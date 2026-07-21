في مشهد من الخيال العلمي... روبوتات بشرية تدخل حلبة القتال لأول مرة في بطولة عالمية... فيديو
© Photo / Источник изображения: "Айдол", ТАССروبوت
© Photo / Источник изображения: "Айдол", ТАСС
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في خطوة تعكس التطور المتسارع في تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، شهدت مدينة شنتشن الصينية أول بطولة عالمية للمواجهات الحرة بين الروبوتات البشرية، في مشهد بدا وكأنه مقتبس من أفلام الخيال العلمي، حيث تبادلت الآلات اللكمات والركلات والمناورات الدفاعية، في اختبار لقدراتها الحركية والتحمل.
واحتضنت المدينة بطولة أسطورة القتال الحر للروبوتات، التي نظمتها شركة "إنجن إيه آي" المتخصصة في تطوير الروبوتات، لتكون أول منافسة من نوعها تجمع روبوتات بشرية في نزالات قتالية حرة.
وشهدت البطولة، التي أقيمت في مركز "شنتشن نانشان" الثقافي والرياضي، مشاركة 32 فريقاً من مختلف أنحاء العالم.
Robots battle with punches, high kicks and even fight on after losing heads in debut global humanoid fighting contest at the Shenzhen Nanshan Cultural and Sports Center, marking the debut of the Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL)pic.twitter.com/bK1Nxlmbgr— Massimo (@Rainmaker1973) July 20, 2026
ولفتت المنافسات الأنظار بعد أن نجح أحد الروبوتات في توجيه ركلة مرتفعة إلى رأس منافسه حسمت إحدى الجولات، فيما واصل روبوت آخر القتال رغم تعرضه لأضرار خلال النزال، في استعراض عملي لقدرته على الحفاظ على التوازن ومقاومة الصدمات.
ومن أكثر المشاهد إثارة، انفصال رأس أحد الروبوتات إثر ضربة قوية، لكنه استمر في القتال معتمداً على أنظمة التحكم المدمجة في هيكله، وواصل توجيه الضربات حتى نهاية الجولة، في مشهد اعتبره المنظمون دليلاً على التطور الذي وصلت إليه تقنيات الروبوتات البشرية.
وأكد منظمو البطولة أن الهدف لم يقتصر على تحديد الفائز، بل شمل اختبار قدرات الروبوتات على الحركة والتوازن والتحمل في ظروف قتالية تحاكي الواقع.