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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260715/القوات-الروسية-تدمر-مقرات-أوكرانية-للتحكم-بالمسيرات-في-تشيرنيغيف-استهدفت-مقاطعة-بريانسك-1115214457.html
القوات الروسية تدمر مقرات أوكرانية للتحكم بالمسيرات في تشيرنيغيف استهدفت مقاطعة بريانسك
القوات الروسية تدمر مقرات أوكرانية للتحكم بالمسيرات في تشيرنيغيف استهدفت مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مشغلي الطائرات المسيّرة التابعة للكتيبة 105 لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغيف، والذين هاجموا مقاطعة... 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T04:53+0000
2026-07-15T04:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وقال المصدر للوكالة: "أظهر تحليل نعوات وحدات العدو التي قُتلت في منطقة تشيرنيغيف خسائر فادحة في صفوف مشغلي الطائرات المسيّرة التابعين للكتيبة 105 لحرس الحدود في المقاطعة، والذين هاجموا البنية التحتية المدنية في مقاطعة بريانسك".وأشار المصدر، إلى أن هذه النتائج المرتفعة تعود إلى فعالية وحدات مجموعة "الشمال"، وسرعة استجابتها.واستهدفت القوات الروسية سابقا بضربات انتقامية، قوات كييف في مقاطعة تشيرنيغيف، في 5 يوليو/ تموز الجاري، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها وردًا على هجمات نظام كييف الإرهابية، استهدفت ليلًا بضربة واسعة النطاق، المنشآت العسكرية والصناعية ومنشآت الوقود والطاقة في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغيف وكييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.باتروشيف: الأسطول الحربي الروسي قادر على ضمان أمن روسيا تحت أي سيناريو محتمل
https://sarabic.ae/20260715/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ93-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-في-عدة-مقاطعات---وزارة-الدفاع-1115214332.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مقرات أوكرانية للتحكم بالمسيرات في تشيرنيغيف استهدفت مقاطعة بريانسك

04:53 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورراجمة غراد تابعة لقوات المركز
راجمة غراد تابعة لقوات المركز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مشغلي الطائرات المسيّرة التابعة للكتيبة 105 لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغيف، والذين هاجموا مقاطعة بريانسك، تكبدوا خسائر فادحة على يد قوات الشمال.
وقال المصدر للوكالة: "أظهر تحليل نعوات وحدات العدو التي قُتلت في منطقة تشيرنيغيف خسائر فادحة في صفوف مشغلي الطائرات المسيّرة التابعين للكتيبة 105 لحرس الحدود في المقاطعة، والذين هاجموا البنية التحتية المدنية في مقاطعة بريانسك".
وأشار المصدر، إلى أن هذه النتائج المرتفعة تعود إلى فعالية وحدات مجموعة "الشمال"، وسرعة استجابتها.
واستهدفت القوات الروسية سابقا بضربات انتقامية، قوات كييف في مقاطعة تشيرنيغيف، في 5 يوليو/ تموز الجاري، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها وردًا على هجمات نظام كييف الإرهابية، استهدفت ليلًا بضربة واسعة النطاق، المنشآت العسكرية والصناعية ومنشآت الوقود والطاقة في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغيف وكييف.
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
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وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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