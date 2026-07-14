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الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن ويوجه رسالة إلى شعب المملكة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن ويوجه رسالة إلى شعب المملكة
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الثانية لعملية "نصر 2" تحت شعار "يا لثارات الحسين"، مؤكدًا استهداف منشآت ومواقع... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الحرس الثوري، في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة، إن "الصواريخ البالستية الإيرانية أصابت أهدافًا عسكرية داخل القاعدة، استُخدمت في شن هجمات على إيران"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة استخدمت القاعدة ذاتها في اليوم الأول من الهجمات على إيران"، مؤكدًا أن "تلك الضربات أسفرت عن مقتل 186 طفلًا من تلاميذ المدارس ومعلميهم في مدينة ميناب".ووجّه الحرس الثوري الإيراني رسالة إلى الشعب الأردني، أكد فيها أن "إيران لا تكنّ أي عداء للأردن أو لشعبه"، معتبرًا أن "الأردنيين من أكثر الشعوب إدراكًا لمعاناة الفلسطينيين، وأنهم على دراية بجرائم إسرائيل في قطاع غزة، بدعم مباشر من الولايات المتحدة".وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء.في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20260712/الخارجية-الإيرانية-ضرباتنا-للقواعد-الأمريكية-في-الخليج-دفاع-مشروع-1115157218.html
https://sarabic.ae/20260713/إيران-ترد-على-ترامب-طهران-لطالما-كانت-حارسا-لمضيق-هرمز-1115179549.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن ويوجه رسالة إلى شعب المملكة

05:28 GMT 14.07.2026
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الثانية لعملية "نصر 2" تحت شعار "يا لثارات الحسين"، مؤكدًا استهداف منشآت ومواقع تمركز للقوات الأمريكية في قاعدة جوية داخل الأراضي الأردنية، على حد قوله.
وقال الحرس الثوري، في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة، إن "الصواريخ البالستية الإيرانية أصابت أهدافًا عسكرية داخل القاعدة، استُخدمت في شن هجمات على إيران"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة استخدمت القاعدة ذاتها في اليوم الأول من الهجمات على إيران"، مؤكدًا أن "تلك الضربات أسفرت عن مقتل 186 طفلًا من تلاميذ المدارس ومعلميهم في مدينة ميناب".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
الخارجية الإيرانية: ضرباتنا للقواعد الأمريكية في الخليج دفاع مشروع
12 يوليو, 20:52 GMT
ووجّه الحرس الثوري الإيراني رسالة إلى الشعب الأردني، أكد فيها أن "إيران لا تكنّ أي عداء للأردن أو لشعبه"، معتبرًا أن "الأردنيين من أكثر الشعوب إدراكًا لمعاناة الفلسطينيين، وأنهم على دراية بجرائم إسرائيل في قطاع غزة، بدعم مباشر من الولايات المتحدة".

ودعا البيان إلى "إزالة القواعد العسكرية الأمريكية من المنطقة"، معتبرًا أن "إنهاء الوجود العسكري الأمريكي سيسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي"، ومؤكدًا أن "رفعة الأردن وازدهاره تمثل أمنية لإيران"، على حد قوله.

وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
إيران ترد على ترامب: طهران لطالما كانت "حارسا" لمضيق هرمز
أمس, 18:37 GMT
وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي "هو الأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية".
في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.
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