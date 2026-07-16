https://sarabic.ae/20260716/شراكة-تتخطى-إدارة-الخلافات-خلال-زيارة-وزير-الدفاع-المصري-لتركيا-إضراب-يشل-حركة-التنقل-في-تونس--1115225797.html

شراكة تتخطى إدارة الخلافات خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا... إضراب يشل حركة التنقل في تونس

شراكة تتخطى إدارة الخلافات خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا... إضراب يشل حركة التنقل في تونس

سبوتنيك عربي

وقعت مصر وتركيا خطاب نوايا بشأن التعاون الدفاعي، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع المصري أشرف سالم زاهر إلى أنقرة. 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T09:00+0000

2026-07-16T09:00+0000

2026-07-16T09:00+0000

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شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا سبوتنيك عربي شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا

شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيابحث زاهر مع نظيره التركي، يشار غولر، العلاقات العسكرية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب المشترك والصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.وشهد التعاون العسكري بين مصر وتركيا تطوراً ملحوظاً منذ عام 2023 مع عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، وتبادل الزيارات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان؛ ما انعكس على التعاون في مجالي التدريب والتعاون في الصناعات الدفاعية.واستأنف البلدان التدريبات البحرية المشتركة "بحر الصداقة"، واتفقا على التعاون في التصنيع المشترك للطائرات المسيرة، وطائرات الجيل الخامس التركية (كآن) وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها.وأوضح أن التعاون العسكري بين البلدين يمثل خطوة نوعية لترسيخ التنسيق السياسي، ويشمل ملفات ترتبط بالأمن القومي الممتد من ليبيا والسودان والصومال، مرورا بشرق المتوسط وسوريا، وصولا إلى التوترات الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران.إضراب شامل للنقل العمومي غير المنتظم في تونس يشل حركة التنقل بسبب مطالب مهنية عالقةشل الإضراب العام الذي نفذه العاملون في قطاع النقل غير المنتظم في تونس جزءا مهما من حركة التنقل في البلاد، ليعيد إلى الواجهة أزمة النقل العمومي وغياب البدائل القادرة على استيعاب احتياجات المواطنين.وبدعوة من الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، انطلق الإضراب بداية من الساعة الخامسة صباحا وتواصل إلى التاسعة ليلا، احتجاجا على ما اعتبره المهنيون عدم التزام سلطة الإشراف بتنفيذ تعهداتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع.وشمل الإضراب مختلف أصناف النقل العمومي غير المنتظم، من التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي وسيارات الأجرة المعروفة باسم "اللواج" إلى التاكسي السياحي والنقل الريفي، وهو ما انعكس مباشرة على حركة التنقل داخل المدن وبين المحافظات، خاصة في الجهات التي يعتمد سكانها بشكل أساسي على هذه الوسائل للوصول إلى أماكن العمل والدراسة أو التنقل نحو العاصمة.وأوضح أن هذه المطالب، التي تجاوز عمرها 12 سنة، تتعلق أساساً بربط الزيادة في أسعار المحروقات بتعريفة النقل غير المنتظم، وتجديد أسطول السيارات المهترئة، وضبط آليات شفافة لتوزيع الرخص.وشدد عبيد على أن النقابات لجأت إلى الإضراب بعد أن وصلت المفاوضات مع السلطة إلى "نهاية الطريق"، نتيجة غياب الجدية في التعامل مع المطالب المشروعة للسائقين والعاملين في القطاع.

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