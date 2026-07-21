https://sarabic.ae/20260721/سرت-تحتضن-المؤتمر-الأول-للأحزاب-الليبية-من-أجل-صياغة-رؤية-وطنية-لمعالجة-الأزمة--1115388714.html
سرت تحتضن المؤتمر الأول للأحزاب الليبية من أجل صياغة رؤية وطنية لمعالجة الأزمة
سرت تحتضن المؤتمر الأول للأحزاب الليبية من أجل صياغة رؤية وطنية لمعالجة الأزمة
سبوتنيك عربي
تستضيف مدينة سرت الليبية يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 من يوليو/تموز الجاري، أعمال المؤتمر الأول للأحزاب الليبية، بمشاركة أحزاب سياسية وقيادات وطنية وشخصيات... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأكدت اللجنة التحضيرية في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة "سبوتنيك" أن المؤتمر يمثل مساحة وطنية جامعة للحوار والتشاور بين مختلف القوى السياسية الليبية، انطلاقًا من أهمية العمل السياسي السلمي في معالجة الأزمة الراهنة، وتعزيز ثقافة الشراكة الوطنية والتداول السلمي للسلطة، بما يسهم في ترسيخ وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها.وأوضحت اللجنة أن اختيار مدينة سرت، لاستضافة المؤتمر جاء لما تمثله من رمزية وطنية وموقع جغرافي يتوسط البلاد، فضلًا عن ارتباطها التاريخي بمعركة القرضابية عام 1915، باعتبارها إحدى المحطات التي جسدت وحدة الليبيين في مواجهة الاحتلال الإيطالي.ويهدف المؤتمر إلى جمع الأحزاب السياسية الليبية بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية، وتقريب وجهات النظر بينها، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية، إلى جانب مناقشة آليات دعم الاستقرار والتنمية وترسيخ قيم الديمقراطية والحوار.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, مدينة سرت, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, مدينة سرت, تقارير سبوتنيك
سرت تحتضن المؤتمر الأول للأحزاب الليبية من أجل صياغة رؤية وطنية لمعالجة الأزمة
حصري
تستضيف مدينة سرت الليبية يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 من يوليو/تموز الجاري، أعمال المؤتمر الأول للأحزاب الليبية، بمشاركة أحزاب سياسية وقيادات وطنية وشخصيات عامة، تحت شعار "رؤى الأحزاب السياسية لمعالجة الأزمة الليبية"، وذلك بمجمع مدرجات جامعة سرت، في إطار حوار وطني يهدف إلى دعم مسارات التوافق والاستقرار وبناء الدولة.
وأكدت اللجنة التحضيرية في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة "سبوتنيك" أن المؤتمر يمثل مساحة وطنية جامعة للحوار والتشاور بين مختلف القوى السياسية الليبية، انطلاقًا من أهمية العمل السياسي السلمي في معالجة الأزمة الراهنة، وتعزيز ثقافة الشراكة الوطنية والتداول السلمي للسلطة، بما يسهم في ترسيخ وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية، يعقبها عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها دور الأحزاب في معالجة الأزمة الليبية، والمصالحة الوطنية وبناء الثقة، إلى جانب جلسة حوار مفتوح لعرض المبادرات والرؤى السياسية، وصولًا إلى صياغة توصيات وطنية قابلة للتنفيذ.
وأوضحت اللجنة أن اختيار مدينة سرت
، لاستضافة المؤتمر جاء لما تمثله من رمزية وطنية وموقع جغرافي يتوسط البلاد، فضلًا عن ارتباطها التاريخي بمعركة القرضابية عام 1915، باعتبارها إحدى المحطات التي جسدت وحدة الليبيين في مواجهة الاحتلال الإيطالي.
ويهدف المؤتمر إلى جمع الأحزاب السياسية الليبية بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية، وتقريب وجهات النظر بينها، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية، إلى جانب مناقشة آليات دعم الاستقرار والتنمية
وترسيخ قيم الديمقراطية والحوار.