https://sarabic.ae/20260720/الصين-تنتج-أكثر-من-نصف-الروبوتات-البشرية-في-العالم-1115348574.html

الصين تنتج أكثر من نصف الروبوتات البشرية في العالم

الصين تنتج أكثر من نصف الروبوتات البشرية في العالم

سبوتنيك عربي

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين طوّرت أكثر من 400 نموذج متكامل من الروبوتات الشبيهة بالبشر، وهو... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T15:33+0000

2026-07-20T15:33+0000

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وأوضحت البيانات أن الروبوتات رباعية الأطراف المطورة في الصين استحوذت على نحو 70% من المبيعات العالمية خلال النصف الأول من عام 2026، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وقال نائب رئيس الهيئة، وانغ جيون، إن صناعة الروبوتات الصناعية في الصين تواصل تعزيز تنافسيتها، مشيرًا إلى أن صادرات الروبوتات الصناعية تجاوزت الواردات لأول مرة في عام 2025، لتصبح الصين بذلك دولة مصدّرة صافية لهذا النوع من الروبوتات.وأضاف أن الروبوتات الصينية الذكية، بما في ذلك الروبوتات الشبيهة بالبشر والكلاب الروبوتية والروبوتات المستوحاة من الأسماك والطيور، تواصل توسيع حضورها في الأسواق العالمية، فيما دخلت روبوتات التنظيف الصينية بالفعل آلاف المنازل. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات هذه الفئات من الروبوتات 18.09 مليار يوان خلال النصف الأول من العام الجاري.

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