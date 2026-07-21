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نبض افريقيا
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في مشهد من الخيال العلمي... روبوتات بشرية تدخل حلبة القتال لأول مرة في بطولة عالمية... فيديو
في مشهد من الخيال العلمي... روبوتات بشرية تدخل حلبة القتال لأول مرة في بطولة عالمية... فيديو
سبوتنيك عربي
في خطوة تعكس التطور المتسارع في تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، شهدت مدينة شنتشن الصينية أول بطولة عالمية للمواجهات الحرة بين الروبوتات البشرية، في مشهد... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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روبوتات قتالية
تكنولوجيا
الصين
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واحتضنت المدينة بطولة أسطورة القتال الحر للروبوتات، التي نظمتها شركة "إنجن إيه آي" المتخصصة في تطوير الروبوتات، لتكون أول منافسة من نوعها تجمع روبوتات بشرية في نزالات قتالية حرة.ولفتت المنافسات الأنظار بعد أن نجح أحد الروبوتات في توجيه ركلة مرتفعة إلى رأس منافسه حسمت إحدى الجولات، فيما واصل روبوت آخر القتال رغم تعرضه لأضرار خلال النزال، في استعراض عملي لقدرته على الحفاظ على التوازن ومقاومة الصدمات.وأكد منظمو البطولة أن الهدف لم يقتصر على تحديد الفائز، بل شمل اختبار قدرات الروبوتات على الحركة والتوازن والتحمل في ظروف قتالية تحاكي الواقع.لحظات تحبس الأنفاس... "درون" ينقذ قطة من الغرق بطريقة غريبةروبوت يفقد أعصابه في أول يوم عمل ويضرب زملائه... فيديو
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نادي الفيديو, العالم, روبوتات قتالية, تكنولوجيا, الصين
نادي الفيديو, العالم, روبوتات قتالية, تكنولوجيا, الصين

في مشهد من الخيال العلمي... روبوتات بشرية تدخل حلبة القتال لأول مرة في بطولة عالمية... فيديو

18:56 GMT 21.07.2026
© Photo / Источник изображения: "Айдол", ТАССروبوت
روبوت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Photo / Источник изображения: "Айдол", ТАСС
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في خطوة تعكس التطور المتسارع في تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، شهدت مدينة شنتشن الصينية أول بطولة عالمية للمواجهات الحرة بين الروبوتات البشرية، في مشهد بدا وكأنه مقتبس من أفلام الخيال العلمي، حيث تبادلت الآلات اللكمات والركلات والمناورات الدفاعية، في اختبار لقدراتها الحركية والتحمل.
واحتضنت المدينة بطولة أسطورة القتال الحر للروبوتات، التي نظمتها شركة "إنجن إيه آي" المتخصصة في تطوير الروبوتات، لتكون أول منافسة من نوعها تجمع روبوتات بشرية في نزالات قتالية حرة.

وشهدت البطولة، التي أقيمت في مركز "شنتشن نانشان" الثقافي والرياضي، مشاركة 32 فريقاً من مختلف أنحاء العالم.

ولفتت المنافسات الأنظار بعد أن نجح أحد الروبوتات في توجيه ركلة مرتفعة إلى رأس منافسه حسمت إحدى الجولات، فيما واصل روبوت آخر القتال رغم تعرضه لأضرار خلال النزال، في استعراض عملي لقدرته على الحفاظ على التوازن ومقاومة الصدمات.
ومن أكثر المشاهد إثارة، انفصال رأس أحد الروبوتات إثر ضربة قوية، لكنه استمر في القتال معتمداً على أنظمة التحكم المدمجة في هيكله، وواصل توجيه الضربات حتى نهاية الجولة، في مشهد اعتبره المنظمون دليلاً على التطور الذي وصلت إليه تقنيات الروبوتات البشرية.
وأكد منظمو البطولة أن الهدف لم يقتصر على تحديد الفائز، بل شمل اختبار قدرات الروبوتات على الحركة والتوازن والتحمل في ظروف قتالية تحاكي الواقع.
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