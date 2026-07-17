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https://sarabic.ae/20260717/دراسة-هذه-الرقصة-قد-تخفف-الاكتئاب-والقلق-وتحسن-الصحة-النفسية-لدى-الشباب-1115283425.html
دراسة: هذه الرقصة قد تخفف الاكتئاب والقلق وتحسن الصحة النفسية لدى الشباب
دراسة: هذه الرقصة قد تخفف الاكتئاب والقلق وتحسن الصحة النفسية لدى الشباب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة أكسفورد، أن ممارسة رقصة "السالسا" لا تقتصر على الترفيه، بل قد تسهم في تحسين الصحة النفسية والتخفيف من أعراض الاكتئاب... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T13:37+0000
2026-07-17T13:38+0000
مجتمع
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تابع الباحثون 121 شابًا وشابة، تراوحت أعمارهم بين 18 و24 عامًا، وكان معظمهم يعاني أعراضًا خفيفة إلى متوسطة من الاكتئاب، وذلك على مدار ثمانية أسابيع، وفقًا لما نقلته صحيفة "الغارديان".وخلال فترة الدراسة، شارك أفراد المجموعة الأولى في دروس منتظمة لتعلم "السالسا"، فيما بقيت مجموعة أخرى على قائمة انتظار للمقارنة، قبل أن يخضع جميع المشاركين لتقييمات نفسية لقياس تأثير التجربة.وأشار الباحثون إلى أن التحسن المسجل كان كبيرًا بما يكفي ليُعد ذا دلالة سريرية، ما يعزز إمكانية الاستفادة من الرقص كوسيلة داعمة للصحة النفسية.ما سر تأثير السالسا؟وأوضح فريق الدراسة أن الفوائد لا ترتبط بالحركة البدنية وحدها، بل بالمزيج الذي توفره "السالسا" بين الموسيقى، والنشاط الجسدي، والتفاعل الاجتماعي، وهو ما يساعد على تحسين الحالة المزاجية، وكسر العزلة، وبناء علاقات اجتماعية جديدة.وأكد فريق الدراسة أن السالسا لا تُعد علاجًا للاكتئاب، لكنها قد تمثل وسيلة داعمة إلى جانب العلاج النفسي أو الدوائي، لكونها تجمع بين النشاط البدني والتواصل الاجتماعي، ولا تتطلب تجهيزات معقدة أو تكاليف مرتفعة.وأعرب الباحثون عن أملهم في أن تشجع نتائج الدراسة الجامعات والمجتمعات المحلية على توسيع الأنشطة الجماعية المشابهة، باعتبارها وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لدعم الصحة النفسية.
https://sarabic.ae/20260507/دراسة-إمكانية-تشخيص-الاكتئاب-عبر-تحليل-الدم-تشكل-ثورة-في-الطب-النفسي-1113192054.html
https://sarabic.ae/20260425/دراسة-الهواتف-الذكية-قد-تكشف-الاكتئاب-مبكرا--1112884072.html
https://sarabic.ae/20260327/دراسة-الاكتئاب-يلاحق-الآباء-الجدد-بعد-عام-من-ولادة-أبنائهم--1111991025.html
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منوعات, بريطانيا, الصحة

دراسة: هذه الرقصة قد تخفف الاكتئاب والقلق وتحسن الصحة النفسية لدى الشباب

13:37 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 13:38 GMT 17.07.2026)
© flickr.com / American Center for Biological Medicine / Understanding the Basics of Depression اكتئاب، يأس
 اكتئاب، يأس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© flickr.com / American Center for Biological Medicine / Understanding the Basics of Depression
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كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة أكسفورد، أن ممارسة رقصة "السالسا" لا تقتصر على الترفيه، بل قد تسهم في تحسين الصحة النفسية والتخفيف من أعراض الاكتئاب والقلق لدى الشباب.
تابع الباحثون 121 شابًا وشابة، تراوحت أعمارهم بين 18 و24 عامًا، وكان معظمهم يعاني أعراضًا خفيفة إلى متوسطة من الاكتئاب، وذلك على مدار ثمانية أسابيع، وفقًا لما نقلته صحيفة "الغارديان".
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وخلال فترة الدراسة، شارك أفراد المجموعة الأولى في دروس منتظمة لتعلم "السالسا"، فيما بقيت مجموعة أخرى على قائمة انتظار للمقارنة، قبل أن يخضع جميع المشاركين لتقييمات نفسية لقياس تأثير التجربة.

وأظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في أعراض الاكتئاب والقلق الاجتماعي لدى المشاركين في دروس "السالسا"، إلى جانب ارتفاع مستويات الشعور بالسعادة، مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وأشار الباحثون إلى أن التحسن المسجل كان كبيرًا بما يكفي ليُعد ذا دلالة سريرية، ما يعزز إمكانية الاستفادة من الرقص كوسيلة داعمة للصحة النفسية.
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ما سر تأثير السالسا؟
وأوضح فريق الدراسة أن الفوائد لا ترتبط بالحركة البدنية وحدها، بل بالمزيج الذي توفره "السالسا" بين الموسيقى، والنشاط الجسدي، والتفاعل الاجتماعي، وهو ما يساعد على تحسين الحالة المزاجية، وكسر العزلة، وبناء علاقات اجتماعية جديدة.

وأضاف الباحثون أن هذا المزيج يجعل "السالسا" مختلفة عن الرياضة التقليدية، خاصة بالنسبة للشباب الذين يواجهون صعوبة في الانخراط بالأنشطة الاجتماعية.

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وأكد فريق الدراسة أن السالسا لا تُعد علاجًا للاكتئاب، لكنها قد تمثل وسيلة داعمة إلى جانب العلاج النفسي أو الدوائي، لكونها تجمع بين النشاط البدني والتواصل الاجتماعي، ولا تتطلب تجهيزات معقدة أو تكاليف مرتفعة.
وأعرب الباحثون عن أملهم في أن تشجع نتائج الدراسة الجامعات والمجتمعات المحلية على توسيع الأنشطة الجماعية المشابهة، باعتبارها وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لدعم الصحة النفسية.
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