https://sarabic.ae/20260714/مقتل-عشرات-الأطفال-الفلسطينيين-منذ-صدور-تقرير-للأمم-المتحدة-أدان-إسرائيل-بتعمد-استهداف-الأطفال-1115202969.html

مقتل عشرات الأطفال الفلسطينيين منذ صدور تقرير للأمم المتحدة أدان إسرائيل بتعمد استهداف الأطفال

مقتل عشرات الأطفال الفلسطينيين منذ صدور تقرير للأمم المتحدة أدان إسرائيل بتعمد استهداف الأطفال

سبوتنيك عربي

أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة، تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، تقريراً خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، اتهمت فيه إسرائيل بالتعمد المباشر في استهداف الأطفال... 14.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-14T15:44+0000

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واعتبرت أن هذا النمط المتكرر والمنهجي في القتل يشكل ركيزة أساسية تُبنى عليها تهمة "الإبادة الجماعية"، ويُعد "دليلا على المساعي الإسرائيلية المستمرة لتدمير الكيان الفلسطيني، سواء في مجمله أو في أجزاء منه".استمرار قتل الأطفال الفلسطينيينومنذ صدور التقرير في 23 يونيو الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 130 طفلا فلسطينيا، ويرى مراقبون أن هذا العدد دليل مادي على أن التقرير الأممي لم يكن نقطة تحول، بل شاهدا على استمرار قتل الأطفال الذي يتجدد يوميا رغم الإدانة الدولية.وفي منطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع، ترى النازحة تحرير أبو لبدة، أن التقرير الأممي، لن يعيد حق طفلها الذي قتل خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.وتقول النازحة تحرير أبو لبدة، لوكالة "سبوتنيك": "كان طفلي ذاهبا إلى المدرسة، وإذ برصاصة تستقر في رأسه فتفتت دماغه من الخلف، ومضت ستة أشهر منذ مقتل طفلي ولا أحد يحاسب القتلة، واستشهد ابني كما استشهد أطفال غزة في حرب الإبادة الجماعية".ويقول النازح عمر محمود لـ "سبوتنيك": "كان أطفالي بخيرٍ يلعبون ويذهبون إلى مدارسهم وتتحسن أحوالهم أكثر فأكثر، كانوا يمرحون ولم يعرفوا الملل في حياتهم قط، ولم يجوعوا ولم يشهدوا مثل هذا الفعل القاسي، وكنت قادماً من بني سهيلة نازحا نحو مواصي خان يونس، وفي أحد الأيام احتجنا إلى الطعام فخرجت لأحضر الخبز، بينما ذهب ابني ليحضر السكر، فأصابته الرصاصة من الزنّانة هو وابنة خالته وقتلا، وابني الثاني قتل في قصف قرب مستشفى ناصر، لقد قدمنا ما لدينا، لكن من يأتي بحقنا، نحن وأطفالنا نقتل منذ سنوات، ومن يسأل عن دمائنا من الناس".وكان التقرير الأممي عرض في ختام أعمال الدورة الـ 62 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال شهر يونيو الماضي، وقد كشف التقرير أن عمليات قتل الأطفال وإلحاق الإصابات البالغة بهم لم تتوقف رغم التزامات وقف إطلاق النار التي أُعلنت في قطاع غزة بدءاً من العاشر من أكتوبر عام 2025.وقال الكاتب والمحلل السياسي هاني العقاد لوكالة "سبوتنيك"، إنه "عندما تعترف مؤسسة دولية كالأمم المتحدة بوجود إبادة جماعية في قطاع غزة إبان الحرب، فإن ذلك يُعتبر شهادة قانونية ودليلاً مثبتاً على أن الاحتلال الإسرائيلي مارس الإبادة الجماعية في القطاع، وهذا الأمر له ما بعده ولا تستطيع إسرائيل التملص من هذه الاتهامات أمام مسؤولية دولية مستقبلاً، وأعتقد أن هذه الأرقام تمثل حقيقة وسندا واقعيا لإدانة إسرائيل باستخدام القوة العسكرية المفرطة وبالتالي ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة دون احترام القانون الدولي، ولا مراعاة لقواعد حقوق الإنسان المقررة".وأشار العقاد إلى أن "قتل الأطفال الفلسطينيين مستمر، رغم الإدانة الدولية، ففي أقل من ثلاثة أسابيع من صدور ذلك التقرير، وثقت مصادر رسمية وحقوقية مقتل عدد كبير من الأطفال الجدد، ليصبح التقرير نفسه دليلاً على استمرار الإبادة لا على توقفها".وأضاف العقاد:" القتل الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين لا يقتصر على غزة بل في كل مكان يتواجد فيه فلسطيني هناك انتهاك إسرائيلي بحق الأطفال، وقد بات واجباً على الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية أن توفر حماية حقيقية للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال، وهذا ما أقرته اتفاقية جنيف الرابعة، لحماية الفلسطينيين أطفالا وشيوخا ونساء ورجالا أثناء الحرب".وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد القتلى من الأطفال، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 21,638 طفلاً، وارتفع إجمالي القتلى إلى 73,233 قتيلا، و173,707 مصابين، منذ السابع من أكتوبر 2023.

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