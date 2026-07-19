https://sarabic.ae/20260719/دراسة-تكشف-الاكتئاب-الشديد-قد-لا-يكون-اضطرابا-واحدا-1115334152.html

دراسة تكشف: الاكتئاب الشديد قد لا يكون اضطرابا واحدا

دراسة تكشف: الاكتئاب الشديد قد لا يكون اضطرابا واحدا

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن الاكتئاب الشديد قد لا يكون اضطرابًا واحدًا كما هو شائع، بل يضم نوعين بيولوجيين مختلفين، يتميز كل منهما بخصائص جينية وصحية متباينة، وهو ما... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T20:17+0000

2026-07-19T20:17+0000

2026-07-19T20:17+0000

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ووفقًا لما أورده موقع "ساينس أليرت"، يعد اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD) من أكثر الاضطرابات النفسية انتشارًا، إذ يتسبب في شعور مستمر بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، فضلًا عن تأثيره الكبير في المرضى وأنظمة الرعاية الصحية.اختلاف الأعراضورغم هذا التباين، تصنف هذه الحالات جميعها تحت تشخيص واحد، ما قد يؤدي إلى حصول مرضى ذوي خصائص بيولوجية مختلفة على العلاج نفسه، رغم تفاوت استجابتهم له.تحليل بيانات أكثر من 460 ألف شخصواعتمدت الدراسة على تحليل البيانات الجينية لأكثر من 460 ألف شخص من أصول أوروبية، مع مقارنة ثلاثة أنماط من الاكتئاب الشديد، شملت مصابين بزيادة الوزن وكثرة النوم، وآخرين بفقدان الوزن والأرق، إضافة إلى مجموعة ثالثة تعاني أعراضًا مختلطة.اختلافات بيولوجية وجينيةفي المقابل، كشفت الدراسة أن المصابين بفقدان الوزن والأرق يمتلكون خصائص جينية مختلفة، كما ارتبطت حالتهم بانخفاض خطر الإصابة بالسكري، مع وجود صلة محتملة ببعض الاضطرابات العصبية، مثل الفصام.اكتشاف 27 موقعا جينياوحدد الباحثون 27 موقعًا جينيًا مرتبطًا بالاكتئاب الشديد، من بينها مواقع لم تكن مرتبطة سابقًا بالمرض، ما قد يساعد في فهم أسبابه وآلياته بصورة أعمق.كما رصدت الدراسة نمطًا ثالثًا يجمع بين خصائص المجموعتين، لكنه لا يمثل نوعًا مستقلًا، بل يُعد مزيجًا من السمات البيولوجية لكليهما.نحو علاجات مخصصةويرى الباحثون أن نتائج الدراسة تدعم فرضية أن الاكتئاب الشديد يضم أنواعًا متعددة، لكل منها آليات بيولوجية مختلفة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تطوير علاجات موجهة وفق طبيعة كل حالة، بدلًا من الاعتماد على نهج علاجي موحد.وأشار الفريق البحثي إلى أن العلاقة بين اضطرابات التمثيل الغذائي والاكتئاب ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، لتحديد ما إذا كانت هذه الاضطرابات تسهم في تطور المرض أو تؤثر فقط في شدة أعراضه.

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