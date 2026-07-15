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روسيا ترحب بتوافق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن إغلاق الملف الكيميائي السوري
روسيا ترحب بتوافق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن إغلاق الملف الكيميائي السوري
سبوتنيك عربي
صرحت البعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ترحب بالتوافق السياسي داخل المنظمة بشأن إغلاق "الملف الكيميائي" السوري. 15.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-15T11:30+0000
2026-07-15T11:30+0000
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وقالت البعثة الروسية الدائمة لوكالة "سبوتنيك": "الدول الأطراف في الاتفاقية لديها مفاهيم مختلفة حول كيفية تنفيذ هذا القرار".وأوضحت البعثة أن "بعض الدول تتبنى خطًا ثابتًا وترى أن الأمانة الفنية للمنظمة يجب أن تعمل في إطار تفويضها ووفقًا للقرارات المعتمدة من الهيئات الإدارية للمنظمة".واستطردت: "في حين ترى دول أخرى ضرورة التحرك بسرعة، انطلاقًا من الوضع المعقد الذي واجهته الجمهورية العربية السورية خلال العقد الماضي".وأشارت إلى أن المجلس التنفيذي للمنظمة أعلن الأسبوع الماضي استعادة حقوق وامتيازات سوريا بموجب الاتفاقية، معترفاً بالتقدم الذي أحرزته السلطات السورية في معالجة القضايا المتعلقة بالملف الكيميائي.نتنياهو: ضربنا أعداءنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيرانبحضور الشرع... مجلس الشعب الجديد يعقد أولى جلساته في دمشق
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أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي

روسيا ترحب بتوافق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن إغلاق الملف الكيميائي السوري

11:30 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsinأسلحة كيميائية
أسلحة كيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsin
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صرحت البعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ترحب بالتوافق السياسي داخل المنظمة بشأن إغلاق "الملف الكيميائي" السوري.
وقالت البعثة الروسية الدائمة لوكالة "سبوتنيك": "الدول الأطراف في الاتفاقية لديها مفاهيم مختلفة حول كيفية تنفيذ هذا القرار".
وأوضحت البعثة أن "بعض الدول تتبنى خطًا ثابتًا وترى أن الأمانة الفنية للمنظمة يجب أن تعمل في إطار تفويضها ووفقًا للقرارات المعتمدة من الهيئات الإدارية للمنظمة".
واستطردت: "في حين ترى دول أخرى ضرورة التحرك بسرعة، انطلاقًا من الوضع المعقد الذي واجهته الجمهورية العربية السورية خلال العقد الماضي".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
إعلام: ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان
أمس, 18:17 GMT

وأضافت البعثة الدبلوماسية أن قرار استعادة سوريا لحقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هو استثناء من القاعدة، وقد اتخذ كبادرة حسن نية تجاه رغبة السلطات الجديدة في إغلاق الملف الكيميائي السوري.

وأشارت إلى أن المجلس التنفيذي للمنظمة أعلن الأسبوع الماضي استعادة حقوق وامتيازات سوريا بموجب الاتفاقية، معترفاً بالتقدم الذي أحرزته السلطات السورية في معالجة القضايا المتعلقة بالملف الكيميائي.
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