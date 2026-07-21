سرت تحتضن المؤتمر الأول للأحزاب الليبية من أجل صياغة رؤية وطنية لمعالجة الأزمة

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183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
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البرنامج المسائي
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عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
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صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
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الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
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مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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سرت تحتضن المؤتمر الأول للأحزاب الليبية من أجل صياغة رؤية وطنية لمعالجة الأزمة
سرت تحتضن المؤتمر الأول للأحزاب الليبية من أجل صياغة رؤية وطنية لمعالجة الأزمة
سبوتنيك عربي
تستضيف مدينة سرت الليبية يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 من يوليو/تموز الجاري، أعمال المؤتمر الأول للأحزاب الليبية، بمشاركة أحزاب سياسية وقيادات وطنية وشخصيات... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T19:22+0000
2026-07-21T19:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأكدت اللجنة التحضيرية في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة "سبوتنيك" أن المؤتمر يمثل مساحة وطنية جامعة للحوار والتشاور بين مختلف القوى السياسية الليبية، انطلاقًا من أهمية العمل السياسي السلمي في معالجة الأزمة الراهنة، وتعزيز ثقافة الشراكة الوطنية والتداول السلمي للسلطة، بما يسهم في ترسيخ وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها.وأوضحت اللجنة أن اختيار مدينة سرت، لاستضافة المؤتمر جاء لما تمثله من رمزية وطنية وموقع جغرافي يتوسط البلاد، فضلًا عن ارتباطها التاريخي بمعركة القرضابية عام 1915، باعتبارها إحدى المحطات التي جسدت وحدة الليبيين في مواجهة الاحتلال الإيطالي.ويهدف المؤتمر إلى جمع الأحزاب السياسية الليبية بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية، وتقريب وجهات النظر بينها، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية، إلى جانب مناقشة آليات دعم الاستقرار والتنمية وترسيخ قيم الديمقراطية والحوار.
https://sarabic.ae/20260720/الذهب-في-ليبيا-لماذا-لا-تحكمه-الأسعار-العالمية؟-1115345408.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, مدينة سرت, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, مدينة سرت, تقارير سبوتنيك

سرت تحتضن المؤتمر الأول للأحزاب الليبية من أجل صياغة رؤية وطنية لمعالجة الأزمة

19:22 GMT 21.07.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس عاصمة ليبيا
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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تستضيف مدينة سرت الليبية يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 من يوليو/تموز الجاري، أعمال المؤتمر الأول للأحزاب الليبية، بمشاركة أحزاب سياسية وقيادات وطنية وشخصيات عامة، تحت شعار "رؤى الأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة الليبية"، وذلك بمجمع مدرجات جامعة سرت، في إطار حوار وطني يهدف إلى دعم مسارات التوافق والاستقرار وبناء الدولة.
وأكدت اللجنة التحضيرية في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة "سبوتنيك" أن المؤتمر يمثل مساحة وطنية جامعة للحوار والتشاور بين مختلف القوى السياسية الليبية، انطلاقًا من أهمية العمل السياسي السلمي في معالجة الأزمة الراهنة، وتعزيز ثقافة الشراكة الوطنية والتداول السلمي للسلطة، بما يسهم في ترسيخ وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية، يعقبها عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها دور الأحزاب في معالجة الأزمة الليبية، والمصالحة الوطنية وبناء الثقة، إلى جانب جلسة حوار مفتوح لعرض المبادرات والرؤى السياسية، وصولًا إلى صياغة توصيات وطنية قابلة للتنفيذ.
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وأوضحت اللجنة أن اختيار مدينة سرت، لاستضافة المؤتمر جاء لما تمثله من رمزية وطنية وموقع جغرافي يتوسط البلاد، فضلًا عن ارتباطها التاريخي بمعركة القرضابية عام 1915، باعتبارها إحدى المحطات التي جسدت وحدة الليبيين في مواجهة الاحتلال الإيطالي.
ويهدف المؤتمر إلى جمع الأحزاب السياسية الليبية بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية، وتقريب وجهات النظر بينها، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية، إلى جانب مناقشة آليات دعم الاستقرار والتنمية وترسيخ قيم الديمقراطية والحوار.
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