https://sarabic.ae/20260720/مع-ارتفاع-الإصابات-إلى-74-داء-الفيالقة-يحصد-ضحية-ثالثة-في-نيويورك-1115356798.html

مع ارتفاع الإصابات إلى 74.. "داء الفيالقة" يحصد ضحية ثالثة في نيويورك

مع ارتفاع الإصابات إلى 74.. "داء الفيالقة" يحصد ضحية ثالثة في نيويورك

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الصحية في مدينة نيويورك تسجيل ثالث حالة وفاة مرتبطة بتفشي "داء الفيالقة" في الجانب الشرقي من مانهاتن، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 74... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T21:53+0000

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وأكدت إدارة الصحة في مدينة نيويورك، في أحدث تحديث لها، أن ثمانية مصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات حتى يوم الأحد، مشيرة إلى أن بؤرة التفشي تتركز في حيي "كارنيجي هيل" و"يوركفيل" بمنطقة الجانب الشرقي من مانهاتن.وشددت السلطات الصحية على أن التفشي لا يرتبط بشبكة مياه الشرب العامة أو أنظمة السباكة المنزلية، مؤكدة أن استخدام مياه الصنبور للشرب والاستحمام وتشغيل أجهزة التكييف المنزلية آمن.وفي إطار جهود السيطرة على انتشار البكتيريا، أصدرت إدارة الصحة في 14 يوليو/تموز الجاري، أوامر لـ 76 مبنى تضم أبراج تبريد أظهرت نتائج أولية إيجابية في فحوص تفاعل "البوليميراز" المتسلسل (PCR)، بإجراء عمليات تنظيف وتعقيم فورية.وجاء القرار عقب فحص 183 برج تبريد في المنطقة، فيما أكدت جميع المباني المعنية، بحلول 16 يوليو، استكمال أعمال التطهير المطلوبة، مع الانتهاء من جميع الفحوص المخبرية المعلقة.ويعد هذا التفشي الثاني الكبير الذي تشهده نيويورك خلال السنوات الأخيرة، بعدما سجلت منطقة هارلم، بين يوليو/تموز وأغسطس/أب 2025، تفشيا أكبر أسفر عن 114 إصابة مؤكدة، نقل 90 منهم إلى المستشفيات، فيما توفي سبعة أشخاص متأثرين بمضاعفات المرض.ودعت إدارة الصحة جميع الأشخاص الذين يقيمون أو يعملون أو تواجدوا في المناطق المتأثرة منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، إلى مراقبة حالتهم الصحية، والتوجه للحصول على الرعاية الطبية فور ظهور أعراض مثل الحمى، والسعال، وآلام العضلات، أو صعوبة التنفس.ما هو داء الفيالقة؟داء الفيالقة هو التهاب رئوي حاد تسببه بكتيريا "الليجيونيلا"، التي تنمو في المياه الدافئة وتنتقل إلى الإنسان عبر استنشاق رذاذ المياه الملوثة، ولا تنتقل العدوى من شخص إلى آخر أو عبر شرب المياه.ويؤكد خبراء الصحة أن المرض قابل للعلاج بالمضادات الحيوية عند تشخيصه مبكرًا، إلا أن مضاعفاته قد تكون خطيرة، إذ تشير بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن نحو 10% من المصابين قد يفقدون حياتهم نتيجة مضاعفات المرض، خصوصا في الحالات الشديدة.

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