https://sarabic.ae/20260717/الخارجية-الروسية-الغرب-يدرك-أن-قواته-العسكرية-في-أوكرانيا-هدف-لجيشنا-1115262671.html

الخارجية الروسية: الغرب يدرك أن قواته العسكرية في أوكرانيا هدف لجيشنا

الخارجية الروسية: الغرب يدرك أن قواته العسكرية في أوكرانيا هدف لجيشنا

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية تدرك تماماً أن أي قوة عسكرية تابعة لها في أوكرانيا ستكون هدفاً لجنود القوات المسلحة... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T05:30+0000

2026-07-17T05:30+0000

2026-07-17T05:30+0000

روسيا

العالم

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وقالت زاخاروفا، رداً على سؤال حول مدى إدراك الغرب لهذه الاحتمالية: "أعتقد أنهم يدركون ذلك تماماً".وأشارت زاخاروفا إلى التصريحات العدائية الصادرة من غرب أوروبا بشأن الاستعداد لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.وأوضحت أن أوروبا، في حين تتحدث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا، لا تقدم لموسكو أي ضمانات لروسيا.وقالت: "أود أن أقترح عليهم البدء بما هو أقرب إليهم بالفعل؛ كأن يقدموا، على سبيل المثال، نوعاً من الضمانات الأمنية لغرينلاند".وكانت زاخاروفا قد أشارت في إحاطة إعلامية، يوم الأربعاء، إلى أن نشر قوات ما يسمى "تحالف الراغبين" في أوكرانيا هو أمر غير مقبول، مؤكدة أن روسيا ستعتبرهم أهدافاً عسكرية مشروعة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في 28 حزيران/يونيو الماضي، بأن موسكو تتطلع إلى مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا بعد انتهاء أزمة إيران.من جانبه، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن موسكو مستعدة للتسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية، لكنها تمتلك في الوقت نفسه الإمكانات الكافية لمواصلة العملية العسكرية الخاصة.الكرملين: نتابع عن كثب جميع الأنباء المتعلقة بنظام كييف لا سيما في ظل استمرار العملية العسكريةالخارجية الروسية: تزايد عدد الدول الأوروبية التي تعلن عجزها عن الاستمرار في مساعدة كييف

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