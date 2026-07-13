https://sarabic.ae/20260713/طهران-تعليقا-على-وفاة-ليندسي-غراهام-عزرائيل-عادل-1115163381.html
طهران تعليقا على وفاة ليندسي غراهام: عزرائيل عادل
طهران تعليقا على وفاة ليندسي غراهام: عزرائيل عادل
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، معلقًا على وفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، بأن "عزرائيل عادل". 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T09:15+0000
2026-07-13T09:15+0000
2026-07-13T09:24+0000
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وقال بقائي خلال إحاطة صحفية: "حضرة عزرائيل عادل".وأضاف: "لا ينبغي لشعب إيران، وشعوب المنطقة، وشعوب العالم الحرة أن تعرب عن أسفها لشخص بنى فلسفته في الحياة على العدوان والحرب والعنف والترهيب، وافتخر بدعمه للإبادة الجماعية والقتل في المنطقة".ووفقا لبقائي، فإن "هذه هي النهاية التي صنعها لنفسه بقراراته خلال حياته، لذلك، فإن وفاة هذا السيناتور المتشدد والصريح لن تؤلم قلب أي إنسان حر".وقال المكتب، في بيان نُشرعبر الحساب الرسمي لغراهام على منصة "إكس"، إن السيناتور توفي أول أمس السبت، مشيرًا إلى أن عائلته طلبت احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.وتولى غراهام، في الآونة الأخيرة، رئاسة لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، وكان أيضا عضوا في لجنة المخصصات واللجنة القضائية ولجنة البيئة والأشغال العامة بالمجلس. ولم يكن متزوجًا وأقام في مدينة سنيكا بولاية كارولاينا الجنوبية.عراقجي يتهم السيناتور غراهام بالتواطؤ مع نتنياهو لإجبار واشنطن على الحرب على إيرانالخارجية الإيرانية: أي موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران يعد "هدفا مشروعا"
https://sarabic.ae/20250716/ليندسي-غراهام-وجه-الإمبريالية-الأمريكية-والسطو-على-موارد-العالم-1102729683.html
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إيران, ليندسي غراهام, العالم, العالم العربي, روسيا
إيران, ليندسي غراهام, العالم, العالم العربي, روسيا
طهران تعليقا على وفاة ليندسي غراهام: عزرائيل عادل
09:15 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 09:24 GMT 13.07.2026)
صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، معلقًا على وفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، بأن "عزرائيل عادل".
وقال بقائي خلال إحاطة صحفية: "حضرة عزرائيل عادل".
وأضاف: "لا ينبغي لشعب إيران، وشعوب المنطقة، وشعوب العالم الحرة أن تعرب عن أسفها لشخص بنى فلسفته في الحياة على العدوان والحرب والعنف والترهيب، وافتخر بدعمه للإبادة الجماعية والقتل في المنطقة".
وتابع: "بالنسبة لشخص كهذا، الذي كانت ثروته وسجله في الحياة كلها شرًا ودعمًا للعدوان، لن يبقى في أذهان الناس سوى سجل أسود".
ووفقا لبقائي، فإن "هذه هي النهاية التي صنعها لنفسه بقراراته خلال حياته، لذلك، فإن وفاة هذا السيناتور المتشدد والصريح لن تؤلم قلب أي إنسان حر".
وكان مكتب السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، أعلن يوم أمس الأحد، وفاته عن عمر ناهز 71 عامًا، "إثر مرض مفاجئ"، وفق تعبيره.
وقال المكتب، في بيان نُشرعبر الحساب الرسمي لغراهام على منصة "إكس"، إن السيناتور توفي أول أمس السبت، مشيرًا إلى أن عائلته طلبت احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.
وشغل غراهام مقعد ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2003، وكان من أبرز وجوه الحزب الجمهوري، وعُرف بمواقفه المتشددة في ملفات السياسة الخارجية والدفاع، وكان في السابق من أشد منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قبل أن يصبح أحد أكثر حلفائه ولاء في الكونغرس.
وتولى غراهام، في الآونة الأخيرة، رئاسة لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، وكان أيضا عضوا في لجنة المخصصات واللجنة القضائية ولجنة البيئة والأشغال العامة بالمجلس. ولم يكن متزوجًا وأقام في مدينة سنيكا بولاية كارولاينا الجنوبية.