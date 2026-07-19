دراسة تكشف: الاكتئاب الشديد قد لا يكون اضطرابا واحدا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا: سنستهدف أي قوة عسكرية تابعة للغرب في أوكرانيا وطهران تقصف سوريا لأول مرة منذ بدء الحرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
08:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260719/دراسة-تكشف-الاكتئاب-الشديد-قد-لا-يكون-اضطرابا-واحدا-1115334152.html
دراسة تكشف: الاكتئاب الشديد قد لا يكون اضطرابا واحدا
دراسة تكشف: الاكتئاب الشديد قد لا يكون اضطرابا واحدا
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن الاكتئاب الشديد قد لا يكون اضطرابًا واحدًا كما هو شائع، بل يضم نوعين بيولوجيين مختلفين، يتميز كل منهما بخصائص جينية وصحية متباينة، وهو ما... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T20:17+0000
2026-07-19T20:17+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104360/72/1043607250_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_51dbf986829fb826d94566df8f4b0e78.jpg
ووفقًا لما أورده موقع "ساينس أليرت"، يعد اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD) من أكثر الاضطرابات النفسية انتشارًا، إذ يتسبب في شعور مستمر بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، فضلًا عن تأثيره الكبير في المرضى وأنظمة الرعاية الصحية.اختلاف الأعراضورغم هذا التباين، تصنف هذه الحالات جميعها تحت تشخيص واحد، ما قد يؤدي إلى حصول مرضى ذوي خصائص بيولوجية مختلفة على العلاج نفسه، رغم تفاوت استجابتهم له.تحليل بيانات أكثر من 460 ألف شخصواعتمدت الدراسة على تحليل البيانات الجينية لأكثر من 460 ألف شخص من أصول أوروبية، مع مقارنة ثلاثة أنماط من الاكتئاب الشديد، شملت مصابين بزيادة الوزن وكثرة النوم، وآخرين بفقدان الوزن والأرق، إضافة إلى مجموعة ثالثة تعاني أعراضًا مختلطة.اختلافات بيولوجية وجينيةفي المقابل، كشفت الدراسة أن المصابين بفقدان الوزن والأرق يمتلكون خصائص جينية مختلفة، كما ارتبطت حالتهم بانخفاض خطر الإصابة بالسكري، مع وجود صلة محتملة ببعض الاضطرابات العصبية، مثل الفصام.اكتشاف 27 موقعا جينياوحدد الباحثون 27 موقعًا جينيًا مرتبطًا بالاكتئاب الشديد، من بينها مواقع لم تكن مرتبطة سابقًا بالمرض، ما قد يساعد في فهم أسبابه وآلياته بصورة أعمق.كما رصدت الدراسة نمطًا ثالثًا يجمع بين خصائص المجموعتين، لكنه لا يمثل نوعًا مستقلًا، بل يُعد مزيجًا من السمات البيولوجية لكليهما.نحو علاجات مخصصةويرى الباحثون أن نتائج الدراسة تدعم فرضية أن الاكتئاب الشديد يضم أنواعًا متعددة، لكل منها آليات بيولوجية مختلفة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تطوير علاجات موجهة وفق طبيعة كل حالة، بدلًا من الاعتماد على نهج علاجي موحد.وأشار الفريق البحثي إلى أن العلاقة بين اضطرابات التمثيل الغذائي والاكتئاب ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، لتحديد ما إذا كانت هذه الاضطرابات تسهم في تطور المرض أو تؤثر فقط في شدة أعراضه.
https://sarabic.ae/20260717/دراسة-هذه-الرقصة-قد-تخفف-الاكتئاب-والقلق-وتحسن-الصحة-النفسية-لدى-الشباب-1115283425.html
https://sarabic.ae/20260425/دراسة-الهواتف-الذكية-قد-تكشف-الاكتئاب-مبكرا--1112884072.html
https://sarabic.ae/20260327/دراسة-الاكتئاب-يلاحق-الآباء-الجدد-بعد-عام-من-ولادة-أبنائهم--1111991025.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104360/72/1043607250_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_854634265ba835ae6dc9320c03346d1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة
منوعات, الصحة

دراسة تكشف: الاكتئاب الشديد قد لا يكون اضطرابا واحدا

20:17 GMT 19.07.2026
CC BY 2.0 / / الاكتئاب
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
CC BY 2.0 / /
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن الاكتئاب الشديد قد لا يكون اضطرابًا واحدًا كما هو شائع، بل يضم نوعين بيولوجيين مختلفين، يتميز كل منهما بخصائص جينية وصحية متباينة، وهو ما قد يسهم مستقبلًا في تطوير علاجات أكثر دقة تتناسب مع طبيعة كل مريض.
ووفقًا لما أورده موقع "ساينس أليرت"، يعد اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD) من أكثر الاضطرابات النفسية انتشارًا، إذ يتسبب في شعور مستمر بالحزن وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، فضلًا عن تأثيره الكبير في المرضى وأنظمة الرعاية الصحية.

اختلاف الأعراض

وأوضح الباحثون أن أعراض الاكتئاب تختلف من مريض إلى آخر؛ فبينما يعاني بعض المصابين من زيادة الوزن والإفراط في النوم، يواجه آخرون فقدانًا في الوزن واضطرابات في النوم مثل الأرق.
اكتئاب، يأس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
مجتمع
دراسة: هذه الرقصة قد تخفف الاكتئاب والقلق وتحسن الصحة النفسية لدى الشباب
17 يوليو, 13:37 GMT
ورغم هذا التباين، تصنف هذه الحالات جميعها تحت تشخيص واحد، ما قد يؤدي إلى حصول مرضى ذوي خصائص بيولوجية مختلفة على العلاج نفسه، رغم تفاوت استجابتهم له.

تحليل بيانات أكثر من 460 ألف شخص

واعتمدت الدراسة على تحليل البيانات الجينية لأكثر من 460 ألف شخص من أصول أوروبية، مع مقارنة ثلاثة أنماط من الاكتئاب الشديد، شملت مصابين بزيادة الوزن وكثرة النوم، وآخرين بفقدان الوزن والأرق، إضافة إلى مجموعة ثالثة تعاني أعراضًا مختلطة.

اختلافات بيولوجية وجينية

وأظهرت النتائج وجود فروق بيولوجية واضحة بين المجموعتين الرئيسيتين؛ إذ ارتبطت حالة المصابين بزيادة الوزن وكثرة النوم بارتفاع مؤشر كتلة الجسم، وزيادة احتمالات الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، إلى جانب ارتفاع مؤشرات الالتهابات في الجسم.
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2026
مجتمع
دراسة: الهواتف الذكية قد تكشف الاكتئاب مبكرا
25 أبريل, 20:53 GMT
في المقابل، كشفت الدراسة أن المصابين بفقدان الوزن والأرق يمتلكون خصائص جينية مختلفة، كما ارتبطت حالتهم بانخفاض خطر الإصابة بالسكري، مع وجود صلة محتملة ببعض الاضطرابات العصبية، مثل الفصام.

اكتشاف 27 موقعا جينيا

وحدد الباحثون 27 موقعًا جينيًا مرتبطًا بالاكتئاب الشديد، من بينها مواقع لم تكن مرتبطة سابقًا بالمرض، ما قد يساعد في فهم أسبابه وآلياته بصورة أعمق.
الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
مجتمع
دراسة: الاكتئاب يلاحق الآباء الجدد بعد عام من ولادة أبنائهم
27 مارس, 11:25 GMT
كما رصدت الدراسة نمطًا ثالثًا يجمع بين خصائص المجموعتين، لكنه لا يمثل نوعًا مستقلًا، بل يُعد مزيجًا من السمات البيولوجية لكليهما.

نحو علاجات مخصصة

ويرى الباحثون أن نتائج الدراسة تدعم فرضية أن الاكتئاب الشديد يضم أنواعًا متعددة، لكل منها آليات بيولوجية مختلفة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تطوير علاجات موجهة وفق طبيعة كل حالة، بدلًا من الاعتماد على نهج علاجي موحد.
وأشار الفريق البحثي إلى أن العلاقة بين اضطرابات التمثيل الغذائي والاكتئاب ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، لتحديد ما إذا كانت هذه الاضطرابات تسهم في تطور المرض أو تؤثر فقط في شدة أعراضه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала