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آندي بورنهام يعلن استعداده لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا
آندي بورنهام يعلن استعداده لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا
سبوتنيك عربي
أُعلن رسمياً، اليوم الجمعة، آندي بورنهام، زعيم حزب العمال الحاكم في بريطانيا، متجاوزاً بذلك آخر عقبة أمام توليه منصب رئيس الوزراء الأسبوع المقبل. 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T13:32+0000
2026-07-17T13:32+0000
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وقال بورنهام: "إنها لحظة فخر منحتموني إياها أنا وعائلتي اليوم، وهي أيضاً لحظة مؤثرة. لكنني مستعد لها".بالإضافة إلى ذلك، وعد بتوزيع السلطة من لندن إلى مناطق أخرى، وأعلن أنه سيكون زعيم "الشمال والجنوب والشرق والغرب، واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية".كان الإعلان نتيجة حتمية بعد أن حصل على ترشيحات من 379 من أصل 403 من نواب حزب العمال في مجلس العموم حتى مساء الخميس.هذا الإعلان يمهد الطريق لتولي بيرنهام منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يتم تسليمه السلطة يوم الاثنين المقبل.كان بورنهام، رئيس بلدية مانشستر، مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء لأسابيع، لكنه لم يكشف إلا عن القليل من التفاصيل حول أولوياته السياسية. وسيصل إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت وهو غير معروف إلى حد كبير للناخبين خارج مانشستر.استطلاع: أكثر من 60% من البريطانيين يؤيدون استقالة كير ستارمر من قيادة حزب "العمال"الخارجية الروسية: بريطانيا تدير وتوجه نظام كييف في ارتكابه الأعمال الإرهابية
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آندي بورنهام يعلن استعداده لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا

13:32 GMT 17.07.2026
© flickr.com / كيوكو إسكاميلاقصر وستمنستر
قصر وستمنستر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© flickr.com / كيوكو إسكاميلا
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أُعلن رسمياً، اليوم الجمعة، آندي بورنهام، زعيم حزب العمال الحاكم في بريطانيا، متجاوزاً بذلك آخر عقبة أمام توليه منصب رئيس الوزراء الأسبوع المقبل.
وقال بورنهام: "إنها لحظة فخر منحتموني إياها أنا وعائلتي اليوم، وهي أيضاً لحظة مؤثرة. لكنني مستعد لها".

وأضاف: "أنا مستعد للقيادة والبناء على الأسس التي وضعها، إلى حد كبير، ستارمر. اليوم، نشكره على خدمته لحزبنا وبلدنا".

بالإضافة إلى ذلك، وعد بتوزيع السلطة من لندن إلى مناطق أخرى، وأعلن أنه سيكون زعيم "الشمال والجنوب والشرق والغرب، واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية".
كان الإعلان نتيجة حتمية بعد أن حصل على ترشيحات من 379 من أصل 403 من نواب حزب العمال في مجلس العموم حتى مساء الخميس.
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هذا الإعلان يمهد الطريق لتولي بيرنهام منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يتم تسليمه السلطة يوم الاثنين المقبل.

وقالت رئيسة اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب، شبانة محمود، في مؤتمر الحزب، بثه التلفزيون البريطاني: "أؤكد أنه لم يُرشّح سوى شخص واحد... ونظرًا لعدم وجود مرشحين آخرين، يشرفني أن أعلن أن آندي بيرنهام هو زعيم حزب العمال المنتخب قانونيا".

كان بورنهام، رئيس بلدية مانشستر، مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء لأسابيع، لكنه لم يكشف إلا عن القليل من التفاصيل حول أولوياته السياسية. وسيصل إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت وهو غير معروف إلى حد كبير للناخبين خارج مانشستر.
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