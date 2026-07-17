https://sarabic.ae/20260717/الكويت-تعلن-تعرض-محطة-كهرباء-وتقطير-مياه-لهجمات-وتفعيل-خطط-الطوارئ--1115277265.html

الكويت تعلن تعرض محطة كهرباء وتقطير مياه لهجمات وتفعيل خطط الطوارئ

الكويت تعلن تعرض محطة كهرباء وتقطير مياه لهجمات وتفعيل خطط الطوارئ

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم الجمعة، تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم وصفته بأنه "اعتداء إيراني"، أسفر عن... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T11:23+0000

2026-07-17T11:23+0000

2026-07-17T11:23+0000

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وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الهجوم استدعى تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري مع الحادث، بهدف الحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية. وأضافت أن فرق قوة الإطفاء العام باشرت التعامل مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده، فيما بدأت الفرق الفنية وفرق الطوارئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لتقييم الأضرار وتأمين المحطة، والعمل على إعادة الوحدات المتضررة إلى الخدمة في أسرع وقت، مع الالتزام بمعايير السلامة. وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، أن الدفاعات الجوية تصدت صباح اليوم الجمعة لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، قالت إنها جاءت في إطار ما وصفته بـ"العدوان الإيراني".وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من جنوب الجمهورية الإسلامية، مساء أمس الخميس، بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.ونقل التلفزيون الرسمي عن محافظ بوشهر، التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران، قوله إن انفجارين وقعا في المدينة، في إطار ما وصفه بـ"استمرار عدوان العدو الأمريكي".يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 يوليو/تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء رداً على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة رداً على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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