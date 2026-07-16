https://sarabic.ae/20260716/إعلام-إيراني-قذائف-أمريكية-سقطت-بالقرب-من-جزيرة-قشم-1115252126.html
إعلام إيراني: قذائف أمريكية سقطت بالقرب من جزيرة "قشم"
إعلام إيراني: قذائف أمريكية سقطت بالقرب من جزيرة "قشم"
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إيرانية، اليوم الخميس، بسقوط قذائف وصفتها بأنها "أمريكية معادية" قرب جزيرة قشم، مشيرة إلى أن الحادث وقع عند الساعة 18:10 بالتوقيت المحلي، واستهدف... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
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وتجري الجهات المعنية تقييما أولياً للأضرار والنتائج، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية لاحقا بعد استكمال عمليات التقييم، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران.وأضاف ترامب، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات بقوة الليلة وغدًا وبعد غد"، مشيرًا إلى أن "المرحلة النهائية من العمليات ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور".وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.وكشف الرئيس الأمريكي أن واشنطن أجرت محادثات مع إيران يوم الثلاثاء، مضيفًا أن طهران "لا تزال لديها بعض المقاومة، لكن ليس الكثير".وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة حثّت إيران على إبرام اتفاق"، قائلا: "أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء"، وفق تصريحاته.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260716/إيران-تكشف-عن-الهدف-من-الضربات-الأمريكية-الجديدة-1115251572.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام إيراني: قذائف أمريكية سقطت بالقرب من جزيرة "قشم"
15:16 GMT 16.07.2026 (تم التحديث: 15:17 GMT 16.07.2026)
أفادت تقارير إيرانية، اليوم الخميس، بسقوط قذائف وصفتها بأنها "أمريكية معادية" قرب جزيرة قشم، مشيرة إلى أن الحادث وقع عند الساعة 18:10 بالتوقيت المحلي، واستهدف نقاطا في محيط الجزيرة.
وتجري الجهات المعنية تقييما أولياً للأضرار والنتائج، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية لاحقا بعد استكمال عمليات التقييم، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن "العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران ستتواصل حتى يقول إن هذا يكفي"، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يوجه ضربات قاسية جدًا إلى أهداف داخل إيران.
وأضاف ترامب، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ ضربات بقوة الليلة وغدًا وبعد غد"، مشيرًا إلى أن "المرحلة النهائية من العمليات ستشمل استهداف محطات الطاقة والجسور".
وأوضح أن "جميع الجسور في إيران ستكون ضمن الأهداف ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات"، على حد تعبيره.
وكشف الرئيس الأمريكي أن واشنطن أجرت محادثات مع إيران يوم الثلاثاء، مضيفًا أن طهران "لا تزال لديها بعض المقاومة، لكن ليس الكثير".
وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة حثّت إيران على إبرام اتفاق"، قائلا: "أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء"، وفق تصريحاته.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران
.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.