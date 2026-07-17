https://sarabic.ae/20260717/الخارجية-الروسية-الغرب-يدرك-أن-قواته-العسكرية-في-أوكرانيا-هدف-لجيشنا-1115262671.html
الخارجية الروسية: الغرب يدرك أن قواته العسكرية في أوكرانيا هدف لجيشنا
الخارجية الروسية: الغرب يدرك أن قواته العسكرية في أوكرانيا هدف لجيشنا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية تدرك تماماً أن أي قوة عسكرية تابعة لها في أوكرانيا ستكون هدفاً لجنود القوات المسلحة... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T05:30+0000
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وقالت زاخاروفا، رداً على سؤال حول مدى إدراك الغرب لهذه الاحتمالية: "أعتقد أنهم يدركون ذلك تماماً".وأشارت زاخاروفا إلى التصريحات العدائية الصادرة من غرب أوروبا بشأن الاستعداد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.وأوضحت أن أوروبا، في حين تتحدث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا، لا تقدم لموسكو أي ضمانات لروسيا.وقالت: "أود أن أقترح عليهم البدء بما هو أقرب إليهم بالفعل؛ كأن يقدموا، على سبيل المثال، نوعاً من الضمانات الأمنية لغرينلاند".وكانت زاخاروفا قد أشارت في إحاطة إعلامية، يوم الأربعاء، إلى أن نشر قوات ما يسمى "تحالف الراغبين" في أوكرانيا هو أمر غير مقبول، مؤكدة أن روسيا ستعتبرهم أهدافاً عسكرية مشروعة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في 28 حزيران/يونيو الماضي، بأن موسكو تتطلع إلى مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا بعد انتهاء أزمة إيران.من جانبه، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو مستعدة للتسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية، لكنها تمتلك في الوقت نفسه الإمكانات الكافية لمواصلة العملية العسكرية الخاصة.الكرملين: نتابع عن كثب جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف لا سيما في ظل استمرار العملية العسكريةالخارجية الروسية: تزايد عدد الدول الأوروبية التي تعلن عجزها عن الاستمرار في مساعدة كييف
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: الغرب يدرك أن قواته العسكرية في أوكرانيا هدف لجيشنا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية تدرك تماماً أن أي قوة عسكرية تابعة لها في أوكرانيا ستكون هدفاً لجنود القوات المسلحة الروسية.
وقالت زاخاروفا، رداً على سؤال حول مدى إدراك الغرب لهذه الاحتمالية: "أعتقد أنهم يدركون ذلك تماماً".
وأضافت زاخاروفا، في تصريح للقناة الأولى الروسية، تعليقاً على موقف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن أوكرانيا: "الأهداف محددة، والمهام موضوعة. وإذا كانت هناك مقترحات واقعية، فلن يرفضها أحد لدينا أبداً".
وأشارت زاخاروفا إلى التصريحات العدائية الصادرة من غرب أوروبا بشأن الاستعداد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وأوضحت أن أوروبا، في حين تتحدث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا، لا تقدم لموسكو أي ضمانات لروسيا.
ووفقا لها، فإنه في عام 2021، اقترحت روسيا على الغرب صياغة ضمانات أمنية مشتركة، لكنها لم تتلق حتى رداً واضحاً على فكرتها.
وقالت: "أود أن أقترح عليهم البدء بما هو أقرب إليهم بالفعل؛ كأن يقدموا، على سبيل المثال، نوعاً من الضمانات الأمنية لغرينلاند".
وأشارت إلى أن ممثلي نظام كييف، بمن فيهم زيلينسكي، قد نظموا "سيركاً متنقلاً" حول المفاوضات مع روسيا في إسطنبول في صيف عام 2025.
وكانت زاخاروفا قد أشارت في إحاطة إعلامية، يوم الأربعاء، إلى أن نشر قوات ما يسمى "تحالف الراغبين" في أوكرانيا هو أمر غير مقبول، مؤكدة أن روسيا ستعتبرهم أهدافاً عسكرية مشروعة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في 28 حزيران/يونيو الماضي، بأن موسكو تتطلع إلى مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا بعد انتهاء أزمة إيران.
وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده مستعدة لمواصلة المفاوضات ومناقشة التفاصيل والموضوعات كافة التي تم طرحها في قمة أنكوراج.
من جانبه، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو مستعدة للتسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية، لكنها تمتلك في الوقت نفسه الإمكانات الكافية لمواصلة العملية العسكرية الخاصة.