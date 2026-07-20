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https://sarabic.ae/20260720/الصين-تنتج-أكثر-من-نصف-الروبوتات-البشرية-في-العالم-1115348574.html
الصين تنتج أكثر من نصف الروبوتات البشرية في العالم
الصين تنتج أكثر من نصف الروبوتات البشرية في العالم
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين طوّرت أكثر من 400 نموذج متكامل من الروبوتات الشبيهة بالبشر، وهو... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T15:33+0000
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تكنولوجيا المعلومات
صناعة الروبوت
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وأوضحت البيانات أن الروبوتات رباعية الأطراف المطورة في الصين استحوذت على نحو 70% من المبيعات العالمية خلال النصف الأول من عام 2026، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وقال نائب رئيس الهيئة، وانغ جيون، إن صناعة الروبوتات الصناعية في الصين تواصل تعزيز تنافسيتها، مشيرًا إلى أن صادرات الروبوتات الصناعية تجاوزت الواردات لأول مرة في عام 2025، لتصبح الصين بذلك دولة مصدّرة صافية لهذا النوع من الروبوتات.وأضاف أن الروبوتات الصينية الذكية، بما في ذلك الروبوتات الشبيهة بالبشر والكلاب الروبوتية والروبوتات المستوحاة من الأسماك والطيور، تواصل توسيع حضورها في الأسواق العالمية، فيما دخلت روبوتات التنظيف الصينية بالفعل آلاف المنازل. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات هذه الفئات من الروبوتات 18.09 مليار يوان خلال النصف الأول من العام الجاري.
https://sarabic.ae/20260717/أول-دوري-عالمي-للمصارعة-بين-الروبوتات-البشرية-ينطلق-من-الصين-فيديو-1115287648.html
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الصين, روبوت, العالم, تكنولوجيا, تكنولوجيا المعلومات, صناعة الروبوت
الصين, روبوت, العالم, تكنولوجيا, تكنولوجيا المعلومات, صناعة الروبوت

الصين تنتج أكثر من نصف الروبوتات البشرية في العالم

15:33 GMT 20.07.2026
© Photo / x.comشركة "روبوت إيرا" الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري " إكس-بوت إل"
شركة روبوت إيرا الصينية تستعرض القدرات الحركية لروبوتها البشري إكس-بوت إل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الاثنين، أن الصين طوّرت أكثر من 400 نموذج متكامل من الروبوتات الشبيهة بالبشر، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي النماذج على مستوى العالم، في مؤشر على النمو المتسارع لمكانة البلاد في قطاع الروبوتات.
وأوضحت البيانات أن الروبوتات رباعية الأطراف المطورة في الصين استحوذت على نحو 70% من المبيعات العالمية خلال النصف الأول من عام 2026، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الهيئة العامة الصينية للجمارك أن قيمة صادرات الروبوتات الصناعية بلغت 6.29 مليار يوان (نحو 926.23 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 18.6% على أساس سنوي، فيما وصلت هذه الصادرات إلى 141 دولة ومنطقة حول العالم.
روبوتات صينية تؤدي حركات التزلج على الجليد وبحذاء الزلاجات الدوارة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
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وقال نائب رئيس الهيئة، وانغ جيون، إن صناعة الروبوتات الصناعية في الصين تواصل تعزيز تنافسيتها، مشيرًا إلى أن صادرات الروبوتات الصناعية تجاوزت الواردات لأول مرة في عام 2025، لتصبح الصين بذلك دولة مصدّرة صافية لهذا النوع من الروبوتات.
وفي القطاع الطبي، لفت وانغ إلى أن روبوتات الجراحة الصينية تحظى باعتراف متزايد في الأسواق الدولية، إذ بلغت صادراتها 480 مليون يوان خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 3.3 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع عدد الأسواق المستوردة لها من 23 إلى 49 سوقًا.
وأضاف أن الروبوتات الصينية الذكية، بما في ذلك الروبوتات الشبيهة بالبشر والكلاب الروبوتية والروبوتات المستوحاة من الأسماك والطيور، تواصل توسيع حضورها في الأسواق العالمية، فيما دخلت روبوتات التنظيف الصينية بالفعل آلاف المنازل. وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات هذه الفئات من الروبوتات 18.09 مليار يوان خلال النصف الأول من العام الجاري.
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