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القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260718/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-الداعمة-لقوات-نظام-كييف--وزارة-الدفاع-1115301342.html
القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت خلال الـ24 الساعة الماضية، منشآت تابعة لمجمعات الوقود والطاقة وبنى تحتية للنقل تستخدمها... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T09:27+0000
2026-07-18T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، غارات على منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".وتابع: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 515 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".وأردف: "تمكّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 370 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260718/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أهداف-الضربة-الجماعية-الليلية-على-ميناءي-أوديسا-وتشورنومورسك-1115297728.html
https://sarabic.ae/20260718/مسيرات-روسية-تدمر-سفينة-تنقل-شحنات-عسكرية-أوكرانية-في-البحر-الأسود-فيديو-1115300498.html
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روسيا, العالم

القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع

09:27 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 09:39 GMT 18.07.2026)
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ من منظومة صاروخية مضادة للطائرات "ستريلا -10" خلال منافسات الجيش "السماء الصافية-2018" في مركز المناورات الجوية للقوات البرية في إقليم كراسنودار
إطلاق صواريخ من منظومة صاروخية مضادة للطائرات ستريلا -10 خلال منافسات الجيش السماء الصافية-2018 في مركز المناورات الجوية للقوات البرية في إقليم كراسنودار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت خلال الـ24 الساعة الماضية، منشآت تابعة لمجمعات الوقود والطاقة وبنى تحتية للنقل تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لإحراز تقدم على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "شن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، غارات على منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".

وبحسب البيان، دمّرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية وأسقطت 13 قنبلة جوية موجّهة، و774 طائرة مسيرة أوكرانية.

وتابع: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 515 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

كما جاء في البيان: "سيطرت قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة مضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-36" أمريكية الصنع".

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وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 145 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".

وأردف: "تمكّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 370 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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