكر-في-الدم-بدقة-عالية-ودون-الحاجة-إلى-إبر-1105850833.html

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علوم, روسيا, جامعات روسية, جروح, أخبار الأبحاث العلمية