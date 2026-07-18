https://sarabic.ae/20260718/الخطوط-الكويتية-تعيد-جدولة-رحلاتها-بعد-الهجوم-الإيراني-الأخير-1115301733.html

الخطوط الكويتية تعيد جدولة رحلاتها بعد الهجوم الإيراني الأخير

الخطوط الكويتية تعيد جدولة رحلاتها بعد الهجوم الإيراني الأخير

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، عن إعادة جدولة معظم رحلاتها الجوية، وذلك على خلفية التعليق المؤقت لعمليات الإقلاع والهبوط في مطار الكويت... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T10:00+0000

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ونشرت الشركة بيانا لها عبر منصة "إكس"، صباح اليوم السبت، أوضحت من خلاله أن هذه الجدولة "نتيجة تعرض البلاد لهجمات معادية بالصواريخ والطائرات المسيرة جراء العدوان الإيراني".ودعت الشركة، في بيانها، جميع المسافرين إلى ضرورة متابعة حالة رحلاتهم بانتظام، مؤكدة أنها ستوافي المشتركين بأي تحديثات عبر إشعارات ورسائل نصية (SMS) ترسل مباشرة إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات.وشددت الشركة على أن سلامة الركاب وطواقم الطيران تقع دائما في مقدمة أولوياتها القصوى.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض محطة للطاقة الكهربائية وتقطير المياه لهجوم، في إطار ما وصفته بـ"الاعتداء الإيراني" على دولة الكويت، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة.وأكدت الوزارة الكويتية تفعيل جميع الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ فور وقوع الهجوم، لضمان استمرارية واستقرار منظومتي الكهرباء والمياه والحد من أي تأثير محتمل على الخدمات، مع استمرار المتابعة الفنية والتشغيلية على مدار الساعة.وأعلن الجيش الكويتي، صباح اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر الهجوم الإيراني.وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف "موقعًا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية ومركزًا استخباريًا في البحرين".وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

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