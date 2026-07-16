باحث سياسي لـ"سبوتنيك": العراق يرفض الانجرار إلى حروب المنطقة ويريد بناء شراكات اقتصادية مستدامة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... هل نجحت الإجراءات الحكومية في إنهاء أزمة الوقود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260716/باحث-سياسي-لـسبوتنيك-العراق-يرفض-الانجرار-إلى-حروب-المنطقة-ويريد-بناء-شراكات-اقتصادية-مستدامة-1115254844.html
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": العراق يرفض الانجرار إلى حروب المنطقة ويريد بناء شراكات اقتصادية مستدامة
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": العراق يرفض الانجرار إلى حروب المنطقة ويريد بناء شراكات اقتصادية مستدامة
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والباحث السياسي، علي حسن المطيري، من بغداد، أن "العراق بحاجة إلى شراكة اقتصادية، وزيادة إنتاج النفط عبر منظمة أوبك، ورفع الحصة المقررة للعراق". 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T18:19+0000
2026-07-16T18:19+0000
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0c/1115143654_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_114e89acdb0233799bf432689766e8c8.jpg
وأوضح المطيري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الترحيب بزيارة رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى الولايات المتحدة يقابله اعتراض على بعض العبارات، التي أثارت حفيظة بعض مسؤولي فصائل المقاومة في العراق".وأشار إلى أن "العراق يشهد انفتاحًا واسعًا، ورغبة داخلية في القضاء على الفساد"، وأكد أن "الحاجة اليوم هي إلى شراكة اقتصادية مستدامة بدلًا من التركيز على العسكرة والجيش والقوات التي لم تقدم شيئًا للعراق". وأكد الباحث السياسي أن "موقف الفصائل العراقية إيجابي، إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية والصدق لدى الأمريكيين في الخروج من العراق في نهاية أيلول/سبتمبر، حيث تنتفي الحاجة إلى السلاح، ويتم تسليم كافة الأسلحة والعتاد إلى الحكومة العراقية".وأضاف أن "التمسك بالسلاح سيستمر في حال كان الانسحاب شكليًا، ويهدف إلى تضليل الرأي العام، ما يجعل المقاومة مشروعة ضد أي احتلال بوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية".وقال: "إيران وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد تنظيم "داعش"، ونرفض ضربها باستخدام الأراضي العراقية أو عبرها."وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260126/براك-حكومة-تنصبها-إيران-في-العراق-لن-تنجح-في-إقامة-شراكة-فعالة-مع-الولايات-المتحدة---1109668700.html
https://sarabic.ae/20251202/بغداد-تدعو-الولايات-المتحدة-لإعادة-النظر-بتحذيرات-السفر-إلى-العراق-1107752862.html
https://sarabic.ae/20260628/العراق-يدعو-لحوار-إقليمي-بشأن-أمن-الخليج-وإيران-تحذر-من-أي-تدخل-في-مضيق-هرمز-1114777674.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0c/1115143654_129:0:1254:844_1920x0_80_0_0_96ffb26d262488cdf0f23cc8c5ec65a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, حصري
أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, حصري

باحث سياسي لـ"سبوتنيك": العراق يرفض الانجرار إلى حروب المنطقة ويريد بناء شراكات اقتصادية مستدامة

18:19 GMT 16.07.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
حصري
أكد الكاتب والباحث السياسي، علي حسن المطيري، من بغداد، أن "العراق بحاجة إلى شراكة اقتصادية، وزيادة إنتاج النفط عبر منظمة أوبك، ورفع الحصة المقررة للعراق".
وأوضح المطيري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الترحيب بزيارة رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى الولايات المتحدة يقابله اعتراض على بعض العبارات، التي أثارت حفيظة بعض مسؤولي فصائل المقاومة في العراق".
توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
براك: أي حكومة تنصبها إيران في العراق لن تنجح في إقامة شراكة فعالة مع الولايات المتحدة
26 يناير, 20:38 GMT
وأشار إلى أن "العراق يشهد انفتاحًا واسعًا، ورغبة داخلية في القضاء على الفساد"، وأكد أن "الحاجة اليوم هي إلى شراكة اقتصادية مستدامة بدلًا من التركيز على العسكرة والجيش والقوات التي لم تقدم شيئًا للعراق".

وشدد على أن "العراقيين بحاجة إلى استثمارات وشركات، وعلى الولايات المتحدة أن تسعى إلى تحقيق ذلك".

وأكد الباحث السياسي أن "موقف الفصائل العراقية إيجابي، إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية والصدق لدى الأمريكيين في الخروج من العراق في نهاية أيلول/سبتمبر، حيث تنتفي الحاجة إلى السلاح، ويتم تسليم كافة الأسلحة والعتاد إلى الحكومة العراقية".
السفارة الأمريكية في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
بغداد تدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر بتحذيرات السفر إلى العراق
2 ديسمبر 2025, 21:14 GMT
وأضاف أن "التمسك بالسلاح سيستمر في حال كان الانسحاب شكليًا، ويهدف إلى تضليل الرأي العام، ما يجعل المقاومة مشروعة ضد أي احتلال بوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية".
وأوضح أن "العراق يتأثر بالحرب الدائرة في المنطقة، لكنه يرفض أن يكون ساحة معركة أو أن يشترك في أي مواجهة، ويريد أن يكون جزءًا من حل المشاكل، وأن يلتقي مع دول الإقليم والجوار والمنطقة والعالم على أساس الخير، ولا يريد عداء مع أحد بعد أن عانى طويلًا من الحروب".
وقال: "إيران وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد تنظيم "داعش"، ونرفض ضربها باستخدام الأراضي العراقية أو عبرها."
وأضاف أن "النظام في العراق برلماني اتحادي، وهناك اتفاقيات مصيرية لا يستطيع أحد تجاوزها". وتابع: "نريد أن نبحث عن منافذ أخرى بعد إغلاق مضيق هرمز، وللعراق قراره وإرادته التي لا يتحكم بها أحد".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية بدأت جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
العراق يدعو لحوار إقليمي بشأن أمن الخليج... وإيران تحذر من أي تدخل في مضيق هرمز
28 يونيو, 09:32 GMT
يُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران.
وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала