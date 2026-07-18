الخطوط الكويتية تعيد جدولة رحلاتها بعد الهجوم الإيراني الأخير
© YouTube.comشركة الخطوط الجوية الكويتية
© YouTube.com
تابعنا عبر
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، عن إعادة جدولة معظم رحلاتها الجوية، وذلك على خلفية التعليق المؤقت لعمليات الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي.
ونشرت الشركة بيانا لها عبر منصة "إكس"، صباح اليوم السبت، أوضحت من خلاله أن هذه الجدولة "نتيجة تعرض البلاد لهجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة جراء العدوان الإيراني".
تعلن #الخطوط_الجوية_الكويتية لعملائها الكرام عن إعادة جدولة أغلب رحلاتها بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتاً في مطار الكويت الدولي نظراً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدواني الإيراني الآثم اليوم السبت 18 يوليو 2026.— Kuwait Airways (@KuwaitAirways) July 18, 2026
وتدعو الشركة جميع الركاب الكرام متابعة…
ودعت الشركة، في بيانها، جميع المسافرين إلى ضرورة متابعة حالة رحلاتهم بانتظام، مؤكدة أنها ستوافي المشتركين بأي تحديثات عبر إشعارات ورسائل نصية (SMS) ترسل مباشرة إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات.
وشددت الشركة على أن سلامة الركاب وطواقم الطيران تقع دائما في مقدمة أولوياتها القصوى.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطة للطاقة الكهربائية وتقطير المياه لهجوم، في إطار ما وصفته بـ"الاعتداء الإيراني" على دولة الكويت، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحادث استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية شملت فصل عدد من وحدات التوليد، حفاظًا على سلامة المحطة والعاملين فيها وضمان استقرار المنظومة الكهربائية، مؤكدة أن فرق الطوارئ، بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات المختصة، باشرت التعامل مع الحريق.
وأكدت الوزارة الكويتية تفعيل جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ فور وقوع الهجوم، لضمان استمرارية واستقرار منظومتي الكهرباء والمياه والحد من أي تأثير محتمل على الخدمات، مع استمرار المتابعة الفنية والتشغيلية على مدار الساعة.
وأعلن الجيش الكويتي، صباح اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر الهجوم الإيراني.
أمس, 21:07 GMT
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف "موقعًا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية ومركزًا استخباريًا في البحرين".
وقالت أيضا إن "الحرس الثوري الإيراني استهدف رصيفًا للتزود بالوقود للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي، ومركزًا أمريكيًا للإشارات والاتصالات في الكويت".
وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.