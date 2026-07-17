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عالم سبوتنيك
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قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
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عضو في الحزب الشيوعي الأردني: روسيا تريد أن تفهم العالم أن استهداف بنيتها التحتية لن يمر دون عقاب
عضو في الحزب الشيوعي الأردني: روسيا تريد أن تفهم العالم أن استهداف بنيتها التحتية لن يمر دون عقاب
سبوتنيك عربي
أكد عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني، نضال مضية، من عمان، أن "التصعيد الروسي جاء ردا على التصعيد الأوكراني وللجمه، بتوجيه ضربات محددة ومؤلمة لكييف"،... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T20:03+0000
2026-07-17T20:03+0000
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وأوضح مضية، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هناك قناعة لدى المتابعين بأن أوكرانيا لا تستطيع الاستمرار في هذا الصراع من دون الدعم الغربي"، وأن "جهودا تُبذل لزيادة عدد الدول الداعمة لكييف"، وأشار إلى أن "القدرات العسكرية الأوكرانية التي تمكنها من استهداف العمق الروسي ما كانت لتتحقق لولا الدعم الغربي". ورأى أن "مؤتمر حلف شمال الأطلسي في تركيا خصص 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا عسكريا ولوجستيا، إلا أن عددا متزايدا من الدول بات يستشعر وجود تناقض بين الوفاء بالتزاماته تجاه ما تقرره بروكسل، وبين تأمين احتياجات مواطنيه، في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة، ولاسيما في قطاعي الغذاء والطاقة، وهو ما يدفع هذه الدول إلى التفكير جديا في مدى الالتزام بمقررات الحلف الخاصة بدعم أوكرانيا، وقد تضطر مكرهة إلى توقيع اتفاقات مع أوكرانيا، في وقت يطالب فيه الرأي العام الداخلي بتوجيه هذه النفقات للأولويات الاقتصادية والاجتماعية".وأشار مضية إلى أن "الفشل الذريع في منع التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا، والنجاحات العسكرية الواضحة التي حققتها القوات الروسية، يدفعان هذه الدول إلى إعادة النظر في جدوى استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا، في ظل تصعيد غير محسوب قد يؤدي إلى تكبد مزيد من الخسائر". وأضاف أن "هناك نزعة عدوانية أمريكية وأوروبية تزداد اتساعا وعمقا، وأنه كلما تعمقت الأزمة الاقتصادية في النظام الرأسمالي العالمي، لجأت القوى المتنافسة إلى زيادة الإنفاق العسكري، لزيادة أرباحها، عبر زج العالم في حروب محلية وتغذية النزاعات، بما يعزز سباق التسلح، ويزيد من حدة التوتر على المستوى العالمي، الذي قد يؤدي إلى حرب شاملة".الخارجية الروسية: 70 مليار يورو من الناتو لن تمنح أوكرانيا النصر لكنها ستطيل أمد الحرب
https://sarabic.ae/20260622/موسكو-روسيا-لا-تستهدف-البنية-التحتية-المدنية-في-أوكرانيا-1114607857.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, بنية تحتية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, بنية تحتية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

عضو في الحزب الشيوعي الأردني: روسيا تريد أن تفهم العالم أن استهداف بنيتها التحتية لن يمر دون عقاب

20:03 GMT 17.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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حصري
أكد عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الأردني، نضال مضية، من عمان، أن "التصعيد الروسي جاء ردا على التصعيد الأوكراني وللجمه، بتوجيه ضربات محددة ومؤلمة لكييف"، وأن "روسيا تريد أن تُفهم العالم أن استهداف منشآتها الحيوية وبنيتها التحتية لن يمر من دون عقاب".
وأوضح مضية، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هناك قناعة لدى المتابعين بأن أوكرانيا لا تستطيع الاستمرار في هذا الصراع من دون الدعم الغربي"، وأن "جهودا تُبذل لزيادة عدد الدول الداعمة لكييف"، وأشار إلى أن "القدرات العسكرية الأوكرانية التي تمكنها من استهداف العمق الروسي ما كانت لتتحقق لولا الدعم الغربي".
ورأى أن "مؤتمر حلف شمال الأطلسي في تركيا خصص 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا عسكريا ولوجستيا، إلا أن عددا متزايدا من الدول بات يستشعر وجود تناقض بين الوفاء بالتزاماته تجاه ما تقرره بروكسل، وبين تأمين احتياجات مواطنيه، في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة، ولاسيما في قطاعي الغذاء والطاقة، وهو ما يدفع هذه الدول إلى التفكير جديا في مدى الالتزام بمقررات الحلف الخاصة بدعم أوكرانيا، وقد تضطر مكرهة إلى توقيع اتفاقات مع أوكرانيا، في وقت يطالب فيه الرأي العام الداخلي بتوجيه هذه النفقات للأولويات الاقتصادية والاجتماعية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
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موسكو: روسيا لا تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا
22 يونيو, 20:50 GMT
وأشار مضية إلى أن "الفشل الذريع في منع التقدم العسكري الروسي في أوكرانيا، والنجاحات العسكرية الواضحة التي حققتها القوات الروسية، يدفعان هذه الدول إلى إعادة النظر في جدوى استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا، في ظل تصعيد غير محسوب قد يؤدي إلى تكبد مزيد من الخسائر".
وأضاف أن "هناك نزعة عدوانية أمريكية وأوروبية تزداد اتساعا وعمقا، وأنه كلما تعمقت الأزمة الاقتصادية في النظام الرأسمالي العالمي، لجأت القوى المتنافسة إلى زيادة الإنفاق العسكري، لزيادة أرباحها، عبر زج العالم في حروب محلية وتغذية النزاعات، بما يعزز سباق التسلح، ويزيد من حدة التوتر على المستوى العالمي، الذي قد يؤدي إلى حرب شاملة".
الخارجية الروسية: 70 مليار يورو من الناتو لن تمنح أوكرانيا النصر لكنها ستطيل أمد الحرب
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