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الحمى القلاعية في ليبيا.. هل خرجت الإصابات عن السيطرة وما حجم الخسائر؟

الحمى القلاعية في ليبيا.. هل خرجت الإصابات عن السيطرة وما حجم الخسائر؟

سبوتنيك عربي

مع اتساع رقعة الإصابات بالحمى القلاعية في شرق ليبيا، تتواصل جهود السلطات البيطرية لاحتواء المرض والحد من انتشاره، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيره على... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T16:46+0000

2026-07-17T16:46+0000

2026-07-17T16:46+0000

أخبار ليبيا اليوم

الثروة الحيوانية

تقارير سبوتنيك

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وفي السياق، بيّن رئيس المركز الوطني للصحة الحيوانية التابع للحكومة الليبية، الدكتور محمد العقاب، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الحصيلة الوبائية لمرض الحمى القلاعية المسجلة لدى المركز، خلال الفترة الممتدة بين 26 يونيو/حزيران ولغاية 15 يوليو/ تموز الحالي، أظهرت تسجيل إصابات في ست بلديات هي بنغازي، قيمينس، سلوق، توكرة، المرج، البيضاء، بإجمالي 20 بؤرة وبائية شملت الأغنام والأبقار".وأكد العقاب أن "تحليل البيانات الوبائية أظهر أن غالبية الأغنام والأبقار التي أصيبت بالمرض، لم تتلق اللقاحات التي وفرها المركز الوطني للصحة الحيوانية خلال شهر مايو الماضي والتي استهدفت العترات "O وA وSAT-2".ولفت إلى أن "المركز اتخذ حزمة من الإجراءات للحد من انتشار المرض، شملت سحب عينات من الحيوانات المصابة تضمنت خزعات نسيجية ومصل دم وعينات دم كاملة، إلى جانب التنسيق مع الشرطة الزراعية والحرس البلدي لتقييد حركة نقل الحيوانات بين المدن والمناطق، وإصدار تصاريح خاصة للحيوانات المخصصة للذبح، وتنظيم العمل بالمركز ومكاتبه في البلديات على فترتين صباحية ومسائية، وتكليف أطباء بيطريين بالمناوبات الليلية، فضلًا عن تنفيذ عمليات تطهير وتعقيم للبؤر الوبائية، ومنع ذبح الأغنام والأبقار التي لا تحمل تصاريح أو علامات تثبت خضوعها للفحص البيطري".وفي ما يتعلق بالفحوص المخبرية، أوضح العقاب أن "المركز جمع حتى الآن 571 عينة من البؤر المصابة وأجرى التحليل على 442 عينة أثبتت النتائج إيجابية 167 منها".في المقابل، قال أحد مربي المواشي في مدينة الجميل غربي العاصمة طرابلس، خالد النايلي، في حديث لـ" سبوتنيك"، إنه "بحسب المعلومات المتوفرة لديه، لم تُسجل أي إصابات بالمرض في مدينتي الجميل ورقدالين حتى الآن"، لافتًا إلى أن "أغلب الحالات التي جرى الحديث عنها كانت في مناطق أخرى خاصة في المنطقة الشرقية".وأوضح أن "سرعة انتشار المرض تستوجب توخي الحذر، داعيًا إلى عدم إدخال الأغنام القادمة من المناطق الموبوءة، قبل التأكد من خلوها من الإصابة من خلال الفحص البيطري وإجراء التحاليل اللازمة".كما أكد "ضرورة رفع مستوى الوعي بين مربي المواشي، وعدم جلب الأغنام من المناطق التي سُجلت فيها إصابات، مع الالتزام بإجراءات الحجر البيطري، ومنع دخول المواشي المشتبه بإصابتها عبر البوابات والمنافذ حفاظًا على الثروة الحيوانية".

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أخبار ليبيا اليوم, الثروة الحيوانية, تقارير سبوتنيك, حصري