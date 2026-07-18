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الرئيس العراقي: نرفض أن نكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية
الرئيس العراقي: نرفض أن نكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية
سبوتنيك عربي
أدان الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم السبت، استهداف مدينتي أربيل والسليمانية شمالي العراق، مؤكدًا رفض بلاده أن تكون "ساحة للصراعات أو ميدانًا لتصفية الحسابات... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T12:22+0000
2026-07-18T12:22+0000
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس آميدي، أدان الاعتداءات التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية، مشددًا أن "أي استهداف للأراضي العراقية، تحت أي ذريعة، يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة العراق، ويهدد أمن مواطنيه واستقراره".وأضاف الرئيس نزار آميدي أن "العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانًا لتصفية الحسابات الإقليمية، ويجدد تمسكه بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، بما يصون سيادة الدول ويجنب شعوب المنطقة مزيدًا من التصعيد وعدم الاستقرار".وذكرت السلطات أن "قوات التحالف الدولي اعترضت وأسقطت المسيّرات بعد دخولها المجال الجوي فوق أربيل"، فيما لم تُحدد بعد الجهة التي أطلقتها أو الأهداف التي كانت تستهدفها، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وفق إذاعة "روداو".وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واتساع نطاق الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة ليشمل عددًا من دول الشرق الأوسط، وسط حالة استنفار أمني ورفع مستوى الجاهزية تحسبًا لأي تصعيد جديد.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260717/كردستان-العراق-يعلن-إسقاط-8-طائرات-مسيرة-في-أجواء-أربيل-وسط-تصاعد-التوتر-الإقليمي-1115282333.html
https://sarabic.ae/20260425/كردستان-العراق-يعلن-تعرضه-لأكثر-من-800-هجوم-منذ-بدء-الحرب-على-إيران-1112876464.html
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العراق, العالم العربي, الأخبار
العراق, العالم العربي, الأخبار

الرئيس العراقي: نرفض أن نكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية

12:22 GMT 18.07.2026
© Photo / xمحمد سعيد آميدي الرئيس العراقي الجديد
محمد سعيد آميدي الرئيس العراقي الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
أدان الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم السبت، استهداف مدينتي أربيل والسليمانية شمالي العراق، مؤكدًا رفض بلاده أن تكون "ساحة للصراعات أو ميدانًا لتصفية الحسابات الإقليمية"، وفق تعبيره.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس آميدي، أدان الاعتداءات التي استهدفت مدينتي أربيل والسليمانية، مشددًا أن "أي استهداف للأراضي العراقية، تحت أي ذريعة، يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة العراق، ويهدد أمن مواطنيه واستقراره".
أزمة الرواتب تضرب موظفي كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
كردستان العراق يعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة في أجواء أربيل
أمس, 13:01 GMT
وأضاف الرئيس نزار آميدي أن "العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات أو ميدانًا لتصفية الحسابات الإقليمية، ويجدد تمسكه بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، بما يصون سيادة الدول ويجنب شعوب المنطقة مزيدًا من التصعيد وعدم الاستقرار".
وفي السياق ذاته، أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق، أمس الجمعة، إسقاط 8 طائرات مسيّرة في أجواء مدينة أربيل، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الحادث.
وذكرت السلطات أن "قوات التحالف الدولي اعترضت وأسقطت المسيّرات بعد دخولها المجال الجوي فوق أربيل"، فيما لم تُحدد بعد الجهة التي أطلقتها أو الأهداف التي كانت تستهدفها، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وفق إذاعة "روداو".
وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واتساع نطاق الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة ليشمل عددًا من دول الشرق الأوسط، وسط حالة استنفار أمني ورفع مستوى الجاهزية تحسبًا لأي تصعيد جديد.
أزمة الرواتب تضرب موظفي كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2026
كردستان العراق يعلن تعرضه لأكثر من 800 هجوم منذ بدء الحرب على إيران
25 أبريل, 12:34 GMT
وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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