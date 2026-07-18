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https://sarabic.ae/20260718/دراسة-تثير-تساؤلات-بشأن-إصابة-الشباب-غير-المدخنين-بهذا-المرض-1115313196.html
دراسة تثير تساؤلات بشأن إصابة الشباب غير المدخنين بهذا المرض
دراسة تثير تساؤلات بشأن إصابة الشباب غير المدخنين بهذا المرض
سبوتنيك عربي
أثارت دراسة أمريكية حديثة تساؤلات بشأن الأسباب المحتملة لارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة بين الشباب غير المدخنين، بعدما رصدت نمطًا غذائيًا مشتركًا بين عدد... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T19:45+0000
2026-07-18T19:45+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضحت جامعة جنوب كاليفورنيا، التي أشرفت على الدراسة، أن النتائج لا تزال أولية ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين المبيدات والإصابة بسرطان الرئة، مؤكدة أن هذه الفرضية تحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل الوصول إلى نتائج حاسمة، وفقا لموقع "ساينس دايلي". واعتمدت الدراسة على بيانات مشروع "وبائيات سرطان الرئة لدى الشباب"، الذي شمل 187 شخصًا شخّصوا بسرطان الرئة قبل بلوغهم سن الخمسين، وأظهرت النتائج أن غالبية المشاركين لم يسبق لهم التدخين، كما كانوا مصابين بأنماط بيولوجية من المرض تختلف عن تلك المرتبطة بالتدخين. ولتقييم جودة النظام الغذائي، استخدم الباحثون مؤشر الأكل الصحي العالمي، الذي يمنح تقييمًا من 100 نقطة. وسجل المشاركون متوسطًا بلغ 65 نقطة، مقارنة بمتوسط 57 نقطة لدى عموم السكان، فيما حققت النساء درجات أعلى من الرجال، مع استهلاك أكبر للخضراوات الورقية والبقوليات والحبوب الكاملة. فرضية العامل البيئيوقال قائد الدراسة، اختصاصي أورام الرئة في مركز "USC Norris"، الدكتور خورخي نيفا، إن النتائج أظهرت أن الشباب غير المدخنين الذين يتبعون أنظمة غذائية أكثر صحة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة مقارنة بالمعدل العام، وهو ما يثير تساؤلات حول احتمال وجود عامل بيئي غير معروف. وأكد نيفا أن فريقه لم يقس مستويات المبيدات في الأغذية التي تناولها المشاركون، وإنما استند إلى بيانات منشورة سابقًا حول متوسط بقايا المبيدات في مجموعات غذائية مختلفة، ما يعني أن الفرضية لا تزال بحاجة إلى اختبارات أكثر دقة. تغير أنماط الإصابةوأشار الباحثون إلى أن سرطان الرئة ظل لعقود يرتبط بالمدخنين وكبار السن، إذ يبلغ متوسط عمر التشخيص نحو 71 عامًا، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا في الإصابات المرتبطة بالتدخين، بالتزامن مع ارتفاع الحالات بين غير المدخنين، ولا سيما النساء. ووفقًا للبيانات، سُجل نحو 2.5 مليون إصابة جديدة بسرطان الرئة عالميًا خلال عام 2022، فيما تجاوز عدد الوفيات 1.8 مليون حالة. ورغم أن التدخين لا يزال السبب الرئيسي للمرض، فإن نسبة الإصابات بين أشخاص لم يسبق لهم التدخين ارتفعت لتتراوح بين 10% و20% من إجمالي الحالات. دعوات إلى الحذر ورغم دعم الدراسة من مؤسسات بحثية وطبية، من بينها معهد "Addario" لطب سرطان الرئة وشركتا "AstraZeneca" و"Genentech"، شدد متخصصون على ضرورة التعامل مع نتائجها بحذر حيث أن الأدلة الحالية لا تكفي لاعتبار المبيدات السبب الرئيسي وراء زيادة الإصابات.
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https://sarabic.ae/20260606/علماء-روس-يطورون-اختبارا-غير-جراحي-لمتابعة-سرطان-المثانة-1114121768.html
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منوعات, الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الصحة, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة تثير تساؤلات بشأن إصابة الشباب غير المدخنين بهذا المرض

19:45 GMT 18.07.2026
© Photo / /unsplash/Vitaly Garievأصدقاء
أصدقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© Photo / /unsplash/Vitaly Gariev
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أثارت دراسة أمريكية حديثة تساؤلات بشأن الأسباب المحتملة لارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة بين الشباب غير المدخنين، بعدما رصدت نمطًا غذائيًا مشتركًا بين عدد من المرضى، ما دفع الباحثين إلى بحث فرضية وجود عوامل بيئية قد تكون مرتبطة بالأغذية، من بينها بقايا المبيدات الزراعية.
وأوضحت جامعة جنوب كاليفورنيا، التي أشرفت على الدراسة، أن النتائج لا تزال أولية ولا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين المبيدات والإصابة بسرطان الرئة، مؤكدة أن هذه الفرضية تحتاج إلى مزيد من الدراسات قبل الوصول إلى نتائج حاسمة، وفقا لموقع "ساينس دايلي".
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26 يونيو, 20:23 GMT
واعتمدت الدراسة على بيانات مشروع "وبائيات سرطان الرئة لدى الشباب"، الذي شمل 187 شخصًا شخّصوا بسرطان الرئة قبل بلوغهم سن الخمسين، وأظهرت النتائج أن غالبية المشاركين لم يسبق لهم التدخين، كما كانوا مصابين بأنماط بيولوجية من المرض تختلف عن تلك المرتبطة بالتدخين.
وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تتوافق مع دراسة نُشرت عام 2021، خلصت إلى أن سرطانات الرئة لدى من تقل أعمارهم عن 40 عامًا تنتمي إلى أنماط جينية تختلف عن الأنواع المرتبطة بالتبغ.
ولتقييم جودة النظام الغذائي، استخدم الباحثون مؤشر الأكل الصحي العالمي، الذي يمنح تقييمًا من 100 نقطة.
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17 يونيو, 11:08 GMT
وسجل المشاركون متوسطًا بلغ 65 نقطة، مقارنة بمتوسط 57 نقطة لدى عموم السكان، فيما حققت النساء درجات أعلى من الرجال، مع استهلاك أكبر للخضراوات الورقية والبقوليات والحبوب الكاملة.
فرضية العامل البيئي
وقال قائد الدراسة، اختصاصي أورام الرئة في مركز "USC Norris"، الدكتور خورخي نيفا، إن النتائج أظهرت أن الشباب غير المدخنين الذين يتبعون أنظمة غذائية أكثر صحة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة مقارنة بالمعدل العام، وهو ما يثير تساؤلات حول احتمال وجود عامل بيئي غير معروف.
وأضاف أن الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة المزروعة بالطرق التقليدية قد تحتوي على مستويات أعلى من بقايا المبيدات مقارنة ببعض الأغذية الأخرى، مستشهدًا بدراسات سابقة ربطت بين التعرض طويل الأمد للمبيدات لدى العاملين في القطاع الزراعي وارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة.
وأكد نيفا أن فريقه لم يقس مستويات المبيدات في الأغذية التي تناولها المشاركون، وإنما استند إلى بيانات منشورة سابقًا حول متوسط بقايا المبيدات في مجموعات غذائية مختلفة، ما يعني أن الفرضية لا تزال بحاجة إلى اختبارات أكثر دقة.
تغير أنماط الإصابة
وأشار الباحثون إلى أن سرطان الرئة ظل لعقود يرتبط بالمدخنين وكبار السن، إذ يبلغ متوسط عمر التشخيص نحو 71 عامًا، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا في الإصابات المرتبطة بالتدخين، بالتزامن مع ارتفاع الحالات بين غير المدخنين، ولا سيما النساء.
غالينا كوتشمارويفا، طالبة ماجستير سنة ثانية، في مركز العلمي التعليمي للدراسات الجينية في جامعة سيبيريا الفيدرالية، في جامعة سيبيريا الفيدرالية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
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ووفقًا للبيانات، سُجل نحو 2.5 مليون إصابة جديدة بسرطان الرئة عالميًا خلال عام 2022، فيما تجاوز عدد الوفيات 1.8 مليون حالة. ورغم أن التدخين لا يزال السبب الرئيسي للمرض، فإن نسبة الإصابات بين أشخاص لم يسبق لهم التدخين ارتفعت لتتراوح بين 10% و20% من إجمالي الحالات.
دعوات إلى الحذر
ورغم دعم الدراسة من مؤسسات بحثية وطبية، من بينها معهد "Addario" لطب سرطان الرئة وشركتا "AstraZeneca" و"Genentech"، شدد متخصصون على ضرورة التعامل مع نتائجها بحذر حيث أن الأدلة الحالية لا تكفي لاعتبار المبيدات السبب الرئيسي وراء زيادة الإصابات.
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