https://sarabic.ae/20260715/روسيا-ترحب-بتوافق-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-بشأن-إغلاق-الملف-الكيميائي-السوري-1115223115.html
روسيا ترحب بتوافق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن إغلاق الملف الكيميائي السوري
روسيا ترحب بتوافق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن إغلاق الملف الكيميائي السوري
سبوتنيك عربي
صرحت البعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ترحب بالتوافق السياسي داخل المنظمة بشأن إغلاق "الملف الكيميائي" السوري. 15.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت البعثة الروسية الدائمة لوكالة "سبوتنيك": "الدول الأطراف في الاتفاقية لديها مفاهيم مختلفة حول كيفية تنفيذ هذا القرار".وأوضحت البعثة أن "بعض الدول تتبنى خطًا ثابتًا وترى أن الأمانة الفنية للمنظمة يجب أن تعمل في إطار تفويضها ووفقًا للقرارات المعتمدة من الهيئات الإدارية للمنظمة".واستطردت: "في حين ترى دول أخرى ضرورة التحرك بسرعة، انطلاقًا من الوضع المعقد الذي واجهته الجمهورية العربية السورية خلال العقد الماضي".وأشارت إلى أن المجلس التنفيذي للمنظمة أعلن الأسبوع الماضي استعادة حقوق وامتيازات سوريا بموجب الاتفاقية، معترفاً بالتقدم الذي أحرزته السلطات السورية في معالجة القضايا المتعلقة بالملف الكيميائي.نتنياهو: ضربنا أعداءنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيرانبحضور الشرع... مجلس الشعب الجديد يعقد أولى جلساته في دمشق
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أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
روسيا ترحب بتوافق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن إغلاق الملف الكيميائي السوري
صرحت البعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ترحب بالتوافق السياسي داخل المنظمة بشأن إغلاق "الملف الكيميائي" السوري.
وقالت البعثة الروسية الدائمة لوكالة "سبوتنيك": "الدول الأطراف في الاتفاقية لديها مفاهيم مختلفة حول كيفية تنفيذ هذا القرار".
وأوضحت البعثة أن "بعض الدول تتبنى خطًا ثابتًا وترى أن الأمانة الفنية للمنظمة يجب أن تعمل في إطار تفويضها ووفقًا للقرارات المعتمدة من الهيئات الإدارية للمنظمة".
واستطردت: "في حين ترى دول أخرى ضرورة التحرك بسرعة، انطلاقًا من الوضع المعقد الذي واجهته الجمهورية العربية السورية خلال العقد الماضي".
وأضافت البعثة الدبلوماسية أن قرار استعادة سوريا لحقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هو استثناء من القاعدة، وقد اتخذ كبادرة حسن نية تجاه رغبة السلطات الجديدة في إغلاق الملف الكيميائي السوري.
وأشارت إلى أن المجلس التنفيذي للمنظمة أعلن الأسبوع الماضي استعادة حقوق وامتيازات سوريا بموجب الاتفاقية، معترفاً بالتقدم الذي أحرزته السلطات السورية في معالجة القضايا المتعلقة بالملف الكيميائي.