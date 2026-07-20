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وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية: ندعم سياسة روسيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها
وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية: ندعم سياسة روسيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها
سبوتنيك عربي
صرّحت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي، اليوم الاثنين، بأن بلادها ستدعم سياسة روسيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T11:27+0000
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وقالت تشوي سون هوي، خلال اجتماعها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو: "سندعم بثبات، ليس اليوم فقط، بل في المستقبل أيضًا، سياسة القيادة الروسية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها والعدالة الدولية، ومسار بناء روسيا قوية، فضلًا عن التزامنا الدائم بالوفاء بالتزاماتنا بموجب المعاهدات المشتركة. هذا هو موقف السياسة الخارجية الثابت لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".وقالت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية: "لا يزال تقييمنا ثابتًا، العملية العسكرية الروسية الخاصة، هي حربٌ مقدسة للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، وكذلك نضالًا للدفاع عن سيادة روسيا وسلامة أراضيها".وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي، على هامش زيارتها إلى روسيا.وقال الرئيس بوتين، خلال اللقاء في الكرملين، إن روسيا ستكرم ذكرى جنود كوريا الديمقراطية الشعبية، الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة إلى جانب ذكرى الجنود الروس.وأضاف بيسكوف أن بوتين أعرب مجددًا عن شكره لقيادة كوريا الديمقراطية الشعبية وشعبها على المساعدة في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، مؤكدًا أن روسيا لن تنسى بطولات العسكريين الكوريين، الذين ساعدوا قواتها، وأشار إلى أنهم حصلوا على أوسمة رسمية.بوتين لوزيرة خارجية كوريا الديمقراطية: العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تشهد تطورا في جميع المجالاتالكرملين: بوتين يشيد بالعلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية في اجتماعه مع وزيرة خارجيتها
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وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية: ندعم سياسة روسيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها

11:27 GMT 20.07.2026
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوروزيرة الخارجية الكورية الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزيرة الخارجية الكورية الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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صرّحت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي، اليوم الاثنين، بأن بلادها ستدعم سياسة روسيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.
وقالت تشوي سون هوي، خلال اجتماعها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو: "سندعم بثبات، ليس اليوم فقط، بل في المستقبل أيضًا، سياسة القيادة الروسية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها والعدالة الدولية، ومسار بناء روسيا قوية، فضلًا عن التزامنا الدائم بالوفاء بالتزاماتنا بموجب المعاهدات المشتركة. هذا هو موقف السياسة الخارجية الثابت لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وأكدت الوزيرة هوي، بأن بيونغ يانغ تُقيّم العملية العسكرية الخاصة، باعتبارها نضالًا للدفاع عن سيادة روسيا ووحدة أراضيها.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
لافروف: بوتين وكيم جونغ أون مستمران بالتواصل القائم على الثقة المتبادلة
08:43 GMT
وقالت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية: "لا يزال تقييمنا ثابتًا، العملية العسكرية الروسية الخاصة، هي حربٌ مقدسة للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، وكذلك نضالًا للدفاع عن سيادة روسيا وسلامة أراضيها".

وأكدت أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستدعم بنشاط الموقف السياسي الحالي لروسيا دوليًا كشريك إستراتيجي وحليف، وذلك وفقًا لمعاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي، على هامش زيارتها إلى روسيا.
التقى الرئيس فلاديمير بوتين بوزير خارجية كوريا الديمقراطية تشوي سون هوي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
بوتين لوزيرة خارجية كوريا الديمقراطية: العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تشهد تطورا في جميع المجالات
أمس, 16:09 GMT
وقال الرئيس بوتين، خلال اللقاء في الكرملين، إن روسيا ستكرم ذكرى جنود كوريا الديمقراطية الشعبية، الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة إلى جانب ذكرى الجنود الروس.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "أشاد الرئيس بوتين، في بداية اللقاء، بالعلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشعيبية الديمقراطية".

وأضاف بيسكوف أن بوتين أعرب مجددًا عن شكره لقيادة كوريا الديمقراطية الشعبية وشعبها على المساعدة في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، مؤكدًا أن روسيا لن تنسى بطولات العسكريين الكوريين، الذين ساعدوا قواتها، وأشار إلى أنهم حصلوا على أوسمة رسمية.
بوتين لوزيرة خارجية كوريا الديمقراطية: العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تشهد تطورا في جميع المجالات
الكرملين: بوتين يشيد بالعلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية في اجتماعه مع وزيرة خارجيتها
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