https://sarabic.ae/20260718/الرئيس-العراقي-نرفض-أن-نكون-ساحة-لتصفية-الحسابات-الإقليمية-1115303356.html

الرئيس العراقي: نرفض أن نكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية

الرئيس العراقي: نرفض أن نكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية

سبوتنيك عربي

أدان الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم السبت، استهداف مدينتي أربيل والسليمانية شمالي العراق، مؤكدًا رفض بلاده أن تكون "ساحة للصراعات أو ميدانًا لتصفية الحسابات... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T12:22+0000

2026-07-18T12:22+0000

2026-07-18T12:22+0000

العراق

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0b/1112476164_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_be22f24472e797a063142de0c3394715.jpg

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس آميدي، أدان الاعتداءات التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية، مشددًا أن "أي استهداف للأراضي العراقية، تحت أي ذريعة، يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة العراق، ويهدد أمن مواطنيه واستقراره".وأضاف الرئيس نزار آميدي أن "العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانًا لتصفية الحسابات الإقليمية، ويجدد تمسكه بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، بما يصون سيادة الدول ويجنب شعوب المنطقة مزيدًا من التصعيد وعدم الاستقرار".وذكرت السلطات أن "قوات التحالف الدولي اعترضت وأسقطت المسيّرات بعد دخولها المجال الجوي فوق أربيل"، فيما لم تُحدد بعد الجهة التي أطلقتها أو الأهداف التي كانت تستهدفها، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وفق إذاعة "روداو".وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واتساع نطاق الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة ليشمل عددًا من دول الشرق الأوسط، وسط حالة استنفار أمني ورفع مستوى الجاهزية تحسبًا لأي تصعيد جديد.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260717/كردستان-العراق-يعلن-إسقاط-8-طائرات-مسيرة-في-أجواء-أربيل-وسط-تصاعد-التوتر-الإقليمي-1115282333.html

https://sarabic.ae/20260425/كردستان-العراق-يعلن-تعرضه-لأكثر-من-800-هجوم-منذ-بدء-الحرب-على-إيران-1112876464.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, العالم العربي, الأخبار