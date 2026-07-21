https://sarabic.ae/20260721/الخارجية-الكويتية-تستدعي-السفير-الإيراني-احتجاجا-على-استهداف-ناقلة-النفط-كيفان-1115379988.html

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني احتجاجا على استهداف ناقلة النفط "كيفان"

الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني احتجاجا على استهداف ناقلة النفط "كيفان"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، استدعاء السفير الإيراني لدى الكويت، محمد توتونجي، لتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف إيران لناقلة النفط الكويتية "كيفان"، مساء أمس... 21.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-21T15:32+0000

2026-07-21T15:32+0000

2026-07-21T15:32+0000

الكويت

إيران

العالم

مضيق هرمز

العالم العربي

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وقالت الخارجية الكويتية، في بيان، اليوم الثلاثاء: "استدعت وزارة الخارجية، ممثلةً بالسفير حمد سليمان المشعان، نائب وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء الموافق 21 تموز/ يوليو 2026، السفير محمد توتونجي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية "كيفان"، مساء أمس الاثنين، أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها".ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء، عن مجلس الوزراء الكويتي إعرابه عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة قطر والأردن "في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها".ومن جانبه، شدد الجيش الكويتي على أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.وقالت رئاسة الأركان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل حاليا مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي.ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثقة بشأن التطورات الأمنية.وفي السياق نفسه، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول في مضيق هرمز، قرب ميناء ليما العماني، ما يعكس اتساع رقعة التوتر وامتداد تداعياته إلى أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

https://sarabic.ae/20260721/الكويت-الهجوم-الإيراني-أدى-لحرائق-وأضرار-جسيمة-بمنشآت-حيوية-في-انتهاك-صارخ-لسيادة-البلاد-1115379358.html

https://sarabic.ae/20260721/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-أمريكية-في-البحرين-والكويت-والأردن-1115364684.html

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الكويت, إيران, العالم, مضيق هرمز, العالم العربي