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خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" أهداف الضربات الروسية الأخيرة على المواني ومصانع الدفاع الأوكرانية
خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" أهداف الضربات الروسية الأخيرة على المواني ومصانع الدفاع الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري الروسي والعقيد المتقاعد أناتولي ماتفييتشوك، أن ضربات الجيش الروسي الأخيرة على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، ومواني أوديسا، تأتي ضمن... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد أن استهداف خطوط الإمداد ومرافق إنتاج الأسلحة والوقود يهدف إلى تقليص كفاءة القوات الأوكرانية والتأثير على قدرتها القتالية في جبهات المواجهة.وأضاف الخبير العسكري الروسي أن "ميناء "يوجني" شهد تدمير مرافق حيوية لتخزين النفط والديزل والبنزين الواردة من رومانيا، فيما استهدفت ضربات أخرى نقطة عبور "إسماعيل"، أحد المسارات الرئيسية لنقل المعدات العسكرية القادمة من مركز إعادة الشحن في ميناء "كونستانتا" الروماني إلى أوكرانيا".وأشار إلى أن "تقارير أوكرانية تحدثت عن اجتماع لفلاديمير زيلينسكي، أبلغ خلاله القائد العام للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي، بأن الجيش يواجه تراجعًا في قدرته على المناورة نتيجة نقص الوقود والطاقة، إلى جانب تعطل المعدات العسكرية".وأضاف ماتفييتشوك أن "قنوات أوكرانية على تطبيق "تلغرام" تداولت معلومات تفيد بأن قادة الألوية طلبوا توجيهات من القيادة العليا بعد تعذر تنفيذ المهام بسبب نقص الوقود"، لافتًا إلى أن تدمير مراكز الصيانة ونقص قطع الغيار للمعدات المستوردة يزيد من تعقيد الوضع، على حد قوله.وأوضح ماتفييتشوك أن "روسيا وسّعت أيضًا نطاق استهدافها ليشمل الوحدات المتحركة التابعة لشبكة السكك الحديدية الأوكرانية"، مشيرًا إلى خروج نحو 200 قاطرة عن الخدمة، وهو ما اعتبره عاملًا يسهم في إضعاف القدرة اللوجستية والاقتصادية لأوكرانيا.وحول الضربات الروسية المتكررة التي تستهدف منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، قال الخبير العسكري الروسي إن "كييف عمدت، منذ عام 2025، إلى توزيع مواقع إنتاج الأسلحة بتوجيه من حلفائها الغربيين، ولا سيما بريطانيا، إلا أن معظم المنشآت الصناعية الرئيسية كانت متمركزة تاريخيًا في دونباس ودنيبروبيتروفسك وكييف".كما أشار الخبير العسكري الروسي إلى أن "استهداف منشآت تجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ، ومن بينها منشأة "أوكر آرمو تيك"، يهدف إلى تعطيل خطوط التجميع، التي تعتمد على مكونات مستوردة من الخارج"، موضحًا أن تدمير المستودعات وخطوط الإنتاج يمنع استكمال تصنيع الأسلحة والطائرات المسيّرة وتسليمها إلى الوحدات العسكرية في المواعيد المقررة.واختتم ماتفييتشوك بالقول إن "نتائج هذه الضربات بدأت تنعكس على مجريات القتال"، مشيرًا إلى أن "القوات الروسية تمكنت من تعطيل طرق إمداد رئيسية في مقاطعة سومي"، كما تحدث عن تدمير عدد من السفن الكبيرة في البحر الأسود وبحر آزوف، كانت تحاول نقل شحنات إلى أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20260714/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للوقود-والطاقة-والنقل-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع-1115189850.html
https://sarabic.ae/20260713/الجيش-الروسي-يستهدف-سفينتي-شحن-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-أوديسا--وزارة-الدفاع-1115172205.html
https://sarabic.ae/20260713/الجيش-الروسي-يستهدف-الموانئ-الأوكرانية-بأسلحة-دقيقة-بعيدة-المدى--الدفاع-الروسية-1115159532.html
https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الروسي-يقصف-منشآت-الوقود-والطاقة-والنقل-التابعة-للقوات-الأوكرانية---وزارة-الدفاع--1115067641.html
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روسيا, العالم, موسكو, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, العالم, موسكو, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" أهداف الضربات الروسية الأخيرة على المواني ومصانع الدفاع الأوكرانية

12:30 GMT 14.07.2026
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورطائرات روسية
طائرات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
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أكد الخبير العسكري الروسي والعقيد المتقاعد أناتولي ماتفييتشوك، أن ضربات الجيش الروسي الأخيرة على منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، ومواني أوديسا، تأتي ضمن إستراتيجية تستهدف إضعاف القدرات العسكرية الأوكرانية.
وأكد أن استهداف خطوط الإمداد ومرافق إنتاج الأسلحة والوقود يهدف إلى تقليص كفاءة القوات الأوكرانية والتأثير على قدرتها القتالية في جبهات المواجهة.

وأوضح ماتفييتشوك، وهو من المحاربين القدامى الذين شاركوا في عمليات قتالية بأفغانستان وسوريا، في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "الضربات ركّزت على ثلاثة مواني رئيسية هي ميناء أوديسا العسكري، وميناء "إيليتشيفسك"، وميناء "يوجني"، مشيرًا إلى أن "العمليات استهدفت تدمير البنية التحتية للمواني، ومستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية، إضافة إلى منشآت تخزين الوقود ومواد التشحيم التي تعتمد عليها القوات المسلحة الأوكرانية".

مشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات المركز في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل للقوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
09:18 GMT
وأضاف الخبير العسكري الروسي أن "ميناء "يوجني" شهد تدمير مرافق حيوية لتخزين النفط والديزل والبنزين الواردة من رومانيا، فيما استهدفت ضربات أخرى نقطة عبور "إسماعيل"، أحد المسارات الرئيسية لنقل المعدات العسكرية القادمة من مركز إعادة الشحن في ميناء "كونستانتا" الروماني إلى أوكرانيا".

ويرى ماتفييتشوك أن "هذه العمليات تهدف إلى إضعاف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، عبر تدمير المعدات والأسلحة وتقليص كفاءة البنية التحتية للطاقة والوقود، التي تعد أساسية لتشغيل وسائل النقل والسكك الحديدية ومنظومة الطاقة الداعمة للعمليات العسكرية".

وأشار إلى أن "تقارير أوكرانية تحدثت عن اجتماع لفلاديمير زيلينسكي، أبلغ خلاله القائد العام للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي، بأن الجيش يواجه تراجعًا في قدرته على المناورة نتيجة نقص الوقود والطاقة، إلى جانب تعطل المعدات العسكرية".
مدفعية سفينة أسطول البحر الأسود خلال مناورات في البحر الأسود، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا- وزارة الدفاع
أمس, 14:35 GMT
وأضاف ماتفييتشوك أن "قنوات أوكرانية على تطبيق "تلغرام" تداولت معلومات تفيد بأن قادة الألوية طلبوا توجيهات من القيادة العليا بعد تعذر تنفيذ المهام بسبب نقص الوقود"، لافتًا إلى أن تدمير مراكز الصيانة ونقص قطع الغيار للمعدات المستوردة يزيد من تعقيد الوضع، على حد قوله.

وفيما يتعلق بإمكانية فرض حصار بحري شامل على أوكرانيا، قال ماتفييتشوك إن "تحقيق حصار اقتصادي كامل أمر صعب بسبب امتداد السواحل الأوكرانية وإمكانية مرور السفن بمحاذاة سواحل دول حلف الناتو"، لكنه أكد أن "روسيا باتت قادرة على عزل مناطق قتالية محددة باستخدام الأنظمة المسيرة والصواريخ البالستية، بما يحد من تدفق الإمدادات والذخائر إلى القوات الأوكرانية".

وأوضح ماتفييتشوك أن "روسيا وسّعت أيضًا نطاق استهدافها ليشمل الوحدات المتحركة التابعة لشبكة السكك الحديدية الأوكرانية"، مشيرًا إلى خروج نحو 200 قاطرة عن الخدمة، وهو ما اعتبره عاملًا يسهم في إضعاف القدرة اللوجستية والاقتصادية لأوكرانيا.
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- الدفاع الروسية
أمس, 05:10 GMT
وحول الضربات الروسية المتكررة التي تستهدف منشآت الصناعات الدفاعية في كييف، قال الخبير العسكري الروسي إن "كييف عمدت، منذ عام 2025، إلى توزيع مواقع إنتاج الأسلحة بتوجيه من حلفائها الغربيين، ولا سيما بريطانيا، إلا أن معظم المنشآت الصناعية الرئيسية كانت متمركزة تاريخيًا في دونباس ودنيبروبيتروفسك وكييف".

وأضاف ماتفييتشوك: "الضربات الروسية دمّرت منشآت صناعية رئيسية، من بينها مصنع "يوزماش"، بينما تتعرض منشآت أخرى في خاركوف وكييف لهجمات متواصلة"، مشيرًا إلى أن "بعض هذه المنشآت كانت تشارك في إنتاج صواريخ "فلامينغو" وصواريخ من سلسلة "إف بي"، التي تؤدي دورًا في تنفيذ الضربات بعيدة المدى ضد العمق الروسي".

إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يقصف منشآت الوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
9 يوليو, 09:46 GMT
كما أشار الخبير العسكري الروسي إلى أن "استهداف منشآت تجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ، ومن بينها منشأة "أوكر آرمو تيك"، يهدف إلى تعطيل خطوط التجميع، التي تعتمد على مكونات مستوردة من الخارج"، موضحًا أن تدمير المستودعات وخطوط الإنتاج يمنع استكمال تصنيع الأسلحة والطائرات المسيّرة وتسليمها إلى الوحدات العسكرية في المواعيد المقررة.
واختتم ماتفييتشوك بالقول إن "نتائج هذه الضربات بدأت تنعكس على مجريات القتال"، مشيرًا إلى أن "القوات الروسية تمكنت من تعطيل طرق إمداد رئيسية في مقاطعة سومي"، كما تحدث عن تدمير عدد من السفن الكبيرة في البحر الأسود وبحر آزوف، كانت تحاول نقل شحنات إلى أوكرانيا.
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