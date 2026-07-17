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لافروف: روسيا تأمل في عقد اجتماع وزاري قريبا بصيغة "3+3"
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https://sarabic.ae/20260717/الكويت-تعلن-تعرض-محطة-كهرباء-وتقطير-مياه-لهجمات-وتفعيل-خطط-الطوارئ--1115277265.html
الكويت تعلن تعرض محطة كهرباء وتقطير مياه لهجمات وتفعيل خطط الطوارئ
الكويت تعلن تعرض محطة كهرباء وتقطير مياه لهجمات وتفعيل خطط الطوارئ
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم الجمعة، تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم وصفته بأنه "اعتداء إيراني"، أسفر عن... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T11:23+0000
2026-07-17T11:23+0000
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وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الهجوم استدعى تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري مع الحادث، بهدف الحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية. وأضافت أن فرق قوة الإطفاء العام باشرت التعامل مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده، فيما بدأت الفرق الفنية وفرق الطوارئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لتقييم الأضرار وتأمين المحطة، والعمل على إعادة الوحدات المتضررة إلى الخدمة في أسرع وقت، مع الالتزام بمعايير السلامة. وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، أن الدفاعات الجوية تصدت صباح اليوم الجمعة لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، قالت إنها جاءت في إطار ما وصفته بـ"العدوان الإيراني".وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء أمس الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260717/إيران-تكشف-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية--1115265514.html
https://sarabic.ae/20260717/سنتكوم-تعلن-استكمال-أحدث-الضربات-على-إيران-1115261910.html
https://sarabic.ae/20260717/إعلام-سبعة-قتلى-في-هجمات-أمريكية-على-بندر-خمير-جنوبي-إيران-1115261305.html
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أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الكويت تعلن تعرض محطة كهرباء وتقطير مياه لهجمات وتفعيل خطط الطوارئ

11:23 GMT 17.07.2026
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© AP Photo
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أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم الجمعة، تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم وصفته بأنه "اعتداء إيراني"، أسفر عن أضرار مادية في مرافق المحطة، واندلاع حريق، وتضرر عدد من وحدات توليد الطاقة الكهربائية.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الهجوم استدعى تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري مع الحادث، بهدف الحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.
صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان عقب غارة جوية في طهران، إيران، يوم الاثنين 2 مارس 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
إيران تكشف حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية
06:56 GMT
وأضافت أن فرق قوة الإطفاء العام باشرت التعامل مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده، فيما بدأت الفرق الفنية وفرق الطوارئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لتقييم الأضرار وتأمين المحطة، والعمل على إعادة الوحدات المتضررة إلى الخدمة في أسرع وقت، مع الالتزام بمعايير السلامة.
وأكدت الوزارة أن الفرق الفنية تواصل العمل على مدار الساعة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية الخدمة، مع متابعة مؤشرات المنظومة الكهربائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تداعيات محتملة.
وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، أن الدفاعات الجوية تصدت صباح اليوم الجمعة لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، قالت إنها جاءت في إطار ما وصفته بـ"العدوان الإيراني".
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
"سنتكوم" تعلن استكمال أحدث الضربات على إيران
04:21 GMT
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء أمس الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".
وفي وقت سابق، أمس الخميس، حذرت إيران الولايات المتحدة من أن أي استهداف لبنيتها التحتية سيقابل برد واسع، مؤكدة أن جميع البنى التحتية في المنطقة ستصبح أهدافاً إذا تعرضت لهجوم أمريكي.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
إعلام: 7 قتلى في هجمات أمريكية على بندر خمير جنوبي إيران
03:09 GMT
وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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