https://sarabic.ae/20260714/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-أمريكية-في-الأردن-ويوجه-رسالة-إلى-شعب-المملكة-1115186229.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن ويوجه رسالة إلى شعب المملكة

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن ويوجه رسالة إلى شعب المملكة

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الثانية لعملية "نصر 2" تحت شعار "يا لثارات الحسين"، مؤكدًا استهداف منشآت ومواقع... 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T05:28+0000

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وقال الحرس الثوري، في بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة، إن "الصواريخ البالستية الإيرانية أصابت أهدافًا عسكرية داخل القاعدة، استُخدمت في شن هجمات على إيران"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة استخدمت القاعدة ذاتها في اليوم الأول من الهجمات على إيران"، مؤكدًا أن "تلك الضربات أسفرت عن مقتل 186 طفلًا من تلاميذ المدارس ومعلميهم في مدينة ميناب".ووجّه الحرس الثوري الإيراني رسالة إلى الشعب الأردني، أكد فيها أن "إيران لا تكنّ أي عداء للأردن أو لشعبه"، معتبرًا أن "الأردنيين من أكثر الشعوب إدراكًا لمعاناة الفلسطينيين، وأنهم على دراية بجرائم إسرائيل في قطاع غزة، بدعم مباشر من الولايات المتحدة".وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء.في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.

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