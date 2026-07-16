https://sarabic.ae/20260716/باحث-سياسي-لـسبوتنيك-العراق-يرفض-الانجرار-إلى-حروب-المنطقة-ويريد-بناء-شراكات-اقتصادية-مستدامة-1115254844.html
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": العراق يرفض الانجرار إلى حروب المنطقة ويريد بناء شراكات اقتصادية مستدامة
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": العراق يرفض الانجرار إلى حروب المنطقة ويريد بناء شراكات اقتصادية مستدامة
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والباحث السياسي، علي حسن المطيري، من بغداد، أن "العراق بحاجة إلى شراكة اقتصادية، وزيادة إنتاج النفط عبر منظمة أوبك، ورفع الحصة المقررة للعراق". 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T18:19+0000
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وأوضح المطيري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الترحيب بزيارة رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى الولايات المتحدة يقابله اعتراض على بعض العبارات، التي أثارت حفيظة بعض مسؤولي فصائل المقاومة في العراق".وأشار إلى أن "العراق يشهد انفتاحًا واسعًا، ورغبة داخلية في القضاء على الفساد"، وأكد أن "الحاجة اليوم هي إلى شراكة اقتصادية مستدامة بدلًا من التركيز على العسكرة والجيش والقوات التي لم تقدم شيئًا للعراق". وأكد الباحث السياسي أن "موقف الفصائل العراقية إيجابي، إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية والصدق لدى الأمريكيين في الخروج من العراق في نهاية أيلول/سبتمبر، حيث تنتفي الحاجة إلى السلاح، ويتم تسليم كافة الأسلحة والعتاد إلى الحكومة العراقية".وأضاف أن "التمسك بالسلاح سيستمر في حال كان الانسحاب شكليًا، ويهدف إلى تضليل الرأي العام، ما يجعل المقاومة مشروعة ضد أي احتلال بوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية".وقال: "إيران وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد تنظيم "داعش"، ونرفض ضربها باستخدام الأراضي العراقية أو عبرها."وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, حصري
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, حصري
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": العراق يرفض الانجرار إلى حروب المنطقة ويريد بناء شراكات اقتصادية مستدامة
حصري
أكد الكاتب والباحث السياسي، علي حسن المطيري، من بغداد، أن "العراق بحاجة إلى شراكة اقتصادية، وزيادة إنتاج النفط عبر منظمة أوبك، ورفع الحصة المقررة للعراق".
وأوضح المطيري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الترحيب بزيارة رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي
إلى الولايات المتحدة يقابله اعتراض على بعض العبارات، التي أثارت حفيظة بعض مسؤولي فصائل المقاومة في العراق".
وأشار إلى أن "العراق
يشهد انفتاحًا واسعًا، ورغبة داخلية في القضاء على الفساد"، وأكد أن "الحاجة اليوم هي إلى شراكة اقتصادية مستدامة بدلًا من التركيز على العسكرة والجيش والقوات التي لم تقدم شيئًا للعراق".
وشدد على أن "العراقيين بحاجة إلى استثمارات وشركات، وعلى الولايات المتحدة أن تسعى إلى تحقيق ذلك".
وأكد الباحث السياسي أن "موقف الفصائل العراقية إيجابي، إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية والصدق لدى الأمريكيين
في الخروج من العراق في نهاية أيلول/سبتمبر، حيث تنتفي الحاجة إلى السلاح، ويتم تسليم كافة الأسلحة والعتاد إلى الحكومة العراقية".
وأضاف أن "التمسك بالسلاح سيستمر في حال كان الانسحاب شكليًا، ويهدف إلى تضليل الرأي العام، ما يجعل المقاومة مشروعة ضد أي احتلال بوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية".
وأوضح أن "العراق يتأثر بالحرب الدائرة في المنطقة، لكنه يرفض أن يكون ساحة معركة أو أن يشترك في أي مواجهة، ويريد أن يكون جزءًا من حل المشاكل، وأن يلتقي مع دول الإقليم والجوار والمنطقة والعالم على أساس الخير، ولا يريد عداء مع أحد بعد أن عانى طويلًا من الحروب".
وقال: "إيران وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد تنظيم "داعش"، ونرفض ضربها باستخدام الأراضي العراقية أو عبرها."
وأضاف أن "النظام في العراق برلماني اتحادي، وهناك اتفاقيات مصيرية لا يستطيع أحد تجاوزها". وتابع: "نريد أن نبحث عن منافذ أخرى بعد إغلاق مضيق هرمز، وللعراق قراره وإرادته التي لا يتحكم بها أحد".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران
.
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.
وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.