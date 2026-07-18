https://sarabic.ae/20260718/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-الداعمة-لقوات-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1115301342.html

القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت خلال الـ24 الساعة الماضية، منشآت تابعة لمجمعات الوقود والطاقة وبنى تحتية للنقل تستخدمها... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T09:27+0000

2026-07-18T09:27+0000

2026-07-18T09:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، غارات على منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".وتابع: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 515 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".وأردف: "تمكّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 370 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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