https://sarabic.ae/20260721/مطار-أربيل-الدولي-يعلن-تعليق-رحلاته-الجوية-مؤقتا-1115387723.html
مطار أربيل الدولي يعلن تعليق رحلاته الجوية مؤقتا
مطار أربيل الدولي يعلن تعليق رحلاته الجوية مؤقتا
سبوتنيك عربي
أعلن مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار بشكل مؤقت، على خلفية موجة هجمات جوية استهدفت مدينة أربيل. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال هوشيار إن "الرحلات الجوية من وإلى مطار أربيل علقت مؤقتًا؛ بسبب موجة هجمات استهدفت مدينة أربيل ومجالها الجوي".وكانت سلطات إقليم كردستان العراق، أعلنت يوم الجمعة الماضي، إسقاط 8 طائرات مسيّرة في أجواء مدينة أربيل، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الحادث.وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واتساع نطاق الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة ليشمل عدداً من دول الشرق الأوسط، وسط حالة استنفار أمني ورفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي تصعيد جديد.وكان الجيش الأمريكي شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260717/كردستان-العراق-يعلن-إسقاط-8-طائرات-مسيرة-في-أجواء-أربيل-وسط-تصاعد-التوتر-الإقليمي-1115282333.html
https://sarabic.ae/20260716/العراق-يفعل-خطة-طوارئ-لمواجهة-توقف-إمدادات-الغاز-من-كردستان-1115258573.html
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أخبار العراق اليوم, العراق, أربيل, اقليم كردستان, إقليم كردستان العراق, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, العراق, أربيل, اقليم كردستان, إقليم كردستان العراق, العالم العربي
مطار أربيل الدولي يعلن تعليق رحلاته الجوية مؤقتا
أعلن مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار بشكل مؤقت، على خلفية موجة هجمات جوية استهدفت مدينة أربيل.
وقال هوشيار إن "الرحلات الجوية من وإلى مطار أربيل علقت مؤقتًا؛ بسبب موجة هجمات استهدفت مدينة أربيل ومجالها الجوي".
وأضاف هوشيار أن "الرحلات ستُستأنف فور استقرار الأوضاع الأمنية، وعودتها إلى طبيعتها"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وكانت سلطات إقليم كردستان العراق، أعلنت يوم الجمعة الماضي، إسقاط 8 طائرات مسيّرة في أجواء مدينة أربيل، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الحادث.
وذكرت السلطات أن قوات التحالف الدولي اعترضت وأسقطت المسيّرات بعد دخولها المجال الجوي فوق أربيل، فيما لم تُحدد بعد الجهة التي أطلقتها أو الأهداف التي كانت تستهدفها، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وفق إذاعة "روداو" الكردية.
وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، واتساع نطاق الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة ليشمل عدداً من دول الشرق الأوسط، وسط حالة استنفار أمني ورفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي تصعيد جديد.
وكان الجيش الأمريكي شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران
. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية
في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.