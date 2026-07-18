https://sarabic.ae/20260718/دراسة-تثير-تساؤلات-بشأن-إصابة-الشباب-غير-المدخنين-بهذا-المرض-1115313196.html

دراسة تثير تساؤلات بشأن إصابة الشباب غير المدخنين بهذا المرض

دراسة تثير تساؤلات بشأن إصابة الشباب غير المدخنين بهذا المرض

سبوتنيك عربي

أثارت دراسة أمريكية حديثة تساؤلات بشأن الأسباب المحتملة لارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة بين الشباب غير المدخنين، بعدما رصدت نمطًا غذائيًا مشتركًا بين عدد... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T19:45+0000

2026-07-18T19:45+0000

2026-07-18T19:45+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأوضحت جامعة جنوب كاليفورنيا، التي أشرفت على الدراسة، أن النتائج لا تزال أولية ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين المبيدات والإصابة بسرطان الرئة، مؤكدة أن هذه الفرضية تحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل الوصول إلى نتائج حاسمة، وفقا لموقع "ساينس دايلي". واعتمدت الدراسة على بيانات مشروع "وبائيات سرطان الرئة لدى الشباب"، الذي شمل 187 شخصًا شخّصوا بسرطان الرئة قبل بلوغهم سن الخمسين، وأظهرت النتائج أن غالبية المشاركين لم يسبق لهم التدخين، كما كانوا مصابين بأنماط بيولوجية من المرض تختلف عن تلك المرتبطة بالتدخين. ولتقييم جودة النظام الغذائي، استخدم الباحثون مؤشر الأكل الصحي العالمي، الذي يمنح تقييمًا من 100 نقطة. وسجل المشاركون متوسطًا بلغ 65 نقطة، مقارنة بمتوسط 57 نقطة لدى عموم السكان، فيما حققت النساء درجات أعلى من الرجال، مع استهلاك أكبر للخضراوات الورقية والبقوليات والحبوب الكاملة. فرضية العامل البيئيوقال قائد الدراسة، اختصاصي أورام الرئة في مركز "USC Norris"، الدكتور خورخي نيفا، إن النتائج أظهرت أن الشباب غير المدخنين الذين يتبعون أنظمة غذائية أكثر صحة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة مقارنة بالمعدل العام، وهو ما يثير تساؤلات حول احتمال وجود عامل بيئي غير معروف. وأكد نيفا أن فريقه لم يقس مستويات المبيدات في الأغذية التي تناولها المشاركون، وإنما استند إلى بيانات منشورة سابقًا حول متوسط بقايا المبيدات في مجموعات غذائية مختلفة، ما يعني أن الفرضية لا تزال بحاجة إلى اختبارات أكثر دقة. تغير أنماط الإصابةوأشار الباحثون إلى أن سرطان الرئة ظل لعقود يرتبط بالمدخنين وكبار السن، إذ يبلغ متوسط عمر التشخيص نحو 71 عامًا، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا في الإصابات المرتبطة بالتدخين، بالتزامن مع ارتفاع الحالات بين غير المدخنين، ولا سيما النساء. ووفقًا للبيانات، سُجل نحو 2.5 مليون إصابة جديدة بسرطان الرئة عالميًا خلال عام 2022، فيما تجاوز عدد الوفيات 1.8 مليون حالة. ورغم أن التدخين لا يزال السبب الرئيسي للمرض، فإن نسبة الإصابات بين أشخاص لم يسبق لهم التدخين ارتفعت لتتراوح بين 10% و20% من إجمالي الحالات. دعوات إلى الحذر ورغم دعم الدراسة من مؤسسات بحثية وطبية، من بينها معهد "Addario" لطب سرطان الرئة وشركتا "AstraZeneca" و"Genentech"، شدد متخصصون على ضرورة التعامل مع نتائجها بحذر حيث أن الأدلة الحالية لا تكفي لاعتبار المبيدات السبب الرئيسي وراء زيادة الإصابات.

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